Как запустить собственный бренд

Инструкция от тех, кому это удалось без вложений

В бизнесе главное не деньги, а концепт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работать на себя, запустив собственный бренд, мечтают многие. Герои нашего материала — молодые предприниматели. Они смогли превратить хобби в прибыльное дело без существенного стартового капитала. О выборе ниши, поиске спонсоров и секретах успеха для URA.RU рассказывают основательница уральского ювелирного бренда Moonswoon Ольга Локшина, владелец марки Animals Борис Казин и предприниматель Анастасия Якушева, построившая миллионный бизнес с 10 тысяч рублей.

В изделиях марки серебро сочетается с лазуритом, опалом, малахитом или горным хрусталем Фото: Instagram, Moonswoon

Ювелирный бренд Moonswoon сейчас по праву считается одной из визитных карточек Урала. Дизайнер марки Ольга Локшина — из Екатеринбург, и ей важно было популяризировать местные самоцветы.

С чего начался интерес к камням и украшениям?

Еще 10-15 лет назад я коллекционировала серебряные кольца. Привозила их из путешествий. В какой-то момент посетила выставку-ярмарку «Минерал-Шоу» в Екатеринбурге. Там увидела несколько камней, которые показались мне интересными. Это были недообработанные камни. В общей сложности около 12 камней я просто купила, не зная до конца, что я буду с ними делать. Позже через знакомых вышла на ювелира, попросила сделать мне 12 колец. Но все это продолжалось в режиме «хобби» в течение примерно трех лет. Сначала я продала 12 колец, потом сделала еще 14 колец. Я начала делать коллекции раз в сезон. Ездила также на выставки, находила камни, с ювелиром делали кольца, продавала друзьям, знакомым и через социальные сети.

По образованию Ольга философ, преподает в университете. На старте бизнеса отношения к дизайну, камнерезному или ювелирному искусству не имела Фото: личный архив Ольги Локшиной

А когда хобби переросло в бизнес?

Мне всегда нравились натуральные камни, поэтому я связала все это концептуально с тем, где я живу, с историей Урала, с камнерезным делом, которое в нашем регионе в свое время процветало. Все это выстроилось в одну такую стройную линию, которая меня увлекла. С этого фактически и начался мой бренд, началась история Moonswoon.

Сейчас, конечно, у нас совсем другие масштабы производства. Бренд представлен в Екатеринбурге, Москве и в партнерских магазинах в Тюмени, Перми, Владивостоке. Ассортимент достаточно широкий. Мы постоянно пополняем основную коллекцию. Она состоит из пяти минералов: оникс, перламутр, родонит, яшма и малахит. На данный момент дополнительно представлен хрусталь и аквамарин. С хрусталем дорогая коллекция, кольца здесь выполнены целиком из хрусталя.

Сложно было начинать?

Начинать было не сложно, поскольку это все начиналось с интереса. Я не задумывалась, что это будет бизнес. У меня было желание сделать кольца и были небольшие деньги (12 тысяч рублей), чтобы оплатить эту работу. Дальше все пошло само собой. С трудностями, я бы сказала, мы сталкиваемся сейчас. Каждый этап развития — новые цели, новые задачи, новые трудности. Нужно понимать технические возможности, не нарушать сроки. Мы в постоянном поиске камнерезов. Кроме того, мы исключительно вручную граним камни. Это дорого, сложно и не всегда предсказуемо.

Ювелирные украшения бренда можно купить не только в Екатеринбурге, но и в Москве Фото: Instagram, Moonswoon

Сколько времени создается коллекция?

По-хорошему — полгода. Новая коллекция рождается сначала как концепт. В частности, новая наша коллекция совместит два металла — серебро и золото. Она будет посвящена взаимодействию женской энергии и мужской. После придумки концепта коллекция проходит стадию отрисовки на бумаге. Дальше — 3D моделирование, фрезеровка и само производство, где партию должны поставить в план. Это не всегда быстро.

Да и работа с ювелирными украшениями — это всегда кропотливый труд. Чтобы создать одно украшение, нужно пройти в среднем 13 стадий, и ни одна из них не проходит мимо человека.

Что посоветуешь тем, кто мечтает о запуске бизнеса?

На создание новой коллекции уходит полгода Фото: Instagram, Moonswoon

Лучший способ начать что-то делать — это начать что-то делать. Второе — это не бояться, потому что боятся абсолютно все. Когда я впервые пришла на выставку-ярмарку и купила камни, я даже понятия не имела, как они называются. Со временем, конечно, все изучила. Ничего страшного со мной не случилось. Что касается образования, любое образование, где учат соображать, станет плюсом. Больше никакой разницы нет. Определиться с родом деятельности тоже несложно. Если вам идея заходит, она зайдет и другим. Единственный вопрос — сколько будет таких людей. Также надо смотреть, что предлагают конкуренты. Если кроме вас такой продукт никто не предлагает, стоит задуматься. Может, дело не в том, что ваша идея слишком крутая, а в том, что спроса на такой продукт нет.

Как хобби 7 лет назад началась в Екатеринбурге и история российской марки одежды Animals основателя Бориса Казина. Изюминкой вещей стали простота, комфорт и милые иллюстрации.

С чего начинается бизнес?

Бизнес начинался как хобби, без цели заработать по-крупному Фото: Instagram, animalsbrand

Любой бизнес начинается с любви. Наша марка появилась в Екатеринбурге в 2013 году. Мы начинали с нуля вдвоем с моей теперь уже женой. С самого начала понимали, что хотим, чтобы наш проект дарил людям радость и добро. Поэтому визитной карточкой бренда стали жизнерадостные принты с милыми персонажами. Но все начиналось не как бизнес, а как хобби, связанное с коллекционированием различных мелочей. Мы привозили забавные блокноты, открытки из поездок для друзей и родных.

