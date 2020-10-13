Как выиграть денежный грант

От идеи до реализации — советы победителя «Тавриды»

Иван Гараев на форуме «Таврида» получил финансирование в 550 тысяч рублей Фото: личный архив героя материала

У молодых и амбициозных в головах множество необычных задумок. При этом у многих нет денег для воплощения идей в реальность. Возникает вопрос: «Где взять средства?» Победитель гранта молодежных инициатив при форуме «Таврида» Иван Гараев объяснил, как начать путь к мечте.

Кто может принять участие в грантовом конкурсе «Таврида»

Очень важно наладить контакт с членами жюри Фото: личный архив героя материала

Для начала нужно стать членом одной из антишкол форума «Таврида». Для этого, в свою очередь, необходимо попасть в возрастную категорию от 18 до 30 лет и выбрать программу по интересам. Всего их шесть:

— школа современных музыкальных направлений, новой визуальной культуры

— школа индустрии моды, анимации и кино

— школа литературы и медиа

— школа классической, джазовой музыки

— школа народной культуры

— школа хореографического искусства

*Курсы проходят с конца июля по конец сентября. Если не успели принять участие в форуме, ждать придется следующего года.

Я составлял заявку на сайте Myrosmol.ru. Заполнил все необходимые поля в карточке проекта, расписал смету и календарный план. После нужно подать заявку на участие в конкурсе в разделе «Мероприятия», указать принадлежность к одной из антишкол, прикрепить документы (СНИЛС, копия паспорта, банковские реквизиты, ИНН). С документами и заявкой покончено. Дальше стоит сразу проконсультироваться со специалистами, которые ведут антишколы, поскольку у них ты будешь защищать проект. Заранее познакомиться с ними — хороший старт.

Нужно серьезно отнестись к защите Фото: личный архив героя материала

Как выиграть конкурс

Чтобы победить, нужно жить и гореть идеей. Здесь все просто. Я часто ходил с друзьями в походы, видел доступные и красивые природные места, знакомился с интересными людьми, которые знают историю поселений. Я не понимал, почему в нашем регионе так плохо развита система туризма и безумно хотел снять серию роликов о природе Южного Урала. Тогда и пришла идея создать туристическое шоу «Урал по курсу».

Я поехал на «Тавриду» с полной уверенностью в победе, даже не переживал — выиграю или нет. У меня не было времени на волнение, я жил мечтой. А люди, в моем случае — эксперты и жюри, всегда чувствуют такие вещи. Что касается идеи, то ее можно найти, если прислушиваться к мыслям в момент вдохновения. Например, название «Урал по курсу» я придумал, когда сидел на одном из форумов. Поймал мысль, начал рокировать слова: по курсу Урал, держим курс на Урал. И все в этом духе.

Как защитить проект

Если в жюри поймут, что у идейного создателя проекта нет компетенций, вряд ли стоит рассчитывать на победу Фото: личный архив героя материала

Конкурс направлен на поддержку социально-значимых инициатив. Это патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, развитие социальных лифтов, здоровый образ жизни, туризм, укрепление семейных ценностей. Удачная защита зависит во многом от того, совпадают ли цели создателей проектов с задачами форума «Таврида». Наш проект про любовь к родному краю. Самое главное — грамотно преподнести значимость и уникальность идеи. Нужно представить проект так, чтобы члены жюри осознали, что идея действительно реализуема. Кроме того, стоит максимально точно обосновать планируемые расходы. Людям надо знать, на что они выделяют деньги. Плюсом будет обладание хоть каким-то опытом в выбранном направлении. Например, я давно занимаюсь профессиональной съемкой, руковожу видеоклубом в Магнитогорском государственном техническом университете. Жюри обращают внимание на твою компетенцию, способности команды, которую ты собираешь для работы.

Если все пункты выполнены идеально, на защите не будет замечаний. Так случилось и у меня. Даже не удивился результату, озвученному уже на следующий день — мне предложили финансирование в 550 тысяч рублей.

К реализации нужно отнестись ответственно Фото: личный архив героя материала

Как реализовывать проект

Первое условие — уложиться в рекомендуемый срок. На реализацию проекта дается год. Как именно его реализовывать, каждый решает сам. Главное — выполнить все, что было обещано на защите. Это второе условие.

Мы с командой «Урал по курсу» занимались проработкой с июля по август, хотели снять туристическое шоу именно летом. Путешествовали по родным краям, прошли десятки километров, чтобы запечатлеть кадры намеченных локаций: Мурадымовское ущелье, Нугушское и Юмагузинское водохранилище, хребет Инзерские зубчатки, гору Айгир, национальный парк Таганай и озеро Зюраткуль. Кроме природы, мы засняли атмосферу, которая царила в нашей команде во время походов. Все в свободной форме высказывали эмоции. Это был основной момент концепции — у нас не было конкретных ведущих. Впереди остается обработка материала и запуск первого выпуска на YouTube. Здесь не торопимся, хочется сделать качественный продукт, который ждут от нас эксперты «Тавриды». Это третье условие.