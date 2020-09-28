Как заработать миллион рублей на концерте Монатика

Советы от самой юной бизнес-леди Екатеринбурга

Первые большие деньги Тамила Шотадзе заработала в 19 лет на концерте Монатика Фото с официального сайта Monatik

Построить свое дело с нуля реально даже в юном возрасте. Это доказывает история екатеринбурженки Тамилы Шотадзе. В 19 лет ей удалось заработать свой первый миллион, устроив в городе концерт Монатика. Сейчас Тамиле 24 года, она продолжает возить в города России звезд первого эшелона, владеет концертным агентством Shotadze & Concerts и вместе с партнером держит модный коворкинг в «Главном проспекте».

Для URA.RU бизнес-леди рассказала, с чего начинался ее бизнес, как она завела дружбу со звездами и теперь зарабатывает на них деньги, а также поделилась советами для тех, кто только задумывается о собственном бизнесе.

Миллион за чутье

Наставников, признается девушка, не было. Всю кухню шоу-бизнеса изучала сама Фото: личный архив Тамилы Шотадзе

Уже в 19 лет я привозила в Екатеринбург популярных поп-артистов на профессиональные концертные площадки, такие как «Дом Печати» и «Телеклуб». Концерт Монатика принес крупную сумму денег, зал был продан в солд-аут. Это правда. Как мне это удалось? Наверное, это чутье. Я чувствовала, что еще несколько месяцев и этот артист взорвет все топ-чарты. Когда я взялась за организацию мероприятия, гонорар Монатика был в три раза ниже, чем на момент проведения нашего концерта. За столь небольшой срок популярность исполнителя выросла в разы.

Стартовала со студенческих вечеринок, а теперь дружит со звездами

Но было и еще кое-что до Монатика. То, что привело меня в шоу-бизнес. Это студенческие вечеринки. Говорят, университетские годы самые крутые, незабываемые. У меня их не было. Все эти квартирники, посиделки, пьяные тусовки прошли мимо меня. Еще на первом курсе я поняла, что у меня большие амбиции. Я стала организовывать мероприятия для студентов, собрала команду из 10 человек, мы привозили звезд. И еще более 100 человек распространяли билеты. Они получали 10% от каждой продажи.

Первая привезенная звезда лишила организаторов 200 тысяч рублей

Концерт Мота в Екатеринбурге собрал полный зал Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Первой звездой, которую я встречала, была певица Kristina Si. Это была вечеринка для студентов в честь Хэллоуина. Концерт, правда, улетел в минус, появился долг в 200 тысяч рублей. Это был первый опыт, мы ничего толком не просчитали, не составили смету. Чтобы закрыть долг, решила привести Мота. Чувствовала, он хорошо зайдет. И он зашел. Мот был в «Подземке», и, наверное, весь Екатеринбург помнит, когда она была забита до краев.

В параллель с учебой в вузе, работой над вечеринками, проходила дополнительное обучение — образовательный курс от Академии Ведущих ЕКБ. Там я поняла, что такое event-индустрия, сразу этим загорелась. Курс завершила успешно, но не ушла. Осталась работать администратором за сущие копейки, чтобы видеть кухню изнутри. Я интересовалась коммерческой составляющей, смотрела, как коллеги развивают курс. С этих наблюдений в 2016 году начал зарождаться мой бизнес.

Запуск собственного концертного агентства требует немалых вложений, признается Тамила Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стартовый капитал был 800 тысяч рублей

Пришло время повышать планку. Чтобы запустить агентство, зарекомендовать себя, надо было отойти от концертов для студентов. Нужны были звезды иного уровня. Капитал был около 800 тысяч рублей. Все ушло на первый привоз, включая гонорар артиста, аренду площадки, технический и бытовой райдеры. Без стартового капитала не обойтись. Никакой артист без предоплаты не прилетит. Сейчас моему концертному агентству (ранее называлось «Гастроли») пять лет. За эти годы удалось привести свыше 40 артистов: Lx24, Артема Пивоварова, Елену Темникову, Мари Краймбрери, Ольгу Бузову, Slim, Zivert, Никиту Алексеева, группу «Пицца», Artik & Asti. Концерты прошли не только в Екатеринбурге, но и в других городах России — от Уфы до Улан-Удэ.

Сейчас переехала в Москву. Здесь удобнее бронировать артистов. Команда Shotadze & Concerts сохранилась. Кто-то работает со мной в столице, другие удаленно — из коворкинга Work & Deal в МЦИ «Главный Проспект». Это пространство мы с партнером запустили в апреле прошлого года.

В работе помогает грузинский менталитет

Тамила не только работает с артистами, но и дружит с ними Фото: личный архив Тамилы Шотадзе

Я грузинка по маме, азербайджанка по папе. Родилась в Екатеринбурге, но в детстве лето постоянно проводила в Грузию. Там переняла местный менталитет, который помогает в работе. Я трепетно отношусь к артистам. Всегда после концерта за свой счет приглашаю их в ресторан всей командой. Это примерно 70 тысяч рублей. Другие концертные агентства так не делают, поскольку они больше про коммерцию, а мне важно знать, какое впечатление у артиста осталось от работы с нами. Также мы отличаемся тем, что делаем классное наполнение концертов для зрителей. Это pre-party, куда приходят VIP-гости. Здесь угощения и автограф-сессия. Развлекает пришедших ведущий.

Найти общий язык удалось и с Бузовой

Говорят, что с Ольгой Бузовой сложно работать, что у нее сумасшедший райдер. Да, действительно, у нее самый премиальный райдер из всех, с кем я работала, но это заслуженно.

Самой дорогой звездой, которую Тамила привезла в Екатеринбург, была Ольга Бузова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ей нужен VIP-перелет, VIP-вход в зал. Плюс 1,5 миллиона гонорара — так было, когда я ее привозила. Сумма зависит и от числа человек, которые должны приехать с исполнителем. У Ольги Бузовой свои танцоры, стилисты, звукорежиссеры. А сложностей в работе я не испытывала ни с ней, ни с кем-то еще. Большинство звезд очень открыты и рады новым знакомствам.

Советы тем, кто мечтает открыть свое дело

Прежде чем открыть что-то, надо проанализировать рынок, конкурентов, продумать уникальность продукта, расписать бизнес-план. Не стоит бояться общаться с людьми из той же сферы, задавать вопросы, перенимать опыт. А в дело надо привлечь хороших специалистов, экономить на кадрах не стоит.

Финансовые издержки в шоу-бизнесе — неизбежно

И конечно, надо понимать, что всегда и везде есть риски. Любой концерт может пройти в минус. Если не хочется рисковать крупными суммами, то первое время лучше брать не максимально раскрученных артистов, ограничиться бюджетом в 200-300 тысяч рублей. Наработать опыт. А потом уже поднимать планку.

В бизнес надо привлечь дорогих специалистов, считает Тамила Фото: pixabay/открытая лицензия

Задумайтесь о спонсорстве

Партнеров и спонсоров нужно уметь находить. Где их искать? Да хоть где! Как минимум, есть специальные сайты, где можно написать свои идеи. Не стоит забывать про социальные сети. Здесь очень круто можно презентовать проекты. Спонсоры могут быть и в вашем окружении. Надо просто присмотреться.

Когда шоу-бизнес — это точно не про вас

Очень многие хотят в шоу-бизнес, потому что видят только итоговый продукт. Кажется, что работа — праздник. Но за яркой оболочкой стоит большая кропотливая работа. Надо уметь работать в режиме многозадачности. И еще важно понимать, работа в event-индустрии — все же про общение. Надо быть открытым. Замкнутым людям будет сложно пробиться.