Как стать режиссером и снять кино?

Советы от профессионалов из Екатеринбурга

Можно снять кино на телефон, без огромного количества денег, без дорогой аппаратуры. Но привлечь желательно известных актеров Фото из личного архива героя материала

«Бросить все и снимать кино!» — такая мысль появляется у многих молодых мечтателей, которые влюбились в киноиндустрию. Как все бросить — примерно ясно, а вот как снять кино — не очень.

Егор Кас, который работал оператором в Red Pepper Film, а затем стал режиссером, Анна Веселова, режиссер сериала «Город семи историй», а также генеральный продюсер «Веда-Фильм» Дмитрий Артемьев рассказали, что нужно, чтобы стать режиссером, как подобрать сценарий, с чего начать съемку собственного фильма и сколько денег для этого понадобится.

Нужно ли образование, чтобы снимать фильмы?

Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:

«Самое главное качество для режиссера — умение визуально рассказать интересную историю» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Если посмотреть на известных режиссеров, то у многих за спиной, конечно, будет база в виде профессионального образования. Например, советская школа. И нужно понимать, что там обучают не правилам создания кино, а скорее законам восприятия. Однако в принципе для того, чтобы создать фильм, нужно всего два главных качества — умение интересно рассказывать историю и делать это с помощью визуала.

Если человек готов сразу взять и рассказать историю визуально, то и не нужно никуда идти учиться. Но, честно говоря, даже не знаю, насколько это реальный вариант. Помимо готовности вести повествования через образы, нужно, например, разобраться со стилями, и этот путь лучше пройти с учителем. Кстати, это необязательно должен быть вуз. В университете и школах тебе дают знания, но их можно достать и самостоятельно: в библиотеках, интернете или книжном магазине.

«Получить знания самостоятельно, которые обычно дают в школах кино, можно, но обрасти связями без университета намного сложнее» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

И вот ты научился, но кто тебе поверит, что ты теперь режиссер? Здесь и проявляется самый главный плюс вуза — ты можешь обзавестись связями. Придя во ВГИК, есть большая вероятность, что будущего режиссера заметят, если у него есть идеи и предрасположенность, а также ему будет очень легко собрать команду по прошествии нескольких лет обучения, обрасти знакомствами и с легкостью войти в мир кино.

Стоит ли вообще обучаться в России? Или лучше выбрать New York Film Academy?

Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:

«Несмотря на скептическое отношение молодых людей к российскому образованию, оно действительно востребовано и в творческих сферах» Фото из личного архива героя материала

Я точно могу сказать, что советская школа кинематографа была одной из самых лучших школ кино. Сейчас, конечно, уровень отличается, так как есть пробелы, которые появились в 90-х годах, когда наступил упадок в сфере кино. Выделяли очень мало денег, но в то же время все же появлялись отдельные локальные мастерские, которые держались на энтузиазме знаменитых актеров и продюсеров, поэтому школу российского кино безусловно можно назвать сильной. Однако за границей дают, возможно, в некоторых моментах более серьезное профессиональное образование: например, в американской или французской школе кино.

Где взять идею для сценария?

Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:

Главное — не придумывать то, чего нет. Нужно брать за основу то, что тебе интересно. Например, Борхес считал, что в мире существует лишь четыре сценария, по которым можно рассказать историю, и я как раз придерживаюсь мнения, что будет результативнее наполнять один из них «жизнью», а не пытаться «изобрести велосипед» и придумывать новый путь только ради того, чтобы он был «новый» и «необычный». Наблюдайте за людьми в автобусе, за тем, как общаются ваши друзья и как разворачиваются их судьбы. А если вы будете брать что-то вторничное, скажем, идею из другого кино, то это в любом случае будет чувствоваться.

«Никто и никогда не подскажет вам инструкцию для поиска оригинальной идеи. Она либо у вас есть, либо ее нет» Фото из личного архива героя материала

Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:

Каждый автор и каждый художник сталкивается с этим вопросом — где взять идею? Однако тут нет никаких правил. Алгоритм поиска вырабатывает сам автор, и нужен довольно богатый опыт, чтобы эти идеи повалялись. И, конечно, должно быть умение обращать внимание на детали — тогда задумки сами будут появляться в голове.

