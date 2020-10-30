Как стать примой-балериной

Советы от японки, которая покорила Екатеринбург

Мики Нисигути начала заниматься балетом с трех лет в Японии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встать на пуанты, научиться красиво двигаться и добиться серьезных карьерных высот на театральной сцене — мечта многих девочек. Как попасть в мир балета, чему и где учат маленьких балерин и что из этого выходит, специально для URA.RU рассказала участница «Большого балета», ведущая солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Мики Нисигути.

— В каком возрасте идти в балерины, а когда начинать уже поздно?

Японка Мики Нисигути приехала в Екатеринбург в 2013 году — сразу после окончания Академии русского балета в Санкт-Петербурге Фото: Павел Кирбятьев © URA.RU

— Я начала заниматься балетом с трех лет в Японии, затем — в Академии русского балета имени Вагановой (Петербург). Конечно, не сразу встала к станку. Сначала были растяжки, упражнения под музыку. В 2013 году выпустилась и сразу же была принята в труппу Екатеринбургского театра оперы и балета. В составе труппы гастролировала по городам Германии, Израиля, Италии, Сербии, Эстонии, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Если учиться балету профессионально, нужно начинать с 6-7 лет. В 10-11 лет уже можно поступать в хореографические академии и колледжи. Важно не упустить время. Тем, кто захочет профессионально учиться балету в 12-13 лет, уже будет очень тяжело в технике догнать ровесников.

— Какими качествами должна обладать будущая балерина?

— Любовь к балету — самое главное. Именно она помогает терпеть и преодолевать все трудности и лишения, связанные с этой профессией. Еще очень важно верить в себя! Не бояться профессиональной критики, уметь замечать ошибки, работать над ними и справлять их. Таков путь к самосовершенствованию.

— Где тренироваться?

Если вы намерены связать свою жизнь с балетом, постигать азы стоит с 6 лет, а в 10 лет уже можно поступать в государственную хореографическую академию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Начать можно в частной студии. Но если вы хотите, чтобы балет стал вашей профессией, лучше поступать в государственную академию или колледж. В таких школах в программе обучения заложено больше часов для занятий балетом. Не только классическим танцем, но и специальными дисциплинами — народными танцами, модерном, актерским мастерством. В частной студии ребенка научат танцевать, но, чтобы устроиться в дальнейшем на работу в театр, нужен диплом артиста балета.

— На что смотрят наставники? Каких детей отсеивают?

— Многие девочки говорят, что мечтают стать балериной, но часто это желание навязано родителями. Только педагог определит, есть ли у ребенка к этому способности. Даже глядя на 4-х летнего ребенка, уже можно оценить его возможности. Педагог оценивает выворотность, шаг, подъем, музыкальность.

— Сколько стоит балетное обучение?

— Учиться в государственной школе не так дорого, как в частной. Государство берет на себя большую часть расходов. Воспитанникам предоставляется интернат, пуанты и купальники для занятий тоже выдают бесплатно. Но, например, в Японии, где я постигала азы балета, ситуация иная. У меня не было выбора, поскольку там просто нет государственных школ, где можно выучиться балету. Моя учеба обходилась родителям очень дорого.

Тренировки будут отнимать практически все свободное время. К этому надо быть готовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Чем придется жертвовать?

— Когда я начала серьезно заниматься балетом, свободного времени стало мало. С утра уроки в обычной школе, после обеда и до позднего вечера — занятия в балетном классе. Еще нужно делать домашнее задание. Помню, мне хотелось погулять с друзьями, провести время с семьей, но всем этим приходилось пожертвовать. Сейчас ничего не изменилось. Балет все также отнимает много времени. На личную жизнь его практически не остается. Но, на самом деле, когда мы хотим — мы все успеваем. Многие мои коллеги, например, получают высшее образование онлайн.

— Балет — тяжело?

— У нас серьезные физические нагрузки, травмы случаются. Но балет —искусство. Здесь важна не только техника, но и то, что ты хочешь выразить телом, передать зрителям. В балете бывают соревнования, конкурсы. В них принимают участие молодые артисты. Это возможность продемонстрировать себя, посмотреть на других. Шанс получить приглашение в труппу театра. Но на конкурсе важно показывать не только технику, не только то, в чем ты превосходишь остальных, надо помнить, что выступление должно зацепить зрителей. Если танец без души, смотреть будет скучно.

— Как проходит день балерины?

В 2018 году, вместе со своим партнером Алексеем Селиверстовым, балерина принимала участие в проекте «Большой балет» на телеканале Россия Культура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Каждое утро начинается с интенсивных тренировок, и не важно с той ли ты ноги сегодня встала. Несколько часов репетиций, после которых всегда что-то болит. Но это все стоит одного самого главного момента. В конце спектакля ты получаешь аплодисменты от зрителей, а это большое счастье. Я счастлива заниматься делом, которое люблю.

— Советы родителям будущих балерин. Как воспитывать артиста, не перегибая палку?

— Родителям стоит быть внимательными к своему ребенку, помогать ему, верить в него. Мои родители всегда и во всем меня поддерживали. Нужно следить за тем, чтобы ребенок соблюдал режим сна. Необходимо с ранних лет научить ребенка правильно питаться: поменьше сладкого и мучного, побольше овощей и фруктов. И еще очень важно встретить хорошего педагога!