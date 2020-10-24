Самый молодой доктор наук в России: как стать ученым

Даже небольшая зарплата — не проблема

Трудолюбие — это основное качество, необходимое ученому Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Некоторые в детстве любили представлять себя ученым, который проводит эксперименты в лабораториях и делает открытия. Но с возрастом для многих мечта стала казаться несбыточной. Но это не так — доказывает физик Заур Алисултанов, старший научный сотрудник Сектора теоретической физики ДФИЦ РАН, самый молодой доктор наук в России. Он защитил докторскую диссертацию в 27 лет. URA.RU Заур рассказал, как определить предрасположенность к науке, какими качествами должен обладать ученый.

«Ты замечаешь, что получаешь огромную радость от решения задач»

«Нужно прислушиваться к своим ощущениям от предметов еще в школе — вдруг в тебе дремлет жажда к познанию мира. Или, в крайнем случае, вспомнить о своих предпочтениях» Фото: Pixabay

Еще в школе я понял, что хочу посвятить себя науке. Конечно, я тогда плохо представлял себе, что это такое, но чувствовал непреодолимое желание решать не только те задачи, которые были включены в программу. Это невозможно ни с чем спутать: ты замечаешь, что получаешь ни с чем не сравнимую радость от решения сложных заданий, открытия новых для себя формул, теорий и от более глубокого изучения базовых вещей, которые узнал на уроках.

Возникает желание вникнуть в тайны природы, овладеть всей имеющейся информацией и раскрыть все то, что еще неизвестно миру. Именно так проявляется потенциал связать свою жизнь с научной деятельностью и добиться успеха. В моем случае физика стала самой главной школьной любовью.

Какие качества нужны ученому?

«Придется запастись упорством, усидчивостью и терпением — это одни из главных критериев, которыми должны обладать потенциальные ученые» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трудолюбие — это самое главное качество, которым должен обладать человек, мечтающий стать ученым. Конечно, недостаточно просто трудиться — скорее, эта черта должна генерироваться с любопытством познавать мир. И чаще всего невероятных высот добиваются именно те люди, у кого этого любопытства бесконечно много, и они готовы трудиться столько времени, сколько потребуется для достижения цели. И само собой огромную роль играет наличие природной склонности человека к сфере, в которой он работает.

Что может помешать добиться успеха в науке?

Бывает так, что наличие докторской степени или, например, даже звание академика не делает человека настоящим ученым. Им можно назвать специалиста, который не представляет свою жизнь без науки. В противном случае человек просто не сможет добиться серьезных успехов, так как только искренняя и большая любовь к сфере, которую он изучает, может привести его к погружению в глубокие тайны природы и мироздания.

«Докторская степень еще не повод считать человека истинным ученым» Фото: unsplash.com

Однако нужно быть всегда готовым, что эта любовь может погаснуть в какой-то момент, так как есть много случаев, когда действительно выдающиеся ученые бросали науку и выбирали абсолютно другой путь. Без любви работать можно, но успеха добиться практически невозможно.

С чего начать путь к мечте?

Начать можно только с работать над собой и постоянного обучения. Кроме этого, необходимо искать самых сильных научных руководителей. Если их нет в регионе, нужно точно ехать туда, где они есть. Пока не поздно, пока есть много свободного времени, нужно учиться у лучших, так как с возрастом человек, как правило, становится более инертным и упускает возможности.

Если человек в итоге находит своего руководителя и упорно работает, участие в конференциях, и конкурсах появляется в жизни само собой. Об этом не приходится думать. И, на мой взгляд, никаких других способов обратить на себя внимания нет. Ни в коем случае не стоит обманывать ни себя, ни других, пытаясь выделиться другими способами. Самое главное — определиться с направлением исследований, которое будет действительно по душе. Это и станет правильным началом пути к мечте.

С какими сложностями сталкивается ученый?

«Нужно начинать обучение прямо сейчас. Потом, возможно, станет поздно» Фото: Pixabay

Трудно говорить о сложностях или минусах работы ученым, так как, если присутствует искренняя любовь к делу, ты их и не видишь. Единственное, что может стать неприятным нюансом, — это мизерная заработная плата. Это особенность профессии в странах, где наука абсолютно не востребована. В таком случае возникает единственный, но довольно весомый минус — невозможность прокормить семью и жить полноценной жизнью. Однако, на мой взгляд, в настоящее время, например, в нашей стране такой проблемы нет. Существует множество разных грантов, программ, фондов — как государственных, так и частных. И, кстати, особенно для молодежи. Сегодня можно заниматься наукой и не думать, что ты не сможешь обеспечивать нормальное существование себе и близким. И я думаю, что в будущем эта тенденция будет развиваться, искореняя все недостатки системы, поэтому мечтатели могут смело посвящать себя науке, не беспокоясь о судьбе бедного и никому не нужного ученого.