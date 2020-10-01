Покрас Лампас: как стать художником

Вместе с ним секретами делятся Рома INK и Наталья Пастухова

Некоторые работы Покрас Лампас создает более 100 часов и работает по 8-10 часов в день Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молодые российские художники на своем примере демонстрируют, что привычные стереотипы — голодная жизнь, зависимость от вдохновения и творческие кризисы — давно не имеют отношения к этой сфере. Художники создают коллаборации с крупными брендами, участвуют в преображении города и вносят вклад в культуру. Состоявшиеся мастера Покрас Лампас, Рома INK и Наталья Пастухова ответили URA.RU на вопросы о творческом росте, поиске возможностей и художниках вне политики.

Быть художником — это не работа?

Покрас Лампас: Я думаю, что это восприятие изменилось во второй половине XX века. И в XXI веке, с приходом огромного количества технологий и возможности для самореализации, мы можем говорить о том, что художник — это и работа, и творчество, и в целом, что художник может иметь огромный спектр возможностей. Это и гигантские масштабы, и вышивка, и digital, и какие-то экспериментальные техники. Все это спектр художника, и естественно это может приносить доход, аудиторию, уважение профессионалов и возможность для реализации себя.

Наталья Пастухова не ограничивает себя званием «художник» и реализуется, как дизайнер и преподаватель Фото из личного архива Натальи Пастуховой

Наталья Пастухова: Думаю, что это просто разное отношение к работе. Кто-то ее романтизирует как «не работу», кто-то занимается этим постоянно — и она превращается в работу. Сидеть в мастерской и писать полотна — это же работа. Делать скульптуры — это работа. Но это, конечно же, совершенно другой график, как работа фрилансера. Например, я не могу сказать, что я прямо художник. Моя реализация более смежная: я реализуюсь и как иллюстратор, и как преподаватель и не могу сказать, что какое-то из этих направлений я готова оставить.

Рома INK: Работа в привычном понимании — это что-то обязательное. Ты получаешь за свои навыки определенную сумму, и круто, когда человек может найти подходящее занятие. У художников это работает точно так же. Есть ремесленники — это архитекторы, дизайнеры и многие другие. А есть свободные художники и свободное творчество, но тут уже сложнее, потому что художник тоже зависим. Если публика принимает его творчество, то удается заработать. Но бывает так, что художник опережает свое время, и публика просто не готова воспринимать идеи, которые транслирует художник.

Какие шаги и этапы развития привели тебя к тому, что ты сейчас?

Покрас Лампас: Ну, я начал с улицы, в Подмосковье, и дальше изучал одновременно и уличное искусство, и дизайн, и рекламу, и в принципе себя развивал в разных направлениях, потому что считаю, что современный художник сочетает в себе довольно разноплановые скилы.

Наталья Пастухова: Образование — это та часть, которая со мной была всегда. Сначала были какие-то художественные кружки, которые, я не уверена, что сделали хороший вклад в мою жизнь. Потом была художественная школа, которая однозначно помогала, развивала. Очень хороший преподаватель по живописи. Были даже городские олимпиады по живописи. А потом была архитектурная академия и факультет индустриального дизайна. Это тот период, который структурировал мою работу, мой подход к работе. Конечно, без этого я была бы в каком-то другом месте.

Сейчас Рома INK создает работы, которые часто обсуждаются в медийном пространстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рома INK: Если заглядывать очень далеко в детство, это случилось во втором-третьем классе. Интернета тогда не было, компьютера не было, и мы через какие-то клипы, через обрывки журналов, фотографии из Москвы и Санкт-Петербурга, где уже активно ребята рисовали, знакомились с хип-хоп культурой, в частности с граффити. Кто-то приносил баллончики с краской, кто-то у папы из гаража их воровал. Мы ходили за гаражи, пробовали рисовать, и с этого все и началось.

Потом был период, когда в школе были все парты изрисованы, все стены затэганы, туалеты все исписаны и весь район исписан всякими каракулями. Потом пошел спад, когда меня абсолютно перестало это интересовать, я пошел работать, учиться, женился, завел детей. Но в какой-то момент жизни это нахлынуло на меня, и я понял, что хочу этим заниматься всю жизнь.

Какие навыки нужны современному художнику?

Покрас Лампас: Первый момент — нужно очень много работать и внимательно относиться к качеству своей работы. Сегодня я спал три часа. И это не от того, что я страдаю от бессонницы, а от того, что у меня есть определенные задачи. Чтобы их выполнить, я должен находиться в очень жестком графике. Прилетел я сюда с другого проекта, который занял больше 100 часов непрерывной работы, и в день у меня было от восьми до десяти часов, при этом очень сложные технические моменты. Художник — это в первую очередь ответственность за себя и ответственность за свой результат.

