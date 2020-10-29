Как стать спасателем МЧС

О подводных камнях профессии и жертвах, которых она требует

«В спасатели идут неравнодушные люди» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спасатель МЧС России — одна из сложных и опасных профессий, от которой зависят жизни людей. Тут не только нужна физическая подготовка, но и стальные нервы. О том, как становятся спасателями, кому в МЧС не место и об издержках профессии — в материале URA.RU. Слово подполковнику внутренней службы, начальнику Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергею Трубину.

— Что нужно знать и уметь, чтобы стать пожарным/спасателем?

Быть спасателем — это призвание. Сергей Трубин с пяти лет знал, чему посвятит свою жизнь Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

— Наш труд требует отваги и холодного расчета. Мы не только тушим пожары, но и спасаем людей при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. При выполнении служебных обязанностей пожарным и спасателям приходится применять физическую силу и ловкость, которые совершенствуются только благодаря постоянным тренировкам. В любой профессии, чтобы стать профессионалом, надо ее любить, делать каждый день все возможное, чтобы стать лучше, быть частью команды, которая выполняет благое дело на благо граждан нашей Родины.

— Обучение спасателей. Где учиться и сколько это стоит? Может ли человек без специального образования стать спасателем?

— Для того чтобы попасть в команду МЧС России, не обязательно заканчивать специальные заведения. Этому делу научат в пожарных частях, спасательных отрядах, а также учебных центрах системы МЧС в период службы. Если же появится желание профессионально развиваться и занимать руководящие должности, то необходимо закончить учебные заведения (институты, университеты, академии) МЧС России. Если заняться этим вопросом и личным обучением еще со школы, то можно поступить в учебные заведения совершенно бесплатно, при условии сдачи вступительных экзаменов на положительные оценки и высокие результаты ЕГЭ.

«Наша служба существует благодаря профессионалам, которые очень любят свою работу» Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

— Особенности профессии. Работа пожарного/спасателя — романтика или тяжелый труд?

— Обязанности в нашей профессии в зависимости от специальности и должности разные, но задача стоит одна — это спасение и помощь людям, которые попали в беду в результате различных чрезвычайных ситуаций или пожаров. Часто помощь нужна незамедлительно, счет может идти буквально на минуты. Прибывшие на место сотрудники оценивают обстановку, организовывают эвакуацию, оказывают первую помощь. Все эти мероприятия на казенном языке называются ликвидацией последствий. Они требуют от спасателя решительности, сосредоточенности и отточенных навыков.

Несмотря на постоянное совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, к сожалению, не все происшествия можно предвидеть. И поэтому основная особенность нашей профессии — постоянная готовность к очередному вызову в борьбе со стихией. В тексте одной из наших профессиональных песен говорится «Сколько в мире дорог и профессий лихих, только в нашей романтики мало», но, несмотря на весь тяжелый труд и опасность, которая существует в нашей профессии, наша служба существует благодаря профессионалам, которые очень любят свою работу.

— А пожарный и спасатель — это разные профессии?

— Отличаются они друг от друга только тем, что пожарные имеют специальное оборудования для тушения огня, носят спецобмундирование и перемещаются на большой красной машине с мигалкой и сиреной. А объединяет их то, что пожарные и спасатели всегда там, где нужна помощь — в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.

— Какими качествами должен обладать будущий пожарный/спасатель? Кому дорога в МЧС закрыта?

В МЧС не место тем, кто не стремится помочь попавшим в беду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— В первую очередь, это трудолюбие и ответственность. Также не маловажными качествами являются отвага, выносливость, самообладание и крепкая нервная система. Не каждый человек может войти в огонь, видеть чужое горе и при этом не терять самообладания и выполнять боевую задачу.

Труд пожарных и спасателей — ежедневная тяжелая физическая и психологическая работа, поэтому будущему сотруднику стоит уделять большое внимание своей физической подготовке. Далеко не каждый может выдержать эмоциональные и физические нагрузки. Бывают случаи, когда сотрудники уходят из профессии, но это крайне редко.