Как сделать кино успешным?

Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:

Чтобы снять качественное и, главное, успешное кино, кроме интересной истории обязательно должен быть продуманный сценарий, профессиональная съемочная команда и медийные актеры. И лучше быть готовым, что для съемки полнометражного фильма в команде должно быть минимум 30-40 человек, но все может меняться в зависимости от масштаба съемок.

Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:

Профессиональные актеры — один из залогов успеха. Заполучить их, кстати, не так уж сложно. Достаточно выйти на их агентов, отправить сценарий, какие-то первые наработки и ждать ответа. Часто даже знаменитые актеры соглашаются сниматься, потому что видят в этом кинематографичность, жизнь, изюминку, которой нет в массовом кино — они от него устают. Но у них могут быть определенные требования: например, как-то на съемках было запрещено снимать и фотографировать Кристину Асмус для stories, потому что у нее была новая прическа, и мы не должны показывать это первыми. Ну и, конечно, легко получить согласие многих актеров, если есть связи. К примеру, люди, которые учатся у Бондарчука, часто снимают селебрити, так как он дает звездам читать сценарии своих учеников, и нет сомнений, что ему не отказывают.

Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:

«Бюджет — самая большая проблема почти каждого режиссера» Фото из личного архива героя материала

На своем примере я доказываю, что необходимо для предполагаемого успеха. Достаточно будет взглянуть на фильм «Блеф», который кинокомпания «Веда-Фильм» сейчас снимает в Екатеринбурге. Это современное переосмысление истории отношений Феликса Юсупова и Григория Распутина. Юсупов был первым богачом Российской империи начала XX века, известен как участник убийства Григория Распутина и автор книг о нем. В нынешних реалиях эта история пошла бы по-другому. Но фильм «Блеф» не только об этом, там мы говорим еще о моральных ценностях в современном обществе. Это попытка проанализировать трансформацию духовного изменения человека за последние сто лет жизни.

Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:

Чтобы пропиарить свою кинокартину, нужно заявляться на фестивали: как российские, так и международные. Обычно заполнение документов — дело муторное, а участие стоит денег. Но благодаря этому удается обрести узнаваемость. Такие мероприятия посещают люди, которые крутятся в этом бизнесе. Они могут заинтересоваться вами, выйти на ваши контакты и предложить сотрудничество.

Режиссер и автор сценариев Егор Касс, Red Pepper Film:

«Иногда даже оригинальное и качественное творчество теряется на просторах интернета, поэтому не рассчитывайте на стопроцентный успех, если хотите продвигаться исключительно в сети» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кроме этого, пропиариться можно через новостные каналы, ведь городские и областные СМИ очень любят писать о своих героях, которые стараются как-то выделиться. Точно могу сказать, что не стоит рассчитывать только на интернет, потому что там фильм может просто затеряться.

На какие тренды в мире кино нужно обратить внимание?

Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:

Тренды часто меняются, поэтому первый вопрос, который должен возникать, — на какую аудиторию рассчитано кино? Будет ли это востребовано? Чего хотят люди? Здесь уже можно найти ответ, связанный с трендами. Например, в данный момент людям хочется видеть не только фантастику и спецэффекты, а откровенное кино про то, что происходит здесь и сейчас. Людям нравится, когда в героях отражена их собственная жизнь, поэтому фильмы с откровенной бытовой тематикой и психологическим переносом очень актуальны. Но лучше всегда держать в уме, что никто и никогда не знает, понравится твое кино или нет. Предположить это довольно трудно, поэтому кино — сфера достаточно рискованных инвестиций.

«Ориентируйтесь на свои желания и идею, а уже потом думайте о существующих трендах» Фото из личного архива героя материала

Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:

Например, сейчас достаточно популярна тема экологии, и, если она откликается в режиссере, то почему бы не взять ее за основу? Но в целом лучше создавать тренды, чем сценарии под них, потому что, если режиссер думает в первую очередь об успехе, а не о самой истории, то это сразу провал.

Сколько нужно денег для создания фильма и где их достать?

Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:

Лучше перестать мыслить категорией денег. Нельзя ответить, сколько точно нужно средств, потому что у каждой истории свой метод повествования. Бюджет всегда зависит от жанра и сценария, но если все же нужно назвать конкретную цифру, то, думаю, стоит рассчитывать, что вы потратите минимум 500 тысяч рублей на съемки короткометражного фильма. И я сейчас говорю именно о профессиональных картинах, которые потом можно будет показывать в кинотеатрах.

«Намного легче получить негосударственное финансирование, чем стараться стать призером государственных фондов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Где взять эти деньги? Начнем с того, что финансирование может быть государственным и негосударственным. Если мы берем в поле зрения второй вариант, то здесь можно искать людей, которые предлагают свой сценарий и готовы заплатить, чтобы по нему сняли фильм. Кроме этого, есть другой вариант: режиссеры и продюсеры предлагают сотрудничество брендам. Бывает так, что компании влюбляются в идею и сценарий, потому что он перекликается с их концепцией и ценностями, и соглашаются оплачивать съемки. Ну, конечно, рассчитывают на то, что их имя будет упоминаться и в фильме, и во время пиар-кампании кинокартины.

Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:

Если нет денег на бюджет вашего кино, можно, конечно, претендовать на государственные фонды, но получить эти деньги очень сложно и, я бы сказал, даже невозможно. Во-первых, из-за жесткого отбора, ведь на гранты часто претендуют довольно известные режиссеры. А, во-вторых, из-за сложностей со сбором документов — нужно собрать огромную кипу и пройти перед этим буквально огонь и воду.

Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:

Хотя, например, в Екатеринбурге проходил грант, в котором был организатор ФНК «Манифест 16». Фишка была в том, чтобы снять семь короткометражных историй про столицу Урала начала XX века. Каждый желающий мог прийти и поучаствовать. Местные режиссеры отбирали истории, которые им нравились больше всего, дорабатывали их и снимали кино по этим сценариям. И в команду брали всех инициативных ребят, никакого жесткого отбора не было. Проектом занимались люди, которые загорелись идеей. Кто-то выкладывал свои деньги, кто-то продвигал картину через Instagram. Кстати, премьера пройдет 4 ноября на «Ночи искусств». И так тоже бывает. И так тоже люди снимают фильмы! Без больших бюджетов и выигрышей в крупных фондах.

С какими еще сложностями можно столкнуться при создании фильма?

Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:

Сложностей, кроме отсутствия бюджета, немало. Это я могу точно сказать благодаря пройденному опыту. Когда мы снимали «Кровавое воскресенье» об уральском бунте в 1905 году, столкнулись с множеством нюансов. Я тогда осознала, насколько трудно снимать исторические фильмы. И сложности распространяются на все сферы — сценарий, костюмы, локации, операторская работа, звук. В общем, продолжать можно бесконечно. Чтобы снять реалистичный фильм, мы с оператором прослушали десятки лекций о начале двадцатого века. Также я консультировалась с историками, поднимала архивы, читала газеты того времени, чтобы понять, зачем люди вошли в революционную тусовку, что было у них в головах и почему они жаждали крови и зрелищ. Сценарий менялся аж 15 раз.

Можно ли снять фильм на телефон?

«Фильм можно снять даже на телефон, но нужно быть готовым, что это не станет популярным среди широкой аудитории» Фото из личного архива героя материала

Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:

Можно снять кино и на телефон, и без огромного количества денег, и без дорогой аппаратуры. К примеру, документальное кино легче сделать с помощью телефона, чем с помощью профессиональной камеры. Возможно, это будет даже лучше. Кстати, некоторые люди смотрят обучающие видео, а потом берут фотоаппарат, скажем, у друзей и снимают. Такое тоже бывает.

Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:

Я знаю парня, который снимал кино на iPhone 8 без известной съемочной команды и без популярных актеров. У него горят глаза, и он уверен в своем успехе, ведь даже не телефоне можно все смонтировать и наложить музыку — существует же множество программ, но в такие моменты стоит задавать себе вопрос: «А понравится ли этот ролик кому-то, кроме меня?»