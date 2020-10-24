Как принять участие в самых престижных соревнованиях мира

Екатеринбужец за год подготовился к сложнейшей гонке по триатлону Ironman

Леонид Саламатов преодолел дистанцию Ironman за 12 часов 48 минут Фото из личного архива Леонида Саламатова

Предприниматель Леонид Саламатов никогда не занимался спортом профессионально. В 35 лет увлекся путешествиями и экстримом, начал участвовать в веселых стартах и мульти гонках. В 45 лет отправился в Германию, чтобы пробежать Ironman — самую известную и сложную гонку, которую проводит Всемирная корпорация триатлона.

До этого Леонид принял участие в «Гонке героев» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первая гонка Ironman состоялась в 1978 году на Гавайях. За несколько лет соревнования набрали популярность и привлекли тысячи участников. Тот, кто преодолевает дистанцию, получает звание «Железного человека». Серия соревнований состоит из трех этапов: сначала нужно проплыть в открытой воде 4 километра, затем 180 километров проехать на велосипеде по шоссе, а после еще 42 километра — марафонский забег. И все это за один день в режиме нон-стоп.

«Это было на спор после „Гонки героев“. Сидели с друзьями, слово за слово, зашла речь за Ironman… Угораздило меня брякнуть, что я пройду эту дистанцию. После этого начал разбираться, что же это такое, от слов своих не хотелось отступать. До этого момента спорта в моей жизни толком не было. Бег для меня был смерти подобен» — вспоминает Леонид.

Год тренировок

На подготовку Леониду Саламатову потребовался год. В среднем на занятия уходило по 10-14 часов в неделю. В расписании тренировок: плавание, езда на велосипеде и бег — именно те дисциплины, которые фигурируют в мультигонке Ironman. Практически каждый день подготовки Леонид до сих пор хорошо помнит: «Три дня по утрам перед работой я посещал бассейн. Каждый день с понедельника по пятницу вечерами после работы — велосипед или бег. В субботу было по две тренировки. А в воскресенье — выходной. Жизнь резко изменилась. Сразу стало понятно, куда девать свободное время. Если ты пропускаешь тренировки, то понимаешь, что к старту можешь не подготовиться. Эта мысль не дает забивать на тренировки. Год в таком режиме. Делаешь объемы, объемы, объемы».

За год подготовки Леонид проплыл 100 км, проехал на велосипеде 3800 км и пробежал 2500 км Фото из личного архива Леонида Саламатова

Нужен ли тренер

Некоторые участники готовятся к гонке самостоятельно. В интернете немало специализированных сайтов и роликов, посвященных тому, как выстроить систему тренировок. Своим опытом на форумах делятся те, кто уже пробежал дистанцию. Леонид после попытки разобраться в сложном подготовительном процессе все же обратился за помощью к тренеру: «Ты понимаешь, что на этой неделе тебе нужно пробежать 80 километров. Эти 80 километров делятся на четыре беговые тренировки. А что конкретно делать в понедельник? В среду? Быстро бежать или медленно? Интервально или расслабленно? Как чередовать? Это же наука!»

С тренером екатеринбуржец работал удаленно через Интернет. Каждую пятницу получал план на неделю. С помощью гаджетов тренер отслеживал, как Леонид выполняет задания, с какой скоростью бегает, выполняет ли план и как меняется пульс спортсмена. В зависимости от различных показателей график тренировок корректировали.

Психологические сложности

Во время гонки Ironman участники состязаются не между собой, а по сути, сами с собой. Нужно побороть усталость и дойти до финиша. На преодоление дистанции организаторы дают не больше 17 часов. Чтобы уложиться в отведенное время, нужно быть готовым не только физически, но и морально. Леонид уверен, что в процессе подготовки он научился управлять не только своим телом, но и мозгом: «Тело гораздо раньше начинает подавать сигналы о том, что необходимо остановиться. Голова должна знать, что у тела гораздо больше предел. Какие сигналы подает тело? Например, ногу сводит или живот начинает болеть. Нужно просто продолжать двигаться. Это все на тренировках достигается. Когда на дистанцию вышел, ты четко знаешь, что в этот момент, если у тебя что-то заболело, то через какое-то время пройдет. Или что-то нужно сделать… Например, выпить таблетку, изменить темп или постоять минутку, чтобы боль утихла».