Разнообразие возможностей и поверхностей для работы — привилегия современных художников Фото из личного архива Натальи Пастуховой

Наталья Пастухова: Я не уверена, что это конкретно про художников, но мне кажется, что любому начинающему специалисту важна любознательность и желание пробовать и становиться в этом мастером. И даже если ты не умеешь ничего, ты можешь, находить какие-то другие формы, потому что поле очень широкое. Если тебе интересно, и если ты настойчив в этом, трудолюбив и готов добиваться, то все в твоих руках.

Рома INK: Я начинал без всего. Безусловно, у меня на тот момент был бэкграунд, но если люди этим интересуются с детства, то они в детстве очень много в себя впитывают. Но не бывает так, что человек взял и решил: «О, я хочу этим заниматься, это дело моей жизни». Нет, людям надо пробовать. Попробовать себя в одном, в другом. Кто-то хочет заниматься каллиграфией и смотрит на того же Покраса — круто. Попробуйте еще что-то, попробуйте тренироваться, смотрите, читайте, изучайте. Не понравилось, не получилось — попробуйте что-то другое: например, граффити или трафареты.

Как находить возможности: площадки, партнеров, проекты?

«Супрематический крест» Покраса Лампаса, который вызвал общественный резонанс в Екатеринбурге Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Покрас Лампас: Мне сложно посоветовать «как найти», потому что все проекты, которые ко мне приходили, они приходили не по моему письму, а мне их предлагали. Я уже исследовал, что я могу сделать, и нужно ли вообще мне браться за проект. Я считаю, что современному художнику нужно понимать, кто он, что он хочет делать и как работать в условиях, когда многие пытаются как-то повлиять на его стилистику или на результат. При этом важно сохранить свое имя и свою идентификацию. Тогда его будут не просто уважать, но и стараться приглашать на проекты, где ценят такие творческие скилы.

Наташа Пастухова: Если ты хочешь что-то делать — иди и делай. Не обязательно искать того, кто тебе поможет. Если ты хочешь коллаб с Адидасом — нарисуй то, что ты хочешь сделать. Возможно, они увидят это и заинтересуются. Не жди, пока появится возможность: фестиваль, конкурс или еще что-то. Иди и делай.

Рома INK: Нужно просто творить. Творчество нуждается в человеке, который его генерирует. И генерация не должна быть во имя чего-то, а тем более во имя денег. То есть все просто: ты творишь, и когда люди видят, что ты этим болеешь, они начинают болеть этим. Не тебя заражают бренды, а ты заражаешь бренды своим творчеством, и тогда бренды начинают тебя приглашать.

Насколько важно вдохновение?

Покрас Лампас: Конечно, творчество присутствует, но очень много должно присутствовать и дисциплины, и самоанализа, и изучения своих самых сильных сторон для создания из себя мастера своего дела.

Наталья Пастухова: Я из тех, кто не ждет вдохновения. Есть какие-то порывы, когда ты более активен, но я за методичную работу каждый день. Наверное, сказывается образование дизайнера. Потому что художник, на мой взгляд, такая же работа, как и дизайнер. Если нет идеи — ты ищешь ее и реализуешь.

Рома INK: Вдохновение для меня — это тема, которая звучит тебе, которую ты хочешь выразить через свое творчество. Тогда, безусловно, получается круто, люди это чувствуют. Но есть просто рабочие моменты и темы, которые откладываются в долгий ящик, и потом находится время, находится место, находятся силы, и ты и делаешь. Начинаешь делать без вдохновения, и оно, как аппетит, может прийти во время процесса. То есть, оно важно, но это не столп, на котором все базируется.

В Екатеринбурге часто появляются работы на острые и злободневные темы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художник должен быть вне политики?

Покрас Лампас: Это полное право художника — выбирать дискурс и то, каким художественным языком он будет его транслировать. Я считаю, что художник имеет полную свободу и в политике, и в социальных вопросах, и в творческих и вообще во всем.

Наталья Пастухова: Никто никому ничего не должен. Художники работают с теми темами, которые для них актуальны, которые у них отзываются, которые им важны. Это может быть социальная повестка, это может быть и политическая повестка, экологическая или какая-нибудь другая.

Рома INK: Я думаю, что политика, как и другие сферы жизни, так или иначе влияют на общий фон. И любой человек, а художник — это тоже человек, как бы там его не обожествляли в некоторых странах и культурах в определенные периоды времени, и на него действуют точно так же все эти события, как на других людей. Если он рефлексирует на эти темы — они на него влияют.