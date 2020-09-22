Как стать стюардессой

История девушки, которая работает в самолете с 18 лет

Вместо модельной внешности подойдет рост в 165 см и огромная любовь к полетам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мечты людей, грезящих о работе в небе, порой остаются лишь мечтами по одной простой причине: они не знают, с чего начать путь к должности бортпроводника. Бывшая стюардесса «Аэрофлота» Анастасия Воронков рассказала, как получить одну из самых романтичных профессий с маленьким ростом, попасть на собеседование в крупную компанию и в каких случаях лучше забыть о работе на борту самолета.

«А может бросить все и стать стюардессой?»

От стюардесс не требуется быть супер моделями Фото: Анна Майорова © URA.RU

В один момент просто всплыла мысль о желании стать стюардессой. Я не стала медлить, отправила резюме, и на следующий день меня позвали на собеседование. Люди думают, что для этого нужны связи или, может, какой-то особенный подход, но все очень просто. Я приехала в офис на каблуках, с красной помадой и в деловом платье. Обязательные условия для претендентов. Кроме этого, нужно надевать одежду с коротким рукавом, чтобы комиссия могла проверить, нет ли у тебя больших шрамов или татуировок на видных местах.

Есть стереотип, что бортпроводниками становятся только высокие люди, но это заблуждение. Мой рост 164 см, и с этим не было никаких проблем. Главное, доставать руками до отметки в 212 сантиметров. Однако отмечу, что для некоторых компаний миниатюрность вполне может стать причиной для отказа, поэтому совет для всех мечтающих с маленьким ростом — рассылайте как можно больше резюме в разные компании во все города России. Кстати, идеальные черты лица тоже не являются обязательным условием для будущих стюардесс. Главное — производить приятное впечатление.

Конкурс на эрудицию и тестирование у психолога

«В 21 год я начала путь к мечте. Благодаря отсутствию страхов буквально за год добилась желаемого» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На собеседовании просят оставить телефоны, чтобы не было возможности что-то подсмотреть, и рассказать о вашем рабочем опыте, задают вопросы на английском и требуют развернутые ответы. Но не переживайте — базового уровня будет достаточно. В «Аэрофлоте» собеседование по английскому проходит в два этапа — тест на компьютере и живое общение. Нам, например, задавали тему «Пластическая хирургия», каждый должен был высказаться на английском. В конце комиссия проверяет уровень эрудиции и знания об авиации, которые могут стать вашим бонусом.

А самое сложное на отборе — это психологический тест на компьютере и собеседования с начальниками «Аэрофлота». Сложность заключается в том, что они говорят тебе: «У тебя не получится. Даже не пытайся». Но это проверка на стрессоустойчивость. Ты должен стоять на своем и говорить: «Вы во мне ошибаетесь, я все смогу». Отказать могут и по другим поводам: например, отсутствие высшего образования. Или комиссию может не устроить возраст. Но, мне всего 19 лет, и я успела поработать в «Аэрофлоте». И отсутствие диплома для этой компании, кстати, не проблема.

«А потом целый месяц врачи исследуют каждый сантиметр твоего тела»

За здоровьем бортпроводников строго следят и проводят регулярные плановые проверки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше все одобренные кандидаты должны проходить врачебно-летную экспертную комиссию. Коротко — ВЛЭК. Мне повезло, и я прошла ее за два дня, но многие бортпроводники проходят комиссию месяцами. Проверяют все — как будто мы собираемся лететь прямиком в космос. Один раз даже раскручивали на стуле, а потом просили пройти по прямой, чтобы проверить, как наш организм работает в стрессовых ситуациях. Наличие плохого зрения, хронических заболеваний или небольших отклонений от нормы — и путь в авиацию закрыт.

После комиссии ты учишься принимать роды и перевозить опасные груз

Почему-то все считают, что самое сложное — это пройти комиссию и попасть на обучение, но в реальной жизни стюардессы трудности начинаются именно на этапе подготовки к полетам. Медицина, аварийно-спасательная подготовка, английский язык с авиационным уклоном, правовая подготовка, перевозка опасных грузов. Кстати, некоторые предметы многие ученики не сдают с первого раза. Особенно, аварийно-спасательную подготовку — посадка на воду, сушу, выживание, знание всего оборудование на борту. Бортпроводник должен уметь все и быть готовым к любой ситуации, которая может случиться в небе. Мы даже учились принимать роды. Несмотря на сложное обучение, это все же было самое интересное в работе стюардессой, так как преподаватели — это, как правило, бывшие пилоты и бортпроводники с запасом интересных историй из опыта.

А после сдачи теста — финишная прямая. Первый рейс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Я не спала ночами и зубрила огромные конспекты — только так возможно сдать экзамены. Спустя 3,5 месяца учебы в режиме бессонных ночей и огромного потока информации я получала свидетельство бортпроводников в Росавиации, и для этого тоже нужно было сдавать тест. И стоит понимать, что атмосфера там в миллион раз напряженнее, чем у школьников на ЕГЭ.

И потом ты становишься человеком мира

Бортпроводникам нужно быть выносливыми. Почти весь полет стюардессы проводят на ногах, следят за санитарным состоянием салона, обслуживают пассажиров на протяжении рейса. И, конечно, мы всегда должны быть доброжелательными даже вопреки плохому самочувствию или настроению на начальных этапах из-за акклиматизации, смены часовых поясов, вибрации и шумов в полете. И, если вы думаете, что стюардессы больше ничего не делают, то глубоко ошибаетесь. Мы приезжаем за долго до начала рейса и проводим множество различных проверок. Это выматывает. Мы также отвечали и за торговлю. Когда на рейсе есть товары из «Duty Free», то ответственным становится один человек. Было много случаев, когда бортпроводники воровали что-то из тележки, за которую отвечает определенная стюардесса, и она расплачивалась за это своей зарплатой. Но со временем привыкаешь к особенностям, учишься не допускать таких ситуаций и начинаешь получать удовольствие от полетов.

Бортпроводники заграничных рейсов жертвуют всеми сферами жизни ради работы в небе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если есть мечта стать стюардессой, то стоит забыть обо всех планах и спокойной жизни в городе, потому что график полетов часто меняется. Невозможно вообще точно знать, где ты будешь завтра. Однако сложнее всего именно тем бортпроводникам, которые работают с международными рейсами. Они не бывают дома. Месяцами и годами не видят друзей, семью, а про личную жизнь в таком режиме вообще можно забыть. Кроме этого, стюардесс постоянно отчитывают за длину ногтей или длину юбки. Нюансов много.

Для тех, кто устает от одних и тех же лиц на работе, бортпроводник — идеальная профессия. Каждый раз я работала с новым экипажем, но для меня это было сложно. Люди попадались разные, и очень часто в коллективе случались конфликты и ситуации, где бортпроводники подставляли друг друга. Но каждый раз, когда мы взлетали, я забывала о минусах. Плюсы перевешивают. У меня всегда очень много командировок. Я могу месяцами жить в разных городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Крым, Краснодар. И каждый раз открывать для себя колоритную и уникальную Россию. Раньше я могла только мечтать об этом. Я встречала разных людей и заводила интересные и, порой, необычные знакомства в разных уголках страны.

Узнавать мир — это теперь часть моей работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Я уже не говорю о том, как романтично встречать рассветы и закаты в небе, чувствовать тепло в улыбках пассажиров, когда они обращаются за помощью, делают комплименты и дарят подарки. Все это поднимает настроение, перекрывает даже невероятную усталость и заставляет влюбляться в работу с новой силой.