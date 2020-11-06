Как стать режиссером и снять кино?
«Бросить все и снимать кино!» — такая мысль появляется у многих молодых мечтателей, которые влюбились в киноиндустрию. Как все бросить — примерно ясно, а вот как снять кино — не очень.
Егор Кас, который работал оператором в Red Pepper Film, а затем стал режиссером, Анна Веселова, режиссер сериала «Город семи историй», а также генеральный продюсер «Веда-Фильм» Дмитрий Артемьев рассказали, что нужно, чтобы стать режиссером, как подобрать сценарий, с чего начать съемку собственного фильма и сколько денег для этого понадобится.
Нужно ли образование, чтобы снимать фильмы?
Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:
Если посмотреть на известных режиссеров, то у многих за спиной, конечно, будет база в виде профессионального образования. Например, советская школа. И нужно понимать, что там обучают не правилам создания кино, а скорее законам восприятия. Однако в принципе для того, чтобы создать фильм, нужно всего два главных качества — умение интересно рассказывать историю и делать это с помощью визуала.
Если человек готов сразу взять и рассказать историю визуально, то и не нужно никуда идти учиться. Но, честно говоря, даже не знаю, насколько это реальный вариант. Помимо готовности вести повествования через образы, нужно, например, разобраться со стилями, и этот путь лучше пройти с учителем. Кстати, это необязательно должен быть вуз. В университете и школах тебе дают знания, но их можно достать и самостоятельно: в библиотеках, интернете или книжном магазине.
И вот ты научился, но кто тебе поверит, что ты теперь режиссер? Здесь и проявляется самый главный плюс вуза — ты можешь обзавестись связями. Придя во ВГИК, есть большая вероятность, что будущего режиссера заметят, если у него есть идеи и предрасположенность, а также ему будет очень легко собрать команду по прошествии нескольких лет обучения, обрасти знакомствами и с легкостью войти в мир кино.
Стоит ли вообще обучаться в России? Или лучше выбрать New York Film Academy?
Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:
Я точно могу сказать, что советская школа кинематографа была одной из самых лучших школ кино. Сейчас, конечно, уровень отличается, так как есть пробелы, которые появились в 90-х годах, когда наступил упадок в сфере кино. Выделяли очень мало денег, но в то же время все же появлялись отдельные локальные мастерские, которые держались на энтузиазме знаменитых актеров и продюсеров, поэтому школу российского кино безусловно можно назвать сильной. Однако за границей дают, возможно, в некоторых моментах более серьезное профессиональное образование: например, в американской или французской школе кино.
Где взять идею для сценария?
Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:
Главное — не придумывать то, чего нет. Нужно брать за основу то, что тебе интересно. Например, Борхес считал, что в мире существует лишь четыре сценария, по которым можно рассказать историю, и я как раз придерживаюсь мнения, что будет результативнее наполнять один из них «жизнью», а не пытаться «изобрести велосипед» и придумывать новый путь только ради того, чтобы он был «новый» и «необычный». Наблюдайте за людьми в автобусе, за тем, как общаются ваши друзья и как разворачиваются их судьбы. А если вы будете брать что-то вторничное, скажем, идею из другого кино, то это в любом случае будет чувствоваться.
Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:
Каждый автор и каждый художник сталкивается с этим вопросом — где взять идею? Однако тут нет никаких правил. Алгоритм поиска вырабатывает сам автор, и нужен довольно богатый опыт, чтобы эти идеи повалялись. И, конечно, должно быть умение обращать внимание на детали — тогда задумки сами будут появляться в голове.
Как сделать кино успешным?
Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:
Чтобы снять качественное и, главное, успешное кино, кроме интересной истории обязательно должен быть продуманный сценарий, профессиональная съемочная команда и медийные актеры. И лучше быть готовым, что для съемки полнометражного фильма в команде должно быть минимум 30-40 человек, но все может меняться в зависимости от масштаба съемок.
Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:
Профессиональные актеры — один из залогов успеха. Заполучить их, кстати, не так уж сложно. Достаточно выйти на их агентов, отправить сценарий, какие-то первые наработки и ждать ответа. Часто даже знаменитые актеры соглашаются сниматься, потому что видят в этом кинематографичность, жизнь, изюминку, которой нет в массовом кино — они от него устают. Но у них могут быть определенные требования: например, как-то на съемках было запрещено снимать и фотографировать Кристину Асмус для stories, потому что у нее была новая прическа, и мы не должны показывать это первыми. Ну и, конечно, легко получить согласие многих актеров, если есть связи. К примеру, люди, которые учатся у Бондарчука, часто снимают селебрити, так как он дает звездам читать сценарии своих учеников, и нет сомнений, что ему не отказывают.
Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:
На своем примере я доказываю, что необходимо для предполагаемого успеха. Достаточно будет взглянуть на фильм «Блеф», который кинокомпания «Веда-Фильм» сейчас снимает в Екатеринбурге. Это современное переосмысление истории отношений Феликса Юсупова и Григория Распутина. Юсупов был первым богачом Российской империи начала XX века, известен как участник убийства Григория Распутина и автор книг о нем. В нынешних реалиях эта история пошла бы по-другому. Но фильм «Блеф» не только об этом, там мы говорим еще о моральных ценностях в современном обществе. Это попытка проанализировать трансформацию духовного изменения человека за последние сто лет жизни.
Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:
Чтобы пропиарить свою кинокартину, нужно заявляться на фестивали: как российские, так и международные. Обычно заполнение документов — дело муторное, а участие стоит денег. Но благодаря этому удается обрести узнаваемость. Такие мероприятия посещают люди, которые крутятся в этом бизнесе. Они могут заинтересоваться вами, выйти на ваши контакты и предложить сотрудничество.