Этот перечень далеко не полный, однако даже самые храбрые и сильные люди вряд ли смогут работать спасателями, если не будут чувствовать призвания к этой профессии. Человек, который хочет быть спасателем, должен хотеть оказывать помощь.

Спасателю пригодится крепкая нервная система, отвага и выносливость Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

— Были ли случаи, когда сотрудники не выдерживали и увольнялись, потому что психологически больше не могли выносить происходящее? Большая текучка кадров?

— К сожалению, бывают случаи, что специалисты уходят и не только в первые годы своей службы. У каждого на то свои причины: кто-то не выдерживает психологически, кого-то интересуют другие профессии и уровень заработной платы, кто-то не выдерживает уровня физических нагрузок. Требования в нашей системе очень строгие, но это правильно. Иначе мы не сможем на высоком уровне выполнять поставленные задачи. Поэтому да, небольшая текучка кадров существует. На освободившиеся места берем молодых выпускников вузов МЧС России, которые с годами станут нам достойной заменой.

— График работы. К чему надо быть готовым?

— График работы пожарных и спасателей сменный — сутки через трое. Но в случае необходимости наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь и могут быть привлечены к работе в свободное от несения службы время. Происшествия происходят в различное время суток и в любую погоду, поэтому мы не делим время на день или ночь, мы находимся в постоянной готовности к любым чрезвычайным ситуациям.

— Какие экзамены сдают пожарные/спасатели? Чтобы рассчитывать на руководящие должности, нужно высшее образование?

— Ежеквартально сдаются зачеты по профессиональной и физической подготовке, на которых оцениваются в том числе и теоретические знания. Также по истечении определенного срока службы каждый работник сдает экзамены по оценке профессионального мастерства для присвоения квалификационных званий. Для выдвижения на руководящую должность требуется обучение в профильных учебных заведениях и наличие профильного высшего образования.

— Как долго вы в МЧС?

Стремление помогать людям у Сергея Трубина заложено в генах. На службу пришел по стопам отца Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

— Я являюсь начальником Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Свердловской области. В профессии, можно сказать, с детства, но выслуга в данной службе составляет 16 лет. В этом подразделении работаю с 2013 года.

— Как пришли в профессию?

— Я продолжаю семейную династию в пожарной охране. Видел в детстве, как отец участвует в тушении пожаров (до 2005 года работал помощником начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления по Оренбургской области). Поэтому с пяти лет у меня не было сомнений, чему посвятить свою жизнь.

В 2002 году поступил в Оренбургский муниципальный кадетский корпус им. Неплюева. С 2004 по 2009 годы проходил обучение в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России, в Екатеринбурге.

Как только появилась возможность поработать в экстремальных условиях при тушении пожаров, я с радостью согласился, и не пожалел. С 2013 года был переведен в Екатеринбургский гарнизон пожарной охраны на должность заместителя начальника Специализированной пожарно-спасательная части, а в 2015 году возглавил его.

- Оплата труда. Доплачивают ли за риски?

Спасатели получают 45-60 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

— В среднем заработная плата не самая высокая. Даже офицеры получают в пределах 45 — 60 тысяч рублей. Уровень заработной платы сотрудников зависит от многих факторов (занимаемая должность и звание, стаж службы), а также от числа надбавок за высокие показатели в служебной деятельности и наличия дополнительных квалификационных знаний, умений и специальностей.

— А случаи со счастливым концом запоминаются?

— Запоминаются все моменты. А главное, что спасение людей, оказание помощи, ликвидация пожаров придают мне и моим коллегам еще больше уверенности в необходимости нашей профессии, подстегивают на новые подвиги, и доказывают, что мы делаем жизненно важное дело. Всегда приятно слышать слова благодарности. Это самая дорогая награда за наш труд.

— Влияет ли профессия на личную жизнь?

— Бывают издержки, как и в любой профессии. К сожалению, наши сотрудники не всегда могут уделять семье и детям столько времени, сколько хотелось бы. Служба обязывает порой жертвовать самым дорогим, но дома с пониманием к этому относятся. Семья должна быть надежным тылом. Когда дома все хорошо, и на работе все получается. Надо научиться любить свою жизнь и радоваться каждому дню.