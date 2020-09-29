Как стать профессиональным гонщиком
Многие мальчишки, наблюдая, как их отец управляет автомобилем, уже в юном возрасте мечтают сесть за руль. А некоторые в своих мыслях заходят и дальше — видят себя в больших гонках, за рулем спортивного болида. Гонщик команды Snag Racing, чемпион самого престижного ралли-марафона «Дакар» екатеринбуржец Сергей Карякин рассказал о пути становления пилота.
С чего начать, на чем тренироваться
Не существуют идеального рецепта в становлении пилота. Как и любой другой, гонщик должен пройти долгий путь от теоретических занятий и наработки практики до своего первого трофея. Каждый, кто планирует сесть за руль гоночной техники, должен понять, что это не игрушка, это настоящий спорт. Самое главное, что нужно в этом спорте — это безумно его любить. Оглядываясь назад, понимаю, что путь пилота — непростой выбор, поскольку, к сожалению, сейчас не существует какой-то стационарной базы в Екатеринбурге, где были бы локализованы технические виды спорта, куда могли бы приходить дети и заниматься бесплатно. Другие города России в этом плане не особо отличаются.
Есть, конечно, места, где можно тренироваться. Но одна тренировка стоит порядка пяти тысяч рублей. Это безумно дорого, учитывая, что таких тренировок нужны тысячи. Если говорить, с чего стоило бы начать, то — с самого простого. И чем раньше, тем лучше. Выбрать авто-или мотоспорт. Если это мотоспорт, то купить мотоцикл. Китайский, дешевый. Здесь самое главное — не баловать детей огромными возможностями. Мотоцикл купили — сам чини, сам мой. Застрял — сам вытаскивай. Если говорить про автоспорт, то можно выбрать квадроцикл или детскую багги. Но надо понимать, что это несет дополнительные расходы на бензин, техобслуживание.
Я сел впервые за штурвал в 13 лет. Это был мопед Yamaha Grizzly 660, который мне подарил отец, чтобы мы вместе ездили за грибами. Мы застревали, падали, преодолевали броды на мопеде. С этого началась моя любовь к езде по бездорожью. Так началось «трофи», а уже потом я перешел в ралли-рейды, где выше скорость, где все это больше похоже на экстремальный спорт. Первую свою гонку выиграл в 14 лет. Но вообще до достижения 16-летия меня нечасто допускали до гонок, мотивируя это слишком юным возрастом и отсутствием водительских прав.
Где учат на гонщиков
Чтобы к взрослому возрасту дорасти до серьезных гоночных серий, набирать опыт нужно с детства, а в это время путь открыт, пожалуй, только в картинг. Не зря простая истина автоспорта гласит: профессиональные гонщики начинают с картинга. Надо отдать ребенка в спортивную школу, секцию.
Почему именно картинг?
Картинг — это колыбель автоспорта. Это самая простая дисциплина, с которой все начинается. Подавляющее большинство пилотов, независимо от классов гонок, в которых они выступают (с открытыми или закрытыми колесами), начинали именно с него. Картинг учит чувствовать автомобиль, понимать физику управления, прививает базовые навыки, которыми пилот будет пользоваться, поднимаясь на уровень выше.
Когда карьеру профессионального гонщика начинать поздно
Никогда не поздно. Есть те, кто садятся за автомобиль в зрелом возрасте и показывают неплохой результат. Более того, чем продолжительнее сама гонка, тем лучше в нее входить в более позднем возрасте, потому что ты уже более сдержанный в эмоциональном плане. Гонки — это же про ментальную часть в голове. Важно самообладание, а оно приходит с возрастом. «Дакар» — это как раз спорт взрослых. В самом серьезном классе здесь, например, самому юному победителю было 35 лет.
Обязательно ли ходить в спортзал?
Физические нагрузки нужны, потому что все идет от физики. Если этого нет, ты не можешь двигаться дальше. Физически даже картинг — это очень сложно. Нагрузка высока особенно при ударах. После спецучастка я приезжаю просто с каменной шеей, мышцы забиваются, болит спина. Если не будет хорошей физической подготовки, начнутся проблемы со здоровьем.
Качества, необходимые гонщику
Стоит отметить быстроту реакции. Не лишними будут психологическая выносливость и способность анализировать. Кроме того, нужно идеально разбираться в устройстве автомобиля, уметь устранять поломки. И, конечно же, самое главное — бескрайняя мотивация. Но поверьте, когда ты достигаешь цели, ты получаешь неимоверное удовлетворение. Особенно, когда выигрываешь такие гонки, как «Дакар».
Особенности профессии
Стоит понимать, что в этом спорте есть опасение — оказаться, что называется, без трусов. В самом начале карьеры я зарабатывал и вкладывал все в автоспорт, чтобы просто иметь возможность ехать на гонку.
Сейчас коронавирус поставил мою команду в подобную ситуацию. Взносы на участие в гонках большие, а спонсоров практически нет. Говорить про «Дакар-2021», про самую важную гонку сезона, нашей команде пока не приходится. Мы изо всех сил ищем возможность. Я выставил на продажу свой личный автомобиль, чтобы оплатить часть стартового взноса. Но бюджет «Дакара» — это порядка 40 миллионов рублей. Очень большие деньги. Можно проехать дешевле, сэкономив на подготовке, запчастях, но тогда говорить о лучшем результате не придется.
Чем отличается «Дакар» от «королевских гонок»?
Если говорить про «Формулу -1» и ралли-рейды, то это абсолютно две разные дисциплины. «Формула -1» заключается в том, что ты должен проехать миллион раз один и тот же круг, чтобы заучить его. Там играет роль, насколько поздно ты тормозишь. Нужно тормозить на пару травинок позже, и за счет этого выигрывать гонку.
А в ралли-рейдах постоянно меняется ситуация, мозг перестраивается с одного покрытия на другое — от песка к камням, от камней к гравию. Если ты вовремя не понимаешь, что надо изменить стиль вождения, это чревато авариями. Но «Формула-1» быстрее.
Гонки — это опасно?
Мотоспорт, автоспорт — это опасно. Но ездить по дорогам общего пользования куда опаснее, чем на специальном участке, поскольку не знаешь, кого встретишь на пути, в каком состоянии этот человек. А тут ты профессиональный пилот и знаешь, что окружают тебя профессионалы.
Какое будущее ждет пилота?
Самая скромная пенсия. Но можно попробовать найти себя в спортивных секциях. Мне хочется до конца заниматься любимым делом. Возможно, в качестве тренера, наставника, руководителя команды. Но все равно оставаться в гонках. Мне очень нравится то, что я делаю. Да и интерес к мотоспорту только растет.