Как стать блоггером-миллионником

Популярность без больших вложений от Маши Зум

«Не нужно совмещать множество тематик. Зрители воспринимают такие блоги по типу «обо всем и не о чем» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Набрать армию фанатов и создавать контент для многомиллионной аудитории — одно из топовых желаний миллениалов. Однако многие из них лишь воображают это, ошибочно думая, что слишком поздно становиться блогером во времена такой огромной конкуренции. Однако YouTube-блогер с тремя миллионами подписчиков Masha Zoom с этим не согласна. Интернет-звезда рассказала, как продвинуться с нуля, какие методы пиара нужно использовать в 2020 году и как не допустить типичных ошибок.

Для начала нужно определиться с тематикой

«Нужно следить за популярным контентом и определять формат, который больше всего нравится подписчикам» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неопределенность по поводу идеи блога — самая частая проблема начинающих. Я, кстати, тоже раньше не могла четко определить свою тематику. В таком случае люди начинают снимать все подряд: летсплеи, влоги, распаковки, обзоры с полок магазинов. Все в одну кучу. Если блогер просто развлекается и делает это исключительно для себя и своих друзей — нет проблем. Пожалуйста. А если ему нужен зритель, то нужно разработать концепцию и выбрать что-то одно, чтобы люди сразу понимали, о чем этот блог, что они получат, если подпишутся, и интересна ли им вообще эта тематика. Но точно могу сказать, что попробовать публиковать разный контент и экспериментировать с видами блогинга какое-то время определенно стоит. На практике проще всего определиться с тем, что ближе вам. А потом и зритель свой найдется.

Какой контент наиболее популярен в интернете?

Каждая тематика популярна. Всегда найдется свой зритель для бьюти-канала, для блога об автомобилях, кулинарии, стиле, отношениях, психологии или феминизме, но существуют тренды, с помощью которых продвижение любого блога дает лучший эффект. Например, год назад все поголовно снимали свое шоу, потому что это было дико популярно, но не все пользовались спросом. Весной этого года все поголовно снимали проверки лайфхаков из TikTok. Бьюти-каналы проверяли бьюти-хаки, кулинарные каналы — рецепты блюд. Я уверена, что с помощью использования трендов можно продвинуться. Главное — оперативно подхватить.

«Регулярные посты и теги в конце публикации — залог успеха в самом начале» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Что еще нужно на начальных этапах для продвижения?

Самая распространенная ошибка в начале продвижения — несвоевременный контент. Ко мне очень часто обращаются начинающие блогеры за рекламой, а у них на странице всего три видео, последнее из которых опубликовано месяц назад. Люди думают, что нужно активно постить контент и работать только тогда, когда уже есть аудитория, но это не так. Зритель должен зайти на страницу и сразу видеть своевременный и качественный контент, а не обещания о том, что он скоро появится.

Кроме этого, нужно правильно оформлять контент. В случае с видео на YouTube, лично мне помогло правило всегда придумывать максимально информативное название для поста, а также действительно помогает с самого начала прописывание хэштегов. Это делается для того, чтобы алгоритмы YouTube продвигали вас в топ. И у каждой социальной сети есть такие нюансы.

Какие существуют способы для пиара?

«Не бегите платить деньги за рекламу. Попробуйте сначала бесплатные методы продвижения» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До сих пор живет распространенный стереотип, что популярным блогером можно стать только, если ты вкладываешь деньги в рекламу. Но это не так. И я тому подтверждение, потому что я не вложила в рекламу ни копейки. Взаимный пиар — лучший метод для начинающих блогеров, у которых нет огромных средств на рекламу у интернет-звезд. Нужно активно искать таких же начинающих блогеров и предлагать им взаимный пиар — они рекламируют тебя, а ты — их. Или можете вместе создать какую-нибудь коллаборацию. Реклама может не зайти в любом случае, такое бывает, и потерять личные средства на начальных этапах и не получить результата — крайне обидно. У некоторых даже опускаются руки. Плюс взаимного пиара в том, что ты ничего не теряешь, если твой блог не заходит аудитории человека, с которым ты сотрудничаешь. Кстати, нужно всегда помнить, что красивая яркая картинка больше всего привлекает внимание. Иногда люди не читают описание, а просто кликают на интересный кадр. Это тоже на многое влияет.

Получается, никакие вложения не нужны вообще?

Нужно быть готовым, что на определенные вещи придется тратиться. Например, на качественную камеру или ноутбук для монтажа. Смотря какой блог вы хотите вести. Кроме этого, многие блогеры уходят от взаимного пиара и начинают закупать рекламу, но это чаще всего происходит, когда они уже получают определенный заработок от блога.

«Когда аудитория отсеивается, не расстраивайтесь. Вам не нужны неактивные подписчики» Фото: unsplash.com

Как удержать аудиторию, которая к тебе пришла?

Я абсолютно убеждена, что люди, которые с самого начала искренне в вас заинтересованы, буду всегда с вами. Как во время взлетов, так и во время падений. Но одно могу точно сказать — не стоит резко менять тему блога. Например, если вы год снимали исключительно развлекательные видео, собрали большую аудиторию, а потом бац — и начали снимать влоги и делать упор на лайфстайл, далеко не все подписчики примут это. Некоторые просто могут перестать смотреть ваш контент и отпишутся, потому что подписались на вас не ради этого.

И помните: если у вас есть сто, пятьдесят, десять подписчиков — вы уже начали! Если мы говорим о блогинге, здесь главное все делать с душой и не останавливаться — чем больше контента, тем лучше. Зрители чувствуют вообще отношение.