Только спустя годы эта история стала про деньги. Сейчас в штате — 6 человек. Основные продажи — через интернет магазин и сеть магазинов-партнеров. Мы представлены более чем в 20 городах по России и СНГ. В бизнесе, как и в любом другом деле, важна уникальность. За этим надо гнаться.

Чем отличается ваша продукция?

Иллюстрации к одежде бренда Animals создают талантливые российские художники Фото: Instagram, animalsbrand

Изначально мы делали только аксессуары. Первый наш продукт — набор блокнотов. Их заказали в типографии «Уральский рабочий». Одежду начали делать только спустя год. Сейчас же это основной костяк нашей продукции. Кроме одежды в ассортименте магазина можно найти сувенирную продукцию — чехлы для телефона, блокноты, открытки, а также аксессуары — шапки, рюкзаки, носки, бейсболки. Но вся наша продукция объединена одной идеей. Мы хотим передать через наши вещи настроение легкости, умение проще относить к жизни и замечать приятные мелочи. Именно настрой — главное для нас.

Изюминкой стали уникальные иллюстрации. Их создают профессиональные российские художники и дизайнеры, а также просто талантливые люди, рисующие для души. Вся продукция марки производится в России, и это для нас важно, поскольку так можем отслеживать все этапы производства.

Какой был стартовый капитал, можно ли без него?

«Было бы круто, если марка была чем-то большим, чем просто одежда» Фото: Instagram, animalsbrand

Стартовый капитал — это круто, но необязательно. Это лишь дополнительный катализатор, который поможет быстрее выйти на нужный уровень, сократить путь до того, как марка встанет на ноги. Если говорить о суммах, мы вкладывали около 200-300 тысяч рублей. Этого в принципе достаточно, если есть понимание, на что их тратить, какие конкретно шаги предпринимать.

Еще посоветую тем, кто намерен запустить свой продукт, успокоиться. Ошибки в любом случае будут. Это нормально, от этого никто не застрахован. Надо иметь смелость, не бояться пробовать и экспериментировать. Также надо понять, что именно ты планируешь делать, чтобы у марки была ясная концепция. Важно, чтобы эта концепция отличалась от того, что есть на рынке. И необходимо осознание, для кого это все. Будет круто, если марка станет чем-то большим, чем просто одежда.

Миф о том, что большой бизнес начинается с больших вложений, развеивает и история основательница брендов I am pijama и Miss X Анастасии Якушевой. В 2013 году, имея в кармане 10 тысяч рублей, Анастасия занялась продажей женского белья, а позже — открыла собственное производство. Сейчас это бизнес с оборотом 142 млн в год.

Запустить онлайн-магазин женского белья Анастасия решила будучи беременной. Первую закупку сделала в Китае Фото: Instagram, am.yakusheva

Как удалось построить успешный бизнес с 10 тысяч рублей?

Большой бизнес не всегда начинается с крупных вложений. Он начинается с человека, который его строит. Важно любить то, чем занимаешься. На восьмом месяце беременности я поняла, что хочу заниматься по-настоящему красивым бизнесом, приносить пользу и радость девушкам. Заказала партию нижнего белья на Taobao — и ее раскупили на 70% еще до того, как она доехала из Китая. Единственным каналом продаж в 2013 году была группа «ВКонтакте». Ее мы создали вместе с партнером — моей подругой. Но сотрудничество было недолгим, мы по-разному видели бизнес. К началу 2014 году оборот составил 1 млн в год.

Когда задумались о запуске шоурума?

«Многие из тех, кто не начал бизнес в Instagram пять лет назад, сейчас кусают локти» Фото: Instagram, miss_x_underwear

Коробки из Китая мешались дома. В 2015 году решила запустить точку продаж, нашла недорогое помещение и арендовала его совместно с магазином платьев за 40 тысяч рублей в месяц. Расходы с другим арендатором делили пополам. К концу года оборот составил уже 3 млн рублей. Но в какой-то момент продажи «ВКонтакте» упали. Шоурум не приносил нужных денег. Я приняла быстрое решение перейти в Instagram. Сейчас очевидно, что если бы этого не сделала, бизнеса сейчас бы не было. Важно вовремя адаптироваться.

Купи-продай — все еще работает?

Это работало. Но сейчас на рынке слишком много конкурентов. По этой причине четыре года назад мы (сейчас у меня уже большая команда) запустили свое производство. Сначала оно находилось в небольшой комнатке с двумя швейными машинками, работали две швеи и дизайнер. Постепенно выросли до полноценного цеха в Москве и задумались о фабрике в другом регионе. Чтобы запустить новое производство, потребовалось 1,5 млн рублей.

«Покупатель ценит оригинальную продукцию. Свое производство — плюс» Фото: Instagram, iampijama

Сейчас у меня два бренда — I am pijama и Miss X. Пижама — про уют, домашний очаг, семейные ценности. Второй бренд — про сексуальность, женственность. Все эти продукты сейчас авторские. Параллельно мы вышли на новую площадку — Wildberries .

Что приведет к успеху тех, кто намерен работать на себя?

-Понимание, что бизнес можно начать с малых вложений. Но чем меньше вы вкладываете денег, тем больше необходимо вкладывать себя, времени, знаний.

-Открытие собственного производства. Китай — это хорошо, но оригинальная продукция лучше.

-Расширение понимания бренда. Бренд — это не один канал продаж. Не надо зацикливаться на чем-то одном. Нужно постоянно расти, адаптироваться.