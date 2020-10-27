Как стать фрилансером и много зарабатывать

Профессии, которые нужно освоить

Удаленная работа зачастую вынуждает самостоятельно находить заказы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тенденция бросить офис и перейти на удаленную работу остается неизменно популярной. Однако как добиться такого рабочего статуса, знают не все. Копирайтер, digital-дизайнер, контент-мейкер и SMM-менеджер рассказали, где учат профессии, как найти первых клиентов и как стать востребованным работником на просторах интернета.

Как стать копирайтером?

Алиса Ярошевич, журналист и копирайтер с двухлетним опытом

«Будь готовым к тому, что тебя везде будут просить выполнить тестовое задание. Даже если у тебя есть портфолио» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Я три года проработала журналистом в офисе и за это время успела понять, что душный кабинет — не для меня. Вышла на поиски удаленной работы журналистом и обнаружила, что они не так востребованы, как, например, те же копирайтеры. Все было решено — нужно уходить в сферу копирайтинга. Я оставляла резюме в каждой компании. Даже в тех, которые меня совершенно не интересовали, так как я понимала, что мне нужен хотя бы какой-то опыт. Портфолио с копирайтерскими текстами у меня тоже не было. И это стало основной проблемой, так как все работодатели требуют примеры твоих работ: текстов e-mail — рассылок, постов в социальных сетях, слоганов и пресс-релизов. То есть, копирайтеров без опыта практически нигде не берут. Однако я тогда для себя нашла выход: некоторые работодатели вместо портфолио просят выполнить тестовое задание. Тут шансов получить работу больше, так как у тебя есть возможность показать свои авторские и писательские навыки.

«Еще один плюс работы копирайтером и написания текстов на разные темы — развитие кругозора» Фото: depositphotos.com

Прежде чем подавать резюме и идти на этап тестовых заданий, я посмотрела самые популярные модели рассылок, постов, текстов для пригласительных. Так я стала хотя бы немного понимать нюансы написания текстов, за которые обычно отвечают копирайтеры. После выполнения тестовых заданий десять компаний мне отказали, но было парочку тех, кого устроил мой стиль написания. Я зарабатывала очень мало — около 200-300 рублей за текст, но со временем у меня появилось портфолио благодаря первым заказам, и работодатели уже охотнее обращали на меня внимание. Ваша зарплата зависит только от активности и количества времени, которым вы располагаете. Проще говоря, чем больше заказов вы сможете вести, тем выше будет заработная плата. Также, чтобы выйти на хороший заработок, нужно постоянно предлагать свои услуги, так как работа копирайтеров чаще всего проектная, поэтому они постоянно находятся в поисках заказов и работ. Для кого-то это минус, так как нужно самостоятельно обзванивать компании, отправлять письма, убеждать людей в том, что ты именно тот, кто им нужен. Но главный плюс в том, что ты пишешь для разных компаний и не устаешь от одной и той же тематики.

Как стать контент-мейкером?

Алина Сутенова, контент-мейкер с годовым опытом

«Не торопитесь отдавать деньги за платные курсы. Возможно, вы не найдете там ничего полезного» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пару лет назад я заметила, что появилась мода на SMM. С этого все и началось. Я решила попробовать себя в одной из профессий, связанных с работой в интернете. Выбор пал на контент-мейкера, так как мне казалось, что я прекрасно справлюсь со всеми функциями. У меня было отличное поле для экспериментов — я создала страницу в Instagram для маминой компании. Снимала stories, делала единый стиль оформления, постилась актуальные публикации. Ведение страниц в социальных сетях для друзей и родственников — это самый легкий старт, так как появляется и опыт, и портфолио.

Информацию о том, как вообще вести странички в социальных сетях и какие тренды существуют, я искала на просторах YouTube или следила за успешными страничками в Instagram. Тогда мне казалось, что я все умею, но по факту я просто была хорошей копией красивых профилей и ничего более. И активности, кстати, на странице тоже не было. Я поняла, что мне хочется выйти на новый уровень. Я стала посещать и платные, и бесплатные курсы, училась делать трендовые stories, постоянно узнавала, какие вышли приложения и освоила анимацию. Кстати, могу точно сказать, что многие бесплатные видео-уроки иногда были даже полезнее, чем платные курсы, поэтому необязательно скупать обучение. Лучше сначала попробовать найти информацию самостоятельно. Уверена, выйдет не хуже. После того, как я стала использовать все свои навыки, мне стали писать люди с предложениями по типу: «Я видела, как вы ведете страницу в Instagram, можете ли вы взять на ведение и мою?» А потом клиенты рассказывали обо мне друзьям и знакомым. Так с помощью сарафанного радио я постоянно была занята проектами. Кто-то просил вести страницу, а кто-то — просто ее оформить или сделать разовую публикацию.

