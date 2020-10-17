Как сделать мегаполис комфортным и современным

Молодые архитекторы о том, где взять миллионы на революционные идеи, меняющие города

Летом 2020 года арх-группа Podelniki получила на реставрацию Белой башни грант в размере 180 тысяч долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Они собирают десятки миллионов рублей, чтобы восстановить памятники архитектуры. Проектируют новые городские пространства для промышленных городов Урала, чтобы их жители чувствовали европейский комфорт. В этом материале мы хотим рассказать о самых крупных проектах и пообщаться с их авторами — молодыми архитекторами, благодаря которым жизнь вокруг начала стремительно меняться. Как сделать наши города лучше — читайте в материале URA.RU.

Полина Иванова куратор восстановления Белой Башни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасение Белой Башни

Полина Иванова — директор арх-группы «Podelniki». Про Подельников весь Екатеринбург узнал осенью 2012 года, когда территориальное управление Росимущества передало группе молодых архитекторов в безвозмездное пользование Белую Башню на Уралмаше.

Белая Башня — водонапорная башня, построенная в 1931 году. Объект культурного наследия федерального значения. Икона конструктивизма. Символ героического строительства Свердловска первых пятилеток. До 60-х годов XX века снабжала водой завод и соцгород Уралмаш. В 90-х перешла из собственности предприятия в собственность Российской Федерации. Более десятилетия стояла заброшенная и разрушалась.

Около десяти лет Белая башня стояла заброшенная Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 2014 года благодаря арх-группе Подельники началась консервация башни. В 2016 году в башне провели электричество и начали проводить в ней выставки и экскурсии. А летом 2020 года арх-группа Podelniki получила на реставрацию Белой башни грант в размере 180 тысяч долларов от американского фонда Getty Foundation.

Полина Иванова: «У этого фонда есть программа сохранения модернистского наследия. Нам повезло. Мы поучаствовали в этой программе вместе с другими проектами со всего мира. Выиграли грант. Деньги будут потрачены на проект реставрации. Проект реставрации — это была ступенька, которую мы долго не могли взять. Это очень дорогостоящее дело, которое делают исключительно лицензированные компании. Они должны сделать большое обследование башни, потом предложить проектные решения и после согласовать их во множестве разных инстанций. Достаточно большая и дорогостоящая работа. И очень долгое время мы не могли найти на нее денег. Меценаты говорили нам: „Зачем же давать деньги на проект? Это не очень интересно и не очень понятно. Без сметы ничего не видим“. Но смета появляется именно после проекта. Нельзя просто посмотреть на здание рентгеновским зрением и сказать, сколько денег нужно на реставрацию. Так делают в основном люди, которые либо не разбираются, либо пытаются обмануть».

Белая башня — икона конструктивизма и символ Уралмаша Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Более полутора миллионов рублей на реставрацию Белой башни уже собрано через фонд сохранения исторического наследия «Внимание». Этот фонд основал популярный блогер-урбанист Илья Варламов. Его ролики о проблемах благоустройства российских городов набирают сотни тысяч просмотров на YouTube.

Полина Иванова: «В последние годы в нашей стране люди постепенно начинают присваивать себе города. Десять, пятнадцать, двадцать лет зона комфорта заканчивалась там, где была дверь квартиры. А что за этой дверью, было уже не важно. К счастью, зона комфорта расширяется. Люди начинают заниматься своим домом, подъездом, двором. И поэтому они хотят, чтобы то, что является достоянием их страны и города, было в хорошем состоянии. Я считаю, что это замечательная тенденция. Надеюсь, что она будет процветать и захватывать все больше умов. У нас в городе есть много интересных зданий и мест. И я бы предложила обращать внимание на инициативы, которые сопровождают эти места. На людей, которые уже что-то делают с этими зданиями, парками, скверами. Вот вам готовая возможность сделать город лучше. Не надо делать что-то с каким-то зданием, просто поддержите тех, кто уже это делает».

От небольшого газона до целого парка

Илья Полянских создает проекты благоустройства для уральских городов Фото из личного архива Ильи Полянских

Илья Полянских — сооснователь архитектурного бюро «Плотинка», архитектор фонда «Город может». В 2017 году по заказу уральского бизнесмена Юрия Окунева совместно с другими студентами Архитектурной академии провел исследование и сделал в центре Екатеринбурга газон по швейцарской технологии.

Илья Полянских: «Я учился в архитектурном университете. Интересовался темой истории профессии, истории дизайна. Мне было интересно изучать причину проблем, которые у нас сейчас есть. И когда я начал немного разбираться в методологическом вопросе, начал заниматься практикой. Параллельно с этим путешествовал по Европе, по миру, смотрел, как там можно сделать. Я понял, что мне хочется развиваться в этом направлении, менять Екатеринбург и другие города».

Этим летом Илья вместе с коллегами из архитектурного бюро разработали техническое задание для проекта реконструкции парка Чкалова в Екатеринбурге.

Проект дендрологического парка «Заполье», созданный для города Туринск Свердловской области

Илья Полянских: «Техзадание для проекта реконструкции парка Чкалова, которое мы сделали, основано на вовлечении жителей, инфраструктурном анализе места, анализе зеленых насаждений, историческом анализе. Мы пообщались и со старожилами, и с новыми пользователями парка. Выявили их запросы. Документ передали в администрацию Екатеринбурга. Будем ждать от них дальнейших шагов».

Также Илья сделал более десятка проектов для малых городов Свердловской области. Среди них Талица, Верхняя и Нижняя Салда, Верхний Тагил, Туриснк, Рефтинский.

Илья Полянских: «Мы отправили наши проекты на федеральную программу по благоустройству. В течение трех лет это должно быть реализовано. Конкурс идет в несколько этапов. Мы помогаем малым городам составлять заявки на федеральный конкурс, делать концепции вместе с администрацией и бизнесом, вовлекать местных жителей. Если хочется что-то поменять к лучшему, нужно придумать совместно с другими жителями идею. Оформить ее в виде презентации. Отправить, например, в фонд „Город может“ на почту или знакомому архитектору, который знает, куда дальше это перенаправить. Также можно отправить в районную администрацию, в управляющую компанию. Можно даже местному предпринимателю, у которого есть возможность, например, сделать летний дворик рядом с кафе. Если есть идея, то ее точно кто-то должен увидеть».