Как попасть за границу по обмену: пошаговая инструкция

Международные студенты о том, каким должен быть идеальный кандидат для иностранного вуза

Для учебы в иностранном вузе не понадобится отменное знание английского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Впечатляющий уровень английского, высокий средний балл и гениальные способности. Это то, что не понадобится, если ты мечтаешь бесплатно поехать за границу и проучиться несколько семестров в иностранном вузе. Студенты, которым уже выпадал такой шанс, объяснили, как можно выиграть конкурс с тройками в зачетке, чем компенсировать низкий уровень английского и как обратить внимание руководства на свою кандидатуру.

Для начала нужно решиться на один простой шаг

Студент должен поверить в себя и понять, что именно он может стать тем, кого выберут из числа других кандидатов. Обычно учащиеся упускают шанс уехать за границу уже на этапе подачи документов на конкурс. Они просто их не подают, потому что не считают себя достойными.

Самое сложное — собрать толстую папку документов. Резюме, портфолио, справку об успеваемости, рекомендательные и мотивационные письма, анкету о выборе желаемой страны для обучения. На этом сложности заканчиваются.

Анна Глотова, студент Tomas Bata University in Zlin:

— Нужно, чтобы предметы специальности, которую выбирает ученик, совпадали хотя бы с половиной программы, которую он проходит в российском вузе. Другая половина направлений может вообще никак не соприкасаться с твоим профилем. Можно даже на кулинарные курсы записаться, никто ничего против не скажет.

Многие студенты усиленном режиме изучают язык перед отъездом: смотрят сериалы с субтитрами или общаются с представителями культуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Далеко не всегда нужно знание иностранного языка

Чтобы попасть в итальянский, китайский или испанский университет, необязательно знать государственные языки — английского будет вполне достаточно.Но даже если уровень английского низок, можно подготовиться к тесту и вполне успешно сдать его на конкурсе. Однако такой кандидат скорее всего ни слова не поймет на парах. Или будет воспринимать речь иностранных преподавателей с большим трудом. Кроме этого, можно подать заявку на программы, где в принципе и не нужна изначальная подготовка.

Ульяна Смолякова, Hebei Institute of Foreign Languages:

-Я уезжала учиться по обмену в Китай, и для этого не нужно было знать, например, китайский, так как мы и ехали, чтобы его выучить.

Троечников тоже берут за рубеж

Рекомендации и честное личное письмо помогут закрыть глаза на слабый средний балл Фото: Анна Майорова © URA.RU

При выборе студентов для учебы в заграничных университетах смотрят на средний балл оценок, поэтому успешное обучение в российском вузе будет прекрасным бонусом и преимуществом перед теми, кто пропускал пары и ходил на пересдачи.

Максим Корсунов, KAIST:

— Как ни странно, мои тройки ни капли не помешали — я успешно прошел отбор в Корейский институт передовых исследований в области науки и техники и учусь там на программиста.

Есть миф, что мотивационное письмо все решает

Если у тебя интересное резюме, то шансов поехать в иностранный вуз становятся больше Фото: depositphotos.com

И это не миф. Письмо, в котором нужно объяснить, почему именно ты должен учиться за рубежом, может стать счастливым билетом в иностранный вуз, даже если у студента в зачетке стоят одни тройки, а английский язык крайне далек от идеала. Проще говоря, если мотивационное письмо будет ярким и убеждающим, комиссия выберет его автора среди всех отличников и полиглотов, которые по идеи составляют сильную конкуренцию.Также дополнительными бонусами считаются рекомендательные письма, участие в других программах от вуза или активная внеучебная жизнь.

Опыт в чужой стране заставляет пересмотреть взгляды

Ульяна Смолякова, Hebei Institute of Foreign Languages:

- Я училась на переводчика, и в моем случае поездка в Китай дала полное понимание, хочу ли я дальше изучать этот язык и хочу ли работать в дальнейшем с представителями этой страны. Я думаю, что это можно проецировать и на другие сферы.

Если ты проучился несколько семестров, скажем, в парижском вузе, то у тебя появляется больше шансов попасть сюда же на магистратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме этого, пару семестров за рубежом помогают определиться, куда можно поехать учиться, например, после окончания бакалавриата. Причина в том, что международная система образования сильно отличается от того, к чему привыкли российские студенты. Учащийся должен взять 136 кредитов (единица измерения академической нагрузки), чтобы получить диплом. В зависимости от работоспособности каждый студент может сам выбирать, будет он учится три года или, например, шесть лет. Есть риск, что из-за такой лояльной системы многие российские ученики начнут копить долги, как это часто происходит в российских вузах и без поблажек. Однако все же большинство людей, которые уезжают на семестр за рубеж, узнают о механизмах обучения и уже точно могут понять, готовы ли они учиться в таком режиме в магистратуре или все-таки им больше подходит система российского вуза.

А потом выпускник становится привлекательным для работодателей из России

Мария Таганова, Paris-Sorbonne University:

— И дело не в том, что за рубежом лучше обучают профессии. Работодатели точно знают, что человек, который переборол первоначальный стресс от переезда в другую страну, вышел из зоны комфорта, подстроился под ее особенности, прилагал усилия, чтобы воспринимать информацию на иностранном языке, и уживался с людьми другой культуры, будет полезен компании. Они понимают, что такой кандидат быстро приспособится к рабочей атмосфере в коллективе, сможет найти подход к членам команды и в короткий срок научиться идеально выполнять свои обязанности.