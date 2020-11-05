Как похудеть на 25 кг и больше?

Советы от девушек, которые сделали это без ущерба для здоровья

Не нужно быть безумно худеющим. Иногда позволяйте себе и сладкое, и фаст-фуд. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стремление изменить свое тело — казалось бы, одно из самых популярных и исполнимых желаний современных людей. Однако некоторые до сих пор не знают, как похудеть и не наделать ошибок, подвергая опасности свое здоровье. Девушки, которые смогли сбросить 25 килограммов и больше, рассказали, как худеть и не превратить процесс в кошмар.

С чего начать похудение?

Нино Каландадзе: «На фото — мой максимум. Тогда я весила 87 килограммов, и с помощью диет скидывала около 7-10 килограммов, но дальше продвинуться не могла» Фото из личного архива Нино Каландадзе

Нино Каландадзе, похудела на 25 кг:

Прежде чем худеть, нужно убедиться, что у вас есть понимание этой цели. У некоторых возникает мысль, что если они похудеют, то их жизнь изменится на 360 градусов, но этого не произойдет. Толпы мужчин не начнут бегать за вами, на работу чаще брать тоже не будут. Кроме этого, нужно начинать этот путь только ради себя. Делать какие-то манипуляции с телом просто потому, что кто-то хочет видеть тебя другой — провальный план. Лучше начинать похудение только из любви и уважения к себе. Без этого ничего не сработает. Прежде чем худеть, нужно принять и полюбить себя, а потом уже работать над недостатками. Именно работать, а не гнобить себя за то, что ты не идеальная. Также стоит запомнить, что ни в коем случае нельзя себя сравнивать с другими. Это то еще болото, в которое категорически нельзя лезть. Только после того, как эти правила крепко засядут в голове, проблемы с самооценкой и вопросы по типу: «Где брать мотивацию и как не сорваться?» исчезнут.

Какие ошибки можно допустить на старте?

Алена Бирюкова: «Я весила 95 килограммов, и за несколько месяцев увидела заветную цифру в 55 килограммов, но поплатилась своим здоровьем» Фото из личного архива Алены Бирюковой

Алена Бирюкова, похудела на 40 кг:

Свое похудение я начала с отметки в 95 килограммов. Тогда была подписана на популярные интернет — паблики «Я худею» и «40 кг». Оттуда я брала рецепты, следила за единомышленниками и, кстати, именно там вычитала, что нужно в день получать только 700 калорий, чтобы похудеть. Я начала следовать этому правилу — уменьшила свои порции, пошла в клуб для женщин на функциональные тренировки. У меня был огромный дефицит калорий. Утром я съедала около 300 граммов овсяной каши, обедала такой же маленькой порцией, шла на тренировку, а на ужин пила воду. Я увидела заветную отметку в 55 килограммов, но у меня начали выпадать волосы, ногти, перестали идти месячные. Я убила свой гормональный фон, и меня спасло лишь то, что я вовремя остановилась. Некоторые девушки думают, что «красота требуют жертв» и продолжают худеть, но в таком случае можно навсегда остаться без здоровья. Нужно получать свою норму калорий и худеть медленно. Зато верно и без осложнений для организма.

Когда ты готов худеть, какую диету нужно выбирать?

Нино Каландадзе: «Мое питание ограничивалось энергетиками и парой груш. Я получила плоский живот и огромные проблемы с кожей и гормональным фоном в придачу. Так делать ни в коем случае нельзя» Фото из личного архива Нино Каландадзе

Нино Каландадзе, похудела на 25 кг:

Откажитесь от мыслей о диетах. Когда я весила 87 килограммов, я пробовала разные диеты. Среди них были даже питьевые и шоколадные, но так делать ни в коем случае нельзя. Сначала нужно изучить базу: что есть жиры, белки, углеводы. Потом разобрать свой рацион и заменить вредную еду на простую и более полезную, ведь даже обычная овощная смесь — это, на самом деле, вкусно. Но ощущаешь это не сразу. Особенно, если пару лет активно питаешься фаст-фудом и сладкой едой. Языковые рецепторы просто привыкают к усилителям в бургерах и шоколадках, а здоровое питание кажется пресным и не приносит удовольствия.

Лучший вариант без ущерба для организма и психики — вычесть около 200-300 калорий из своего привычного рациона. Или, например, съесть мясо без жирного соуса и запить его не газировкой, а водой. Но кардинально сокращать калории нельзя. Кроме этого, советы, что нужно есть два, три, четыре или пять раз в день, тоже не применимы. Нужно есть тогда, когда этого хочется. Однако нужно уметь разделять физический и эмоциональный голод. Здесь уже поможет разобраться только психолог. Но главная суть в том, чтобы это не было разовой акцией. Три дня есть овощи, а потом объедаться жирным и соленым — плохая идея. Так можно заработать какое-нибудь РПП с печальными последствиями. Лучше ешьте белок, жиры и не забывайте про клетчатку — верная формула полезного похудения.

Алена Бирюкова: «Сейчас я, конечно, вешу больше 55 килограммов, но я довольно тем, как выгляжу и, главное, как себя чувствую. С помощью интуитивного питания я нашла гармонию» Фото из личного архива Алены Бирюковой

Алена Бирюкова, похудела на 40 кг:

Не нужно быть безумно худеющим. Иногда позволяйте себе и сладкое, и фаст-фуд. В таком случае отлично подойдет практика интервального голодания. Это не будет стрессом для организма, потому что в определенные часы он будет разгружаться. Ошибки научили меня нежнее относиться к своему телу. Теперь я питаюсь интуитивно. Например, на завтрак предпочитаю жареной яичнице гречку с сыром. Это менее калорийно. Но при этом нужно понимать, что при правильном питании «срывы» — это нормально. Не нужно себя корить за ужин в «Макдональдсе». От этого будет только хуже. Лучше всегда себя баловать, благодарить и во всем знать меру.

Обязательно ли заниматься спортом?

Нино Каландадзе: «Я наладила свое питание. Ем, что хочу. Больше не считаю себя толстой и не подвергаю организм экстремальному похудению. Любовь к своему телу и осознанный подход помогают мне оставаться в форме» Фото из личного архива Нино Каландадзе

Нино Каландадзе, похудела на 25 кг:

Конечно, занятия спортом помогут сбросить вес быстрее. И, кстати, неважно, где вы занимаетесь: в зале или дома. В домашних условиях также можно увидеть результат. Главное — стабильно тренироваться и выбирать из того, что тебе ближе: бег, велосипед, силовые тренировки, кардио.

Алена Бирюкова, похудела на 40 кг:

Однако не нужно заниматься спортом, если тренировки проходят под лозунгом: «Господи, когда это закончится». Нужно делать это только по желанию, с удовольствием от спорта. Если прыжки, бег и другие виды высокой активности невыносимы, можно похудеть и только с помощью корректировки питания. Но придется потратить больше времени.

Нино Каландадзе, похудела на 25 кг:

Даже при отсутствии спорта нужно менять лежачий образ жизни. Я не призываю бежать и записываться в зал, тягать по 70 килограммов, но вместо бесполезных лежаний дома можно сделать растяжку или йогу. Прогулки на свежем воздухе тоже подойдут. Главное — убрать вредные привычки, которые мешают похудению, и все со временем точно получится.