Экс-генсек НАТО лестно отозвался о Путине в своих мемуарах

Экс-генсек НАТО Столтенберг отметил приятную атмосферу во время беседы с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах дал положительную оценку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствует выдержка из новой книги политика.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали», — цитирует мемуары РБК.

По словам Столтенберга, он изначально был уверен, что с Россией можно сотрудничать, а достигнутые договоренности будут соблюдаться. Бывший глава НАТО также подробно рассказал о контактах с другими российскими высокопоставленными политиками. Речь идет о действующем министре иностранных дел Сергея Лаврове и Александре Грушко, который до 2021 года был постоянным представителем России при альянсе, а сейчас занимает пост заместителя министра иностранных дел.