Во время прохождения водной дистанции в Германии у Леонида свело ногу. К нему направили спасателей. Однако от их помощи уральский спортсмен отказался. После непродолжительного отдыха он смог продолжить заплыв. Подобное уже случалось на тренировках: «У меня в самом начале были такие ситуации. Допустим, тренер дал задание пробежать по двадцать километров. Там, где я живу, круг десяточка получается. Первое время после первой десятки, за километр до завершения первого круга у меня начинало что-нибудь жестко болеть. Я шел домой. Раз уходил с тренировки, второй… На третий раз думаю, ну надо же мне тренировку выполнить. Мимо подъезда пробегаю, удаляюсь на 500 метров — болеть перестало. Организм каким-то образом заставлял меня закончить тренировку раньше именно при приближении к подъезду. Преодолев этот порог и пробежав мимо подъезда, все проходит. Думаешь, вот чудеса».

Участие в небольших соревнованиях

Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире Фото из личного архива Леонида Саламатова

Многие участники Ironman отмечают, что это больше, чем просто гонка, это — образ жизни. Во время подготовки к главному старту в течение года необходимо участвовать в более мелких соревнованиях. Это как раз поможет подготовиться не только физически, но и морально. Леонид за тот год, что готовился к соревнованиям по триатлону, пробежал несколько марафонов, поучаствовал в соревнованиях по плаванию. Мужчина уверен, что все это закалило характер: «Это нужно, чтобы у тебя появился боевой дух. Тренировка и старт — это абсолютно разные вещи. Адреналин захлестывает и справляться на самой гонке с ним тяжело. Это нужно заранее прочувствовать именно в соревновательном режиме».

Отказ от вредных привычек и правильное питание

Одних физических тренировок для прохождения дистанции Ironman недостаточно. Чтобы получить титул «Железного человека», участники отказываются от вредных привычек и серьезно корректируют питание. Каждый спортсмен индивидуально рассчитывает количество калорий и жидкости, которые необходимы для организма во время нагрузки. Леонид бросил курить и практически полностью исключил из своей жизни алкоголь и вредную еду. Мужчина уверен, что без этого добраться до финиша он бы не смог: «Ты понимаешь, что организм работает по-другому. Это не просто у компьютера сидеть или у телевизора. Чтобы организм двигался, ему необходимо в топку подбрасывать правильное топливо. Соблюдаешь баланс белков, жиров и углеводов. Принимаешь витамины. В моем рационе уже не было никакой свинины и майонеза. Овсянка, гречка, куриное мясо, овощи, молоко творог, протеин. Если питание будет не спортивное, то бесполезно даже думать о таких нагрузках. Организм не выдержит».

Экипировка и спорт инвентарь

Родственникам было легко разглядеть Леонида в толпе. Он был единственным участником заплыва без гидрокостюма Фото из личного архива Леонида Саламатова

Всю экипировку и спорт инвентарь каждый участник гонки приобретает самостоятельно. Вещи, которые помогают триатлетам пройти дистанцию: гидрокостюм, очки и шапочка для плавания, велосипед, шлем и кроссовки. Новичкам Леонид советует не тратить на все это много денег. Сам он преодолел водную дистанцию в одних плавках. Гидрокостюма у него просто не было. А велосипед для гонки купил не в магазине, а с рук. По словам мужчины, это нисколько не помешало ему добраться до финиша: «Когда я полетел на Ironman, денег абсолютно не было. И я подумал, зачем я буду покупать дорогой гидрокостюм, что я там 4 километра в Германии не проплыву в трусах? Проплыл. На фотографии надо мной до сих пор смеются: стоят три тысячи человек в черных гидрокостюмах, и я один в трусах. Тоже самое касается велосипеда. Я взял подержанный. Просто мне нужно было один раз пройти эту дистанцию. Конечно, очень важно чтобы была хорошая беговая обувь. Вот на этом экономить не стоит, потому что происходят большие нагрузки именно на суставы. И если обувь будет не беговая, очень легко получить травму».

Мультигонка Ironman признана самым сложным однодневным соревнованием в мире. Однако дойти до финиша под силу не только профессиональным спортсменам. Из года в год подавляющее большинство участников гонки — обычные любители спорта, которые не остановились перед сложностями по пути к мечте.