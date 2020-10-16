Как открыть собственную галерею и заработать на этом

Советы от создателей первой в России галереи уличного искусства «Свитер»

На каждой выставке галереи «Свитер» было около 10 тысяч зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открыть личную галерею, привозить работы популярных художников, участвовать в создании инсталляций и быть на слуху у всего города — для многих звучит фантастически. Однако воплотить такую идею в реальность не так уж и сложно. Это доказала Алина Айфо (Рахматулина), сооснователь галереи «Свитер». Она поделилась личным опытом и рассказала обо всех нюансах профессии.

С чего начать запуск галереи?

«С помощью друзей мы нашли Instagram-менеджера — она предложила помочь и вела нашу страницу, просто потому что ей понравился наш проект» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Я скажу банально — нужно просто начать делать шаги в эту сторону. Например, рассказывать о своей идее окружающим, потому что так намного проще сформулировать идею и в процессе понять, что это даст тебе, зрителю и городу в целом. Кроме этого, именно это позволит найти единомышленников. Так было у нас. Мы рассказали о своей идее знакомому, а он загорелся ею и предложил нам помещение в центре города. Точно также нашли художников, которые захотели поддержать нас и принять участие в первой выставке. Итог: у нас уже было помещение и работы, которые можно презентовать зрителям.

Когда мы посмотрели помещение, назначили точную дату открытия. В процессе подготовки искали людей в команду, формировали круг волонтеров, общались с журналистами, помогали художникам создавать их арт-объекты, курировали выставку. Это время было очень насыщенным, а проект настолько амбициозным, что он достаточно быстро стал известным. В итоге на открытие пришло колоссальное количество людей. И появление такой площадки сильно оживило Екатеринбург. Все это благодаря хорошей идее и отличной команде.

«Для покрытия денежных затрат в галереи можно организовывать не только выставки, но и лекции, музыкальные перформансы и коллаборации» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как сделать это прибыльным?

Чтобы получать доход от галереи, можно пойти несколькими путями. Первый — это заниматься продажей работ. Обычно для этого нужно искать опытного арт-дилера, у которого есть контакты людей, интересующихся покупкой предметов искусства. Это позволит привлечь нужную аудиторию. Мы выбрали другой вариант — создали выставочное пространство для инсталляций, высказываний и экспериментов, сделали платный вход и не стали делать акцент на продажу работ.

Кроме этого мы поняли, что многие люди «боятся галерей» — они уверены в своей несовместимости с современным искусством. Однако мы завоевали любовь и такой аудитории. Объединили два формата — искусство и музыку, и стали использовать помещение еще и для концертов. Получилось что-то новое и уникальное. И как следствие этот формат привлек людей, которые «боялись галерей». Им открылся новый, совсем не страшный мир современного искусства. После чего эта аудитория стали уже приходить непосредственно на сами выставки галереи.

Кстати, та же самая история случилась с лекциями. В один момент мы поняли, что нам не хватает образовательной составляющей, начали привлекать организаторов лекций и форумов. Кстати, с помощью PR-щицы Аси Фрея мы создали детскую образовательную программу, где в роли экспертов выступают современные художники.

«Если у вас есть знакомый художник — поддержите его творчество и купите у него картину или постер. Окружайте себя уникальными вещами» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если же хочется идти путем продаж, то прежде всего поймите, на какую целевую аудиторию вы будете работаете. Есть искусство за миллион долларов, есть за 100 долларов. И все, что между ними. В последнее время лично мне очень нравится тенденция создавать выставки и галереи «доступного» искусства, где можно купить или оригинал работы молодого автора, или тиражную работу художника с именем за 3-5 тысяч рублей. Это круче постера из «Икеи», а цена зачастую сопоставимая.

А если поговорить о нюансах и минусах?

Сложности будут. Главное — ни к чему не относиться слишком серьезно, принимать все как опыт. Например, у нас были трудности с организацией работы в команде, но мы обучались в процессе. Ведь до этого у нас не было опыта выстраивания работы такого большого количества человек. Это нормально чего-то не уметь и не знать. Важно — хотеть научиться.

Пожар? Потоп? Не приятно, но ты просто фокусируешься на том, чтобы минимизировать последствия и не допустить этого снова. Также не стоит стесняться спрашивать советы у людей, которые уже имели опыт в сфере искусства.

«Чтобы в галерею влюбились и знали ее, нужно очень много вкладывать души и своего личного творчества. Люди такое чувствуют» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Могу точно сказать, что заработок от галереи может быть небольшим. Нашего фонда хватало на символические зарплаты команде (правда, она была действительно большая) и на организацию новых выставок. Для кого-то это станет определенно минусом. Для нас же это было уникальным опытом и одним из самых ярких этапов в жизни. А отклик зрителей (их было около 10 тысяч человек на каждой выставке), рост художников и реализация собственных желаний давали нам импульс для дальнейшей работы.

Но в полном погружении в организационную деятельность есть и минусы. Например, если ты сам занимаешься творчеством, то чаще всего управленческая деятельность, организация мероприятий и создание новых гипотез развития площадки отнимает все свободное время, а твоя творческая деятельность приостанавливается на неопределенный срок. Думаю, такие проекты требуют тотального участия и присутствия.

Так, спустя 2,5 года существования галереи, когда наш договор аренды закончился, мы решили сфокусироваться на своих художественных проектах. Наши первые шаги на международной сцене начались с Тель-Авива, где зимой 2019—2020 года у нас прошла первая персональная выставка. Последние же три года мы живем и работаем между Тель-Авивом и Россией. На начало 2021 года у нас запланирована следующая выставка, и мы решили посвятить ее Тотемам Урала. Поэтому мы приехали в Екатеринбург и начали активно путешествовать по окрестностям и еще глубже изучать сам город. Надеюсь, в начале следующего года мы сможем презентовать этот проект как в России, так и за рубежом.