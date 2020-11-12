Как выбрать профессию будущего?

Лайфхаки от молодых специалистов, которые стали востребованы в 17 лет

«Списка профессий будущего не существует. Люди создают их сами. На то они и профессии будущего» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Искать лекарство от рака, решать экологические проблемы и создавать новую технику — недосягаемая для многих мечта из-за популярного стереотипа о том, что это удел гениев. Кристине Михайловой и Михаилу Шаталову еще нет и 18 лет, а они уже стали востребованными разработчиками и рассказали, как найти профессию будущего, какие плюсы ждут мечтателей, к каким минусам нужно готовиться и какими качествами должен обладать человек, мечтающей о такой должности.

С чего начать?

Кристина Михайлова, создала прототип зарядного устройства, которое использует энергию человеческого тела для зарядки гаджетов, продвигает проект в США:

«Главное — выбрать то, что вам по душе. Тогда успеха добиться в разы легче» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Я считаю, что профессия — это лишь метод, с помощью которого можно решить интересную тебе проблему. Самое главное — понимать, что это за проблема. А дальше уже начинается процесс поиска инструментов для реализации данной идеи. И в итоге вы либо успешно находите соответствующую профессию, либо же создаете свою, и их уже как раз-таки и называют «профессиями будущего».

Сразу скажу, что не обязательно работать в сфере IT, чтобы иметь такую профессию. Работа будущего — это методы решения проблем будущего: изменения климата, голод, международные конфликты, освоение космоса и так далее. Кстати, их довольно-таки четко прописали United Nations и The Global Goals.

Михаил Шаталов, создал мобильное приложение «Говорила», которое помогает прокачать ораторские навыки, работает над IT-стартапом, облегчающим подготовку к ЕГЭ:

Профессии будущего — это не что-то конкретное. Это скорее навык постоянного полезного улучшения. И хочу отметить, что очень важно заниматься не просто популярными вещами в моменте, а действительно интересующими конкретного человека. К тому же, стать экспертом в интересующем направлении гораздо проще.

Сложно ли найти работу в этой сфере?

«Не нужно бояться конкуренции. Нужно развиваться, проявлять способности и стучаться во все открытые и закрытые двери» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Михаил Шаталов, создал мобильное приложение «Говорила», которое помогает прокачать ораторские навыки, работает над IT-стартапом, облегчающим подготовку к ЕГЭ:

Нужно понимать, что работа всегда есть для любого специалиста. Главное — не бояться начинать и погружаться в выбранную сферу. Например, касаемо профессий будущего, конкуренция достаточно сильная. Но также хочу отметить, что хорошего специалиста всегда заберут с руками и ногами.

Кристина Михайлова,создала прототип зарядного устройства, которое использует энергию человеческого тела для зарядки гаджетов, продвигает проект в США:

Мне очень сложно судить о России, но, например, в США, где я сейчас учусь, это не тяжело. Все стартапы и большие корпорации очень любят программистов и компьютерных инженеров, так что шансы определенно есть. Например, мой друг в США получил вакансию software engineer сразу после окончания бакалавриата, и его стартовая зарплата — 120,000 $ в год. Он знал 5-6 языков программирования, у него был опыт работы в маленьких стартапах на той же должности, также был свой сайт-резюме и несколько проектов с машинным обучением. Нет ничего невозможного.

«Не ждите моментально огромных зарплат просто потому, что вы получили IT-специальность или другую профессию будущего» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всегда ли зарплата высока?

Михаил Шаталов, создал мобильное приложение «Говорила», которое помогает прокачать ораторские навыки, работает над IT-стартапом, облегчающим подготовку к ЕГЭ:

Заработная плата диктуется рынком, и возникновение огромного количества курсов, соответствующих направлений в университетах и простота самостоятельного обучения привели на рынок большое количество кадров. Кроме этого, «высокая зарплата» — достаточно широкое понятие. Одно скажу точно: зарплату топов джуниор, конечно, получать не будет.

Какие плюсы у профессий и чем они так привлекательны?

Кристина Михайлова,создала прототип зарядного устройства, которое использует энергию человеческого тела для зарядки гаджетов, продвигает проект в США:

Мне кажется, поколение Z думает о будущем с самого детства. Мы были первыми детьми, которым стали доступны все персональные технологии: на наших глазах строились первые частные ракеты, а школы стали использовать современные технологии в методах нашего обучения. Конечно, это повлияло на нас и наше восприятие мира, поэтому мысль о причастности к развитию технологий и приближению фантастики к реальности привлекает. Конечно, одними из главных плюсов являются заработок, стабильность и востребованность, а также возможность создавать с нуля полезные продукты, упрощать жизнь себе и людям вокруг, иметь крутое окружение.

«Из минусов в профессиях — переработка и борьба с конкуренцией» Фото: depositphotos.com

Какими качествами должен обладать человек, который хочет получить такую профессию?

Михаил Шаталов, создал мобильное приложение «Говорила», которое помогает прокачать ораторские навыки, работает над IT-стартапом, облегчающим подготовку к ЕГЭ:

Все просто — человек должен быть проактивным, постоянно обучаться чему-то новому, а также интересоваться чем-то помимо сферы, в которой работает. Кроме этого, нужно быть открытым, не бояться трудностей и научиться наслаждаться процессом обучения.

Какие минусы в работе в сфере IT?

Михаил Шаталов, создал мобильное приложение «Говорила», которое помогает прокачать ораторские навыки, работает над IT-стартапом, облегчающим подготовку к ЕГЭ:

Как я уже сказал, сфера сейчас активно наполняется, конкуренция возрастает и сложнее пробиться в хорошую компанию. А, кроме этого, по своему опыту могу сказать, что единственный минус в работе — соблюдать work-and-life баланс в связи с тем, что любое твое место — рабочее.