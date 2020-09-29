Как стать профессиональным гонщиком

Путевка в мечту от лучшего в мире квадроциклиста Сергея Карякина

Сергей Карякин стал первым россиянином, который выиграл «Дакар-2017». Победа стала главным спортивным событием того года Фото: личный архив Сергея Карякина

Многие мальчишки, наблюдая, как их отец управляет автомобилем, уже в юном возрасте мечтают сесть за руль. А некоторые в своих мыслях заходят и дальше — видят себя в больших гонках, за рулем спортивного болида. Гонщик команды Snag Racing, чемпион самого престижного ралли-марафона «Дакар» екатеринбуржец Сергей Карякин рассказал о пути становления пилота.

С чего начать, на чем тренироваться

Не существуют идеального рецепта в становлении пилота. Как и любой другой, гонщик должен пройти долгий путь от теоретических занятий и наработки практики до своего первого трофея. Каждый, кто планирует сесть за руль гоночной техники, должен понять, что это не игрушка, это настоящий спорт. Самое главное, что нужно в этом спорте — это безумно его любить. Оглядываясь назад, понимаю, что путь пилота — непростой выбор, поскольку, к сожалению, сейчас не существует какой-то стационарной базы в Екатеринбурге, где были бы локализованы технические виды спорта, куда могли бы приходить дети и заниматься бесплатно. Другие города России в этом плане не особо отличаются.

Первую свою гонку Карякин выиграл в 14 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Есть, конечно, места, где можно тренироваться. Но одна тренировка стоит порядка пяти тысяч рублей. Это безумно дорого, учитывая, что таких тренировок нужны тысячи. Если говорить, с чего стоило бы начать, то — с самого простого. И чем раньше, тем лучше. Выбрать авто-или мотоспорт. Если это мотоспорт, то купить мотоцикл. Китайский, дешевый. Здесь самое главное — не баловать детей огромными возможностями. Мотоцикл купили — сам чини, сам мой. Застрял — сам вытаскивай. Если говорить про автоспорт, то можно выбрать квадроцикл или детскую багги. Но надо понимать, что это несет дополнительные расходы на бензин, техобслуживание.

Я сел впервые за штурвал в 13 лет. Это был мопед Yamaha Grizzly 660, который мне подарил отец, чтобы мы вместе ездили за грибами. Мы застревали, падали, преодолевали броды на мопеде. С этого началась моя любовь к езде по бездорожью. Так началось «трофи», а уже потом я перешел в ралли-рейды, где выше скорость, где все это больше похоже на экстремальный спорт. Первую свою гонку выиграл в 14 лет. Но вообще до достижения 16-летия меня нечасто допускали до гонок, мотивируя это слишком юным возрастом и отсутствием водительских прав.

Начать карьеру гонщика можно с картинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Где учат на гонщиков

Чтобы к взрослому возрасту дорасти до серьезных гоночных серий, набирать опыт нужно с детства, а в это время путь открыт, пожалуй, только в картинг. Не зря простая истина автоспорта гласит: профессиональные гонщики начинают с картинга. Надо отдать ребенка в спортивную школу, секцию.

Почему именно картинг?

Картинг — это колыбель автоспорта. Это самая простая дисциплина, с которой все начинается. Подавляющее большинство пилотов, независимо от классов гонок, в которых они выступают (с открытыми или закрытыми колесами), начинали именно с него. Картинг учит чувствовать автомобиль, понимать физику управления, прививает базовые навыки, которыми пилот будет пользоваться, поднимаясь на уровень выше.

Когда карьеру профессионального гонщика начинать поздно

До участия в гонках любой пилот должен привести себя в форму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Никогда не поздно. Есть те, кто садятся за автомобиль в зрелом возрасте и показывают неплохой результат. Более того, чем продолжительнее сама гонка, тем лучше в нее входить в более позднем возрасте, потому что ты уже более сдержанный в эмоциональном плане. Гонки — это же про ментальную часть в голове. Важно самообладание, а оно приходит с возрастом. «Дакар» — это как раз спорт взрослых. В самом серьезном классе здесь, например, самому юному победителю было 35 лет.

Обязательно ли ходить в спортзал?

Физические нагрузки нужны, потому что все идет от физики. Если этого нет, ты не можешь двигаться дальше. Физически даже картинг — это очень сложно. Нагрузка высока особенно при ударах. После спецучастка я приезжаю просто с каменной шеей, мышцы забиваются, болит спина. Если не будет хорошей физической подготовки, начнутся проблемы со здоровьем.

Гонщик должен разбираться в устройстве автомобиля, уметь устранять поломки самостоятельно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Качества, необходимые гонщику

Стоит отметить быстроту реакции. Не лишними будут психологическая выносливость и способность анализировать. Кроме того, нужно идеально разбираться в устройстве автомобиля, уметь устранять поломки. И, конечно же, самое главное — бескрайняя мотивация. Но поверьте, когда ты достигаешь цели, ты получаешь неимоверное удовлетворение. Особенно, когда выигрываешь такие гонки, как «Дакар».

Особенности профессии

Стоит понимать, что в этом спорте есть опасение — оказаться, что называется, без трусов. В самом начале карьеры я зарабатывал и вкладывал все в автоспорт, чтобы просто иметь возможность ехать на гонку.

Чтобы просто выйти на старт «Дакара», нужны миллионы рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сейчас коронавирус поставил мою команду в подобную ситуацию. Взносы на участие в гонках большие, а спонсоров практически нет. Говорить про «Дакар-2021», про самую важную гонку сезона, нашей команде пока не приходится. Мы изо всех сил ищем возможность. Я выставил на продажу свой личный автомобиль, чтобы оплатить часть стартового взноса. Но бюджет «Дакара» — это порядка 40 миллионов рублей. Очень большие деньги. Можно проехать дешевле, сэкономив на подготовке, запчастях, но тогда говорить о лучшем результате не придется.

Чем отличается «Дакар» от «королевских гонок»?

Важно оценивать дорожную ситуацию и вовремя менять стиль вождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если говорить про «Формулу -1» и ралли-рейды, то это абсолютно две разные дисциплины. «Формула -1» заключается в том, что ты должен проехать миллион раз один и тот же круг, чтобы заучить его. Там играет роль, насколько поздно ты тормозишь. Нужно тормозить на пару травинок позже, и за счет этого выигрывать гонку.

А в ралли-рейдах постоянно меняется ситуация, мозг перестраивается с одного покрытия на другое — от песка к камням, от камней к гравию. Если ты вовремя не понимаешь, что надо изменить стиль вождения, это чревато авариями. Но «Формула-1» быстрее.

Гонки — это опасно?

В 2018 году гонщик Сергей Карякин сломал на «Дакаре» обе руки Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Мотоспорт, автоспорт — это опасно. Но ездить по дорогам общего пользования куда опаснее, чем на специальном участке, поскольку не знаешь, кого встретишь на пути, в каком состоянии этот человек. А тут ты профессиональный пилот и знаешь, что окружают тебя профессионалы.

Какое будущее ждет пилота?

Самая скромная пенсия. Но можно попробовать найти себя в спортивных секциях. Мне хочется до конца заниматься любимым делом. Возможно, в качестве тренера, наставника, руководителя команды. Но все равно оставаться в гонках. Мне очень нравится то, что я делаю. Да и интерес к мотоспорту только растет.