«Если ты выбрал работу фрилансером, будь готов работать каждую секунду жизни» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самое главное правило, которые нужно выполнять, чтобы постоянно получать заказы, — это учиться новому ежедневно. Если ты делаешь что-то особенное и интересное, то шансов, что люди пойдут именно к тебе, больше. Возможно, если заниматься банальным красивым оформлением заказы тоже появятся, но их будет значительно меньше. Однако хочу отметить, что фриланс — это не легко. У тебя нет стабильной заработной платы. Это всегда зависит от числа проектов и заказов, а в неудачные месяцы их очень мало. Кроме того, нужно быть всегда на телефоне. Снимать stories, делать публикации, отвечать в Direct и на комментарии нужно 24 часа в сутки. Иногда от этого очень устаешь.

Как стать digital-дизайнером?

София Лизанец, digital-дизайнер

«Работа дизайнером — одна из самых сложно осваиваемых специальностей фриланса» Фото: depositphotos.com

Изначально я училась на филолога и отказалась от идеи поступать на факультет дизайна, так как думала, что отсутствие художественного образование помешает мне добиться успеха. После четырех лет обучения все-таки решила поступить в магистратуру на дизайнера — желание проявлять себя в этой сфере оказалось сильнее моих сомнений. Меня взяли в УрФУ, и после первого семестра я поняла, что это было огромной ошибкой. Нас учили делать презентации, дизайн осенних листочков, а анимации, которые мы должны были создавать на компьютерах, рисовали в тетради. Я приняла решение отчисляться. Начала сама изучать графический дизайн по видео-урокам на YouTube, стала разбираться в программах, где можно делать анимации. Так около 2-3 месяцев я осваивала графические редакторы. Несмотря на отсутствие образования, я все-таки находила работу, мне доверяли проекты. В основном это была разработка анимации для центра городских практик «Дом Маклецкого». Обычно разрабатываю дизайн социальных сетей, делаю анимации, иногда создаю баннеры для сайтов.

Уровень заработка зависит от количества проектов, которые вы ведете. Получить заказы можно двумя способами. Первый — вас кому-то посоветовали. Второй — вы сами предлагаете свои услуги. И тут нужно понимать, что без портфолио с примерами работ даже самая маленькая компания никогда не наймет веб-дизайнера или графического дизайнера. Никто не поверит на слово, какие замечательные баннеры вы можете сделать. На моем примере можно увидеть, что digital-дизайнером становятся и без образования, но скажу честно — мне его не хватает, потому что до сих пор есть нюансы, которых я не знаю.

Как стать SMM-менеджером?

Дарья Клюшина, SMM-менеджер с трехлетним опытом

«Буквально через год я уже зарабатывала 70 тысяч рублей. Для меня это хороший результат» Фото: unsplash.com

Еще на первом курсе университета, поработав на полставки в офисе, я поняла, что не хочу зависеть от места. Я рассматривала разные удаленные вакансии и поняла, что SMM меня интересует больше всего. Более того, я была уверена, что знаю, как продвигать блог, чтобы он был успешным. И я не ошиблась. Просматривала свободные вакансии у всех блогеров с аудиторией в 50-100 тысяч человек, и, так как у меня не было совершенно никакого опыта, я говорила: «Я поработаю месяц, и вы посмотрите, на что я способна». Собственно, почти никто не хотел смотреть, на что я способна, но одна блогерша все же согласилась. Я придумала ей рекламную подачу, слоган, описание профиля, нашла блогеров, у которых, как мне казалось, нужно рекламироваться, посоветовала ей новый образ для stories и, проще говоря, высказала все свои идеи по поводу ее блога. В итоге я действительно попала в точку. Девушка приняла меня на работу, и я получала свои первые 30 тысяч в месяц за SMM.

Именно поэтому я считаю, что не нужно проходить никакие курсы. Для того, чтобы стать востребованным SMM-менеджером, нужно иметь вкус, быть активным, оперативно узнавать о трендах и обладать хорошей фантазией. Я уже перешагнула порог в 100 тысяч рублей, но отмечу, что это не так уж и легко. Когда ты ведешь несколько блогов сразу, во-первых, это отнимает много времени, а, во-вторых, не хватает фантазии, чтобы придумать для всех что-то принципиально новое и особенное. Я из-за этого часто нервничаю, но отсутствие душного офиса, хорошая заработная плата сглаживает недостатки.