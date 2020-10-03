Как дешево путешествовать по миру

Инструкция от незрячего парня, которому ничего не мешает быть туристом

Сейчас Владимиру Васкевичу 26 лет. Число покоренных им стран -соответствующее Фото: архив Владимира Васкевича

Слепота не помешала 26-летнему уральцу Владимиру Васкевичу осуществить свою главную мечту — начать путешествовать. Сегодня за его плечами 26 стран мира и 60 регионов России. На своем примере Владимир доказал, что поездки по миру реальны даже в темноте и написал об этом книгу «Путешествие без границ». Он научился не только самостоятельно преодолевать расстояния в тысячи километров, но и мастерски экономить на поездках. Специально для читателей URA.RU Владимир раскрывает свои секреты.

Первая поездка за границу состоялась, когда Владимиру было 14 лет. Вдохновленный книгами о морских приключениях и пиратах он отправился на Карибские острова с родителями. Взрослые оплатили билеты и проживание с условием, что сын в деталях продумает досуг. Это был первый опыт самостоятельной организации путешествия, после которого Владимир не смог остановиться. Говорит, что ради возможности часто и экономно летать даже перебрался в Питер. Для тех, кто мечтает открывать для себя мир, публикуем пошаговую инструкцию бюджетного путешествия от Владимира Васкевича.

Летать в путешествия лучше не в сезон: и туристов меньше, и цены ниже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Готовьтесь к путешествию заранее и летите не в сезон

Покупайте билеты минимум за пару-тройку месяцев, максимум — за полгода до поездки. Отправляйтесь в путешествие не в сезон. Можно полететь в Турцию, Таиланд или Египет, когда дождь будет лить не раз в неделю, а два раза в неделю, но зато цены станут в два раза ниже.

Ищите билеты в трех источниках

Сравнивайте цены в трех источниках — агрегаторах поиска дешевых билетов Aviasales, Skyscanner и на официальном сайте авиакомпании. Есть шанс найти самый дешевый вариант перелета. Всем рекомендую мой любимый сайт Vandrouki.ru, куда единомышленники из России и Белоруссии скидывают информацию о недорогих билетах.

Самостоятельным путешественникам всегда советую летать по системе Open Jaw. Это когда вы возвращаетесь обратно не из того аэропорта, в который прилетели изначально. В свое время мне удалось слетать в Италию за 13 000 рублей, прибыв на север — в Верону, а отправившись обратно в Екатеринбург с юга страны.

Мониторьте билеты на чартерные рейсы. Обязательно найдется пара туристов, которые откажутся от поездки в последний момент, а туристической компании во что бы то ни стало нужно будет продать эти места. Делают это за сущие копейки за пару недель до вылета или меньше. Не так давно я видел прямой чартер из Екатеринбурга в Калининград авиакомпанией «Россия» за 1067 рублей.

Блогеры, которые путешествуют самостоятельно, припасли для будущих туристов много полезных лайфхаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Обязательно подписывайтесь на людей, которые путешествует с ограниченным бюджетом, или сообщества, которые специализируются на эконом-поездках. По проторенной дорожке идти гораздо проще, все ошибки совершены кем-то до вас. Я рекомендую авторский блог Константина Гришина «По Земле бюджетно» в социальной сети «ВКонтакте», «Форум Винского» и YouTube канал «Своим ходом», где Виталик и Лиза рассказывают, как можно отправиться в классные самостоятельные поездки по миру.

Арендуйте жилье у местных

Правило такое же, как с билетами — сравниваем цены на нескольких сайтах. Рекомендую RoomGuru.ru, Booking.com и Airbnb. Последний — сервис аренды частного жилья по всему миру. Выбрав этот вариант, вы сможете погрузиться в быт страны, познакомиться с местными жителями, но самое главное, найти квартиру с красивым видом или необычным расположением гораздо дешевле, чем номер в отеле. Можете даже забронировать через Airbnb замок или хижину в африканских джунглях.

Для максимальной экономии используйте сервис гостеприимства Couchsurfing. Всегда можно найти людей, готовых принять вас безвозмездно, или тех, кто с удовольствием покажет свой город в обмен на небольшой сувенир, урок русского языка или общение по интересующей теме.

Едим в кафе, где нет меню на трех языках

Владимир Васкевич делится с читателями и единомышленниками своим многолетним опытом путешественника Фото: архив Владимира Васкевича

Сэкономить на питании без ущерба для желудка и впечатлений можно вдали от туристических мест. Пройдите пару кварталов от центральных улиц и обращайте внимание на то, где толпятся местные. Даже если покажется, что там царит антисанитария, поверьте будет очень вкусно и 100 процентов дешево. Если же увидите кафе, в котором представлено меню на трех языках, готовьтесь потратиться.

Не пользуйтесь услугами посредников

Оформляйте визы самостоятельно, сэкономите как минимум 5000 рублей. То же самое со страховкой, без посредника она обойдется вам в 1 евро в день, с посредником — в 2 евро. Можно прийти в отель в Таиланде и поторговаться, выиграв для себя выгодные цены на жилье. Если обычно накрутка того же Booking.com составляет 15-20%, при личной беседе вы можете выторговать 10-процентую комиссию.

В копилке Владимира Васкевича 26 стран мира, и это не предел Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Получайте «плюшки» от авиакомпаний

Есть несколько авиакомпаний, которые в знак лояльности предлагают дополнительные «плюшки» своим клиентам. Например, Turkish Airlines при пересадке более 6 часов в аэропорту Стамбула, организуют бесплатную экскурсию по центру города, которая завершается ужином в ресторане. А при пересадке более 8 часов — вам предложат заселиться в отель. Такие же приятные бонусы практикуют авиакомпании Flydubai и Air Astana.