Силы ПВО России отразили атаку почти 100 БПЛА

Силы ПВО России отразили атаку 95 БПЛА за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
95 беспилотников сбиты за прошедшие сутки
95 беспилотников сбиты за прошедшие сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале оборонного ведомства. Только лишь в ночь на 11 октября было уничтожено 42 беспилотника.

Согласно сводке Минобороны за 10 октября, за прошедшую неделю российские военные уничтожили более 1700 беспилотников вооруженных сил Украины. Среди прочего было уничтожено 30 зарядов HIMARS, ракета большой дальности «Нептун» и 18 управляемых авиабомб, об этом писал RT. Атаки регулярно фиксируются на российской территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале оборонного ведомства. Только лишь в ночь на 11 октября было уничтожено 42 беспилотника. Согласно сводке Минобороны за 10 октября, за прошедшую неделю российские военные уничтожили более 1700 беспилотников вооруженных сил Украины. Среди прочего было уничтожено 30 зарядов HIMARS, ракета большой дальности «Нептун» и 18 управляемых авиабомб, об этом писал RT. Атаки регулярно фиксируются на российской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...