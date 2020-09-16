Как устроиться на работу в Facebook

Четыре совета от программиста из международной компании

Рабочие места в знаменитых компаниях принадлежат не избранным гениям, а упорным и терпеливым Фото: pixabay/открытая лицензия

Чтобы получить работу в крупной компании, нужно выполнить всего четыре пункта. Их сформулировал для URA.RU Андрей Леушкин, который пять лет проработал в компании Microsoft, а сейчас занимает должность Software Engeneer в Facebook. Андрей рассказал, как выделяться среди других кандидатов, попасть на собеседование в известную корпорацию и какое резюме нужно для того, чтобы услышать заветное: «Вы приняты».

Я посвятил 10 лет работе в малоизвестной конторе

Рабочие места в знаменитых компаниях принадлежат не избранным гениям, а упорным и терпеливым Фото: pixabay/открытая лицензия

Решив попробовать устроиться работать в международную компанию, отправил резюме на HeadHunter. Сначала его никто не замечал. Почта была пустая, телефон молчал. Я продолжал рассылать письма и отправлял их даже в такие компании как Amazon, Facebook и Microsoft. Это не давало почти никаких результатов, но, тем не менее, со мной все-таки начали связываться.

Спустя два месяца мне поступило предложение от рекрутера из дочерней компании Amazon, которая занимается продажей книг. Собеседование я в итоге благополучно завалил. Расстроился, но не стал опускать руки, и через несколько недель мне позвонили из самой компании Amazon.

Собеседование в Торонто, отказ и возвращение в Россию

В таких крупных корпорациях, как Amazon, проводят невероятное количество этапов интервью. Сначала пять часов по телефону — честно, это было почти невыносимо. Но стоило того — меня пригласили на выездную беседу в Торонто. Конкурс состоял из шести этапов, пять из которых были техническими, и только один этап представлял собой разговор с рекрутером.

Тогда я впервые поехал на выездное интервью в Канаду Фото: unsplash.com

И не успел я долететь до дома, как мне пришел отказ от Amazon. Тогда я дико расстроился и подумал, что нужно начать поиск работы в России и забыть о глупых мечтаниях. Я получал отказ за отказом. Например, в «Яндекс» меня не взяли, сославшись на недостаток опыта. В конце концов я все-таки получил место в финансовом конгломерате «Дойче Банк», работал в компании уже десять месяцев и был вполне доволен своей карьерой и заработком. И напрочь забыл о глобальной цели, которая когда-то плотно засела у меня в голове.

Неожиданный звонок из Microsoft

Из-за того, что я искал работу за рубежом, мое резюме осталось на сайтах. Так в одной из профессиональных сетей (LinkedIn.com) висел мой профиль, но я не обращал на него внимание и уже забыл, что он вообще существует. Каким-то чудом его заметил рекрутер из Microsoft и позвал меня на интервью, так как компания как раз планировала выездное интервью в Москве.

Я забыл про мечту, но одно событие заставило меня сменить курс Фото: unsplash.com

Я согласился, но отнесся к конкурсу крайне легкомысленно. Формат интервью был такой же, как и в Amazon, и несмотря на полное отсутствие подготовки, меня взяли и подписали рабочий контракт в филиале штата Вашингтон. Компания оформила мне визу, и я переехал в Америку. Проработал пять лет в Microsoft, а потом решил двигаться дальше и перешел в Facebook на специальность Software Engeneer. Это было намного легче и быстрее, чем в первый раз, с учетом моего опыта в штатах.

В крупные компании не устраиваются по связям

Люди впадают в ступор, когда пытаются представить, как вообще можно попасть на интервью в знаменитые конторы. Есть два способа: с помощью связей и так, как это сделал я. Удивительно, но большинство людей попадают туда с помощью второго варианта.

Я обивал пороги известных контор и научился привлекать внимание работодателей Фото: unsplash.com

Кстати, абсолютно все крупные компании придерживаются одного типа интервью. Вы должны пройти несколько собеседований. Если говорит об IT-компаниях, то вас будут ждать конкурсы технического характера, за исключением одного этапа — беседы с рекрутером, где проверяют вашу инициативность , способность разрешать конфликты и быть стрессоустойчивым.

Вы должны перестать строить иллюзии — вас не возьмут с первого раза . И со второго. И даже с третьего. Поэтому стоит до конца оставаться упорным, запастись терпением, а также иметь соответствующее образование или адекватное количество лет опыта.

Не забывайте про английский : никто не требует высокого языкового уровня. Достаточно уметь объясняться на пальцах, но если вы совсем не знаете языка, то путь в международную компанию будет закрыт.

Если не получается попасть в одну компанию, не нужно расстраиваться и сразу оставлять идею. Пробуйте подавать резюме в другие компании. Не получается? Набирайтесь опыта и пробуйте еще раз через полгода или год.

В международных компаниях обращают внимание не только на профессионализм, но и на личные достоинства и недостатки Фото: Pixabay.com

Парадокс для многих, но на пути к работе в крупной корпорации почти нет никаких особенностей за исключением огромного количества таких же желающих. В остальном нет никакой разницы с процессом трудоустройства в компании-ноунеймы. Люди думают: «Мне ни за что не получить место в Netflix». Это даже звучит как-то сказочно. И только единицы отбрасывают мысли и стучатся в двери, к которым многие даже боятся подходить. Это один из признаков людей, которые, возможно, будут отлично смотреться в кресле офиса PayPal или Google.