Как стать продюсером

Советы от организатора крупнейшего на Урале фестиваля

В последний раз в центре Екатеринбурга собралось около 300 тысяч зрителей, чтобы посетить все музыкальные площадки Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Создать что-то масштабное — одно из самых популярных желаний молодых мечтателей, но при этом некоторые не знают, как организовать даже небольшую вечеринку. Секретами поделилась Наталья Шмелькова, исполнительный директор музыкального фестиваля Ural Music Night, который проходит уже шесть лет и считается одним из самых важных музыкальных событий в стране — например, Иван Дорн, Noize MC и Little Big были хедлайнерами этого фестиваля.

Наталья рассказала, какими качествами должен обладать продюсер, чтобы добиться успеха, как попасть в команду организаторов, какие сложности ждут в работе и что делать, когда все идет не по плану.

Путь становления продюсеров начинается с малых должностей, где «набивают шишки» и получают опыт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Нужно начинать с малого

Я пришла в организацию фестивалей восемь лет назад, и сначала мне предложили работать продажником для фестиваля «Старый Новый Рок». Конечно, за две недели испытательного срока я ничего не продала и не нашла никаких партнеров. Но меня оставили. Просто за то, что видели во мне активную и, по их словам, «прикольную» девушку.

И все-таки, несмотря на то, что я считала себя никудышным продажником, я завербовала одного из партнеров. Это был производитель воды. Тогда мне казалось, что я дико понтовая и делаю весь фестиваль. А по факту мне просто нужно было встретить грузовик с водой и принести бутылки в гримерку.

Как попадают в команду организаторов

Так что мы организовали своеобразную школу опыта, которая помогает пробиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сначала я выполняла не такую уж и ответственную работу. С этого начался мой путь. Таким же образом и сейчас новенькие начинают в нашей команде. Недавно мы сделали четырехмесячный курс, где структурировали свои знания и опыт. Теперь обучаем людей, а потом выбираем одного человека в команду, который подойдет для этой работы. Кроме этого, у нас есть своя волонтерская организация. Это люди, которые работают с хедлайнерами, переводчики, координаторы площадок, копирайтеры и фотографы. Среди них мы часто высматриваем, кого можно забрать в команду уже не в качестве волонтера, а в качестве организатора.

Как создать собственный фестиваль

Человек, который хочет организовывать крупные мероприятия, должен остро чувствовать, что сейчас актуально. Так мы придумали фестиваль Ural Music Night. В один момент мы поняли, что люди больше не разделяются на тех, кто слушает рок, и, например, на тех, кто слушает хип-хоп. Публика нуждается в мероприятии, где ты можешь послушать много разной хорошей музыки. Так и появился Ural Music Night.

Можно упустить мелочь и подумать, что она не важна, а потом понять, что, на самом деле, нюанс, к которому ты отнесся легкомысленно, влиял на все Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Если человек мечтает создавать фестивали, он не должен паниковать. Он обязан спокойно воспринимать любую информацию. Не подавать виду, что все сломалось. Никогда. Эмоциональное атрофирование — самое главное качество, но оно, наверное, приходит с опытом. Кроме этого, продюсер должен быть многозадачным. Нужно помнить абсолютно все и обладать повышенным вниманием.

Научиться быть хитрым

Организатор должен быть хитрым, чтобы уметь вести переговоры с представителями власти, спонсорами и хедлайнерами. Нужно всегда выстраивать цепочку разговора на два шага вперед. И стоит запомнить: нерешаемых ситуаций нет. Иногда можно от чего-то отказаться. У продюсера постоянно будут возникать сложности. Например, одна группа может отказаться выступать на открытой площадке, потому что холодно. Придется принимать какое-то решение. Есть два варианта: либо что-то придумать, поставить тепловые пушки или вынести одеяла, либо эти музыканты не будут выступать. Возможно, звучит цинично, но всегда можно чем-то поступиться.

Продюсер должен уметь расставлять приоритеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всегда что-то идет не так, но нужно учиться разделять вещи, которые могут быть не сделаны и которые ты обязательно должен выполнить. Скажем, певица Елка просто не может не выйти на сцену.

Подготовиться к проблемам в личной жизни

Стоит быть готовым тем людям, у которых есть семья. Перед фестивалем могут позвонить и сказать: «Эй, дорогая, приезжай, нужна твоя помощь». И нужно как-то объяснять, что это звонит не любовник, а твой технический директор. Кроме этого, друзья куда-то незаметно исчезают. Они просто перестают звонить. В какой-то момент ты замечаешь, что они пошли на тусовку без тебя и говоришь: «Ребята, а почему меня не позвали?» А они отвечают: «Так ты всегда работаешь. Зачем тебе звонить?» Друзья, семья и другие интересы могу уйти на второй план, и далеко не для всех подходит такой формат работы. Однако в день, когда проходит мероприятие, которое ты организовывал на протяжении многих месяцев, искал деньги, договаривался с участниками, решал проблемы, ты испытываешь невероятные чувства и понимаешь, что это того стоит.