Режиссер и автор сценариев Егор Касс, Red Pepper Film:
Кроме этого, пропиариться можно через новостные каналы, ведь городские и областные СМИ очень любят писать о своих героях, которые стараются как-то выделиться. Точно могу сказать, что не стоит рассчитывать только на интернет, потому что там фильм может просто затеряться.
На какие тренды в мире кино нужно обратить внимание?
Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:
Тренды часто меняются, поэтому первый вопрос, который должен возникать, — на какую аудиторию рассчитано кино? Будет ли это востребовано? Чего хотят люди? Здесь уже можно найти ответ, связанный с трендами. Например, в данный момент людям хочется видеть не только фантастику и спецэффекты, а откровенное кино про то, что происходит здесь и сейчас. Людям нравится, когда в героях отражена их собственная жизнь, поэтому фильмы с откровенной бытовой тематикой и психологическим переносом очень актуальны. Но лучше всегда держать в уме, что никто и никогда не знает, понравится твое кино или нет. Предположить это довольно трудно, поэтому кино — сфера достаточно рискованных инвестиций.
Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:
Например, сейчас достаточно популярна тема экологии, и, если она откликается в режиссере, то почему бы не взять ее за основу? Но в целом лучше создавать тренды, чем сценарии под них, потому что, если режиссер думает в первую очередь об успехе, а не о самой истории, то это сразу провал.
Сколько нужно денег для создания фильма и где их достать?
Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:
Лучше перестать мыслить категорией денег. Нельзя ответить, сколько точно нужно средств, потому что у каждой истории свой метод повествования. Бюджет всегда зависит от жанра и сценария, но если все же нужно назвать конкретную цифру, то, думаю, стоит рассчитывать, что вы потратите минимум 500 тысяч рублей на съемки короткометражного фильма. И я сейчас говорю именно о профессиональных картинах, которые потом можно будет показывать в кинотеатрах.
Где взять эти деньги? Начнем с того, что финансирование может быть государственным и негосударственным. Если мы берем в поле зрения второй вариант, то здесь можно искать людей, которые предлагают свой сценарий и готовы заплатить, чтобы по нему сняли фильм. Кроме этого, есть другой вариант: режиссеры и продюсеры предлагают сотрудничество брендам. Бывает так, что компании влюбляются в идею и сценарий, потому что он перекликается с их концепцией и ценностями, и соглашаются оплачивать съемки. Ну, конечно, рассчитывают на то, что их имя будет упоминаться и в фильме, и во время пиар-кампании кинокартины.
Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:
Если нет денег на бюджет вашего кино, можно, конечно, претендовать на государственные фонды, но получить эти деньги очень сложно и, я бы сказал, даже невозможно. Во-первых, из-за жесткого отбора, ведь на гранты часто претендуют довольно известные режиссеры. А, во-вторых, из-за сложностей со сбором документов — нужно собрать огромную кипу и пройти перед этим буквально огонь и воду.
Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:
Хотя, например, в Екатеринбурге проходил грант, в котором был организатор ФНК «Манифест 16». Фишка была в том, чтобы снять семь короткометражных историй про столицу Урала начала XX века. Каждый желающий мог прийти и поучаствовать. Местные режиссеры отбирали истории, которые им нравились больше всего, дорабатывали их и снимали кино по этим сценариям. И в команду брали всех инициативных ребят, никакого жесткого отбора не было. Проектом занимались люди, которые загорелись идеей. Кто-то выкладывал свои деньги, кто-то продвигал картину через Instagram. Кстати, премьера пройдет 4 ноября на «Ночи искусств». И так тоже бывает. И так тоже люди снимают фильмы! Без больших бюджетов и выигрышей в крупных фондах.
С какими еще сложностями можно столкнуться при создании фильма?
Режиссер сериала «Город семи историй» Анна Веселова:
Сложностей, кроме отсутствия бюджета, немало. Это я могу точно сказать благодаря пройденному опыту. Когда мы снимали «Кровавое воскресенье» об уральском бунте в 1905 году, столкнулись с множеством нюансов. Я тогда осознала, насколько трудно снимать исторические фильмы. И сложности распространяются на все сферы — сценарий, костюмы, локации, операторская работа, звук. В общем, продолжать можно бесконечно. Чтобы снять реалистичный фильм, мы с оператором прослушали десятки лекций о начале двадцатого века. Также я консультировалась с историками, поднимала архивы, читала газеты того времени, чтобы понять, зачем люди вошли в революционную тусовку, что было у них в головах и почему они жаждали крови и зрелищ. Сценарий менялся аж 15 раз.
Можно ли снять фильм на телефон?
Режиссер и автор сценариев Егор Кас, Red Pepper Film:
Можно снять кино и на телефон, и без огромного количества денег, и без дорогой аппаратуры. К примеру, документальное кино легче сделать с помощью телефона, чем с помощью профессиональной камеры. Возможно, это будет даже лучше. Кстати, некоторые люди смотрят обучающие видео, а потом берут фотоаппарат, скажем, у друзей и снимают. Такое тоже бывает.
Генеральный продюсер «Веда — Фильм» Дмитрий Артемьев:
Я знаю парня, который снимал кино на iPhone 8 без известной съемочной команды и без популярных актеров. У него горят глаза, и он уверен в своем успехе, ведь даже не телефоне можно все смонтировать и наложить музыку — существует же множество программ, но в такие моменты стоит задавать себе вопрос: «А понравится ли этот ролик кому-то, кроме меня?»