Силы ПВО России отразили атаку почти 100 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале оборонного ведомства. Только лишь в ночь на 11 октября было уничтожено 42 беспилотника.
Согласно сводке Минобороны за 10 октября, за прошедшую неделю российские военные уничтожили более 1700 беспилотников вооруженных сил Украины. Среди прочего было уничтожено 30 зарядов HIMARS, ракета большой дальности «Нептун» и 18 управляемых авиабомб, об этом писал RT. Атаки регулярно фиксируются на российской территории.
