Как стать влиятельным чиновником

История успеха одного из самых молодых высокопоставленных управленцев в России

Игнат Петухов стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игнат Петухов вырос в Новоуральске — небольшом промышленном городе в 100 километрах от Екатеринбурга. Его стремительной карьере могли бы позавидовать многие. В 22 года он стал ведущим специалистом Счетной палаты Свердловской области. В 24—руководителем проектов особой экономической зоны «Алабуга» в республике Татарстан.

Когда Игнату исполнилось 25, он принял участие в конкурсе «Лидеры России» и вошел в число победителей. После конкурса возглавил корпорацию развития Оренбургской области. На этот пост его лично пригласил губернатор Оренбужья Денис Паслер. URA.RU пообщалось с Игнатом Петуховым, чтобы узнать, как быстро построить блестящую карьеру в области государственного управления, а также каково быть молодым руководителем.

Игнат Петухов окончил с золотой медалью Новоуральский лицей и поступил в РАНХиГС на специальность «Экономика» Фото из личного архива героя материала

— Вы в 25 лет возглавили Корпорацию развития Оренбургской области. Волновались при вступлении в должность?

Скажу честно, что не было никакого волнения. После того, как я стал победителем конкурса «Лидеры России», мне начали поступать предложения из разных регионов нашей страны. Было предложение вырасти по карьерной лестнице в Алабуге и Татарстане, где я на тот момент работал. Но решил попробовать свои силы в Оренбургской области. Одним из определяющих факторов послужила личность губернатора Дениса Паслера. Он очень интересный и умный человек. Я решил согласиться на его предложение.

— Какие первые задачи вы перед собой поставили, заняв пост директора Корпорации развития Оренбургской области?

Если говорить о задачах, которые я поставил себе как руководитель Корпорации, то в первую очередь изучил успешные практики других регионов и стран. После вместе с командой пересобрали все текущие процессы. То, что было лишнее убрали, оставили только сильное и то, что необходимо Оренбургской области. Меньше чем за год провели полный аудит инвестиционных площадок в Оренбургской области. Меньше чем за полгода подготовили заявку на создание Особой экономической зоны. Разработали готовые предложения для потенциальных инвесторов.

— Как поменялись задачи за год?

Сейчас задачи более сложные, но они дают зону роста и развития, не только мне и моей команде, но и всему региону, где я работаю. Что осталось точно неизменным за этот год — это горящие глаза и вера в то, что мы можем изменить страну вокруг нас к лучшему. Где бы я ни работал, главной в моей деятельности остается вера в людей и их возможности. В последнее время фраза «Россия — страна возможностей» становится по-настоящему актуальной. И мы — молодое поколение — каждый день должны делать свою страну лучше.

— Многие подростки мечтают быть директорами, считая, что это круто. Но на самом деле как это быть руководителем, тем более таким молодым?

В первую очередь — это большая ответственность. Нужно любить людей. Уметь раскрывать в них таланты. Вдохновлять. Слушать их и слышать. У меня нет тайного секрета. Я очень люблю людей. И без разницы кем я работаю — руководителем или специалистом — люблю общаться с людьми, заряжать команду и вдохновляться от этого. И еще несколько слов об очень важном для любого человека принципе — принципе ответственности. Для меня ответственность — это умение держать ответ не только за свои действия, но и за свою команду, за людей, которые рядом с тобой. Если вы мечтаете быть руководителем, то развивайте в себе такие качества как держать слово, быть открытым людям, быть ответственным за свои действия и поступки.

— Отлично учился в школе, в институте. Помогают ли оценки в аттестате в карьере?

У меня не было цели учиться только на пять. Мне нравится получать новые знания, из-за этого на уроках в школе, на экзаменах в институте получал хорошие оценки. Влияют ли оценки в карьере? У меня нет на это четкого ответа. Знаю много людей, которые не очень хорошо учились в школе, но при этом стали преуспевающими в своей профессии. Важны не оценки, важны знания, которые вы получаете, и которые потом применяете на практике. Но если есть возможность получать хорошие оценки, то это приятный бонус, который точно поможет вам открыть некоторые возможности для более быстрого карьерного продвижения.

В 22 года Игнат Петухов стал ведущим специалистом Счетной Палаты Свердловской области Фото из личного архива героя материала

— Раскройте секрет, как в 22 года стать сотрудником Счетной палаты Свердловской области…

Когда учился в институте, проходил практику в консалтинговой компании, где готовил дипломную работу. На защите присутствовал руководитель Счетной палаты. Мой подход к выбранной теме диплома и в целом работа ему понравилась. Сразу после защиты он вынес предложение поступить к ним на службу. Я согласился.

Добавлю, что во время учебы в институте очень важно получать практические знания. Понятное дело, что большинство студентов подрабатывает, потому что нужны деньги. Но старайтесь найти такую подработку, чтобы помимо денег вы еще могли получать опыт по выбранной вами специальности. Знания без практики — ничто, поэтому я всегда был и остаюсь сторонником учебы в реальной жизни и рабочих ситуациях, нежели «тепличной» академической среде.

— Какой совет дадите начинающим государственным служащим?

Игнат Петухов уверен, что молодые специалисты меняют систему власти к лучшему Фото из личного архива героя материала

Не бояться и верить в свои силы. Когда я пришел в Счетную палату, мне тоже говорили, что у меня юношеский максимализм и эту систему нельзя изменить. Говорили, что через 5 лет этот запал угаснет. 5 лет прошло, запас не угас, более того на вверенных мне участках каждый день приношу пользу и меняю систему, как мне кажется, в лучшую сторону. Не бойтесь задавать вопросы, знакомиться с новыми людьми. И главное — постоянно учитесь и развивайтесь. Вообще слово «да», должно стать вашим спутником. Если вы постоянно сомневаетесь при принятии решений, то просто возьмите за правило делать, не раздумывая. Лучше пожалеть о том, что сделал, чем всю жизнь жалеть о том, чего не сделал.

И маленький секрет — найдите себе хорошего наставника, который будет выше на три-четыре головы. Если в организации нет такого человека, ищите там, где он есть. Наставник — это очень важно. Порой важны не какие-то конкретные уроки или слова, а просто нахождение рядом с наставником и возможность видеть его в разных ситуациях. Плюс мотивация. Вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь. Будьте профессионалами, которые любят людей и открыты этому миру — и у вас все получиться.

— Почему вы выбрали государственную службу, и какие цели у вас в дальнейшем?

Я хочу быть полезным для своей страны. Вижу, что есть много вещей, которые можно и нужно сделать лучше. Именно поэтому в свое время выбрал государственную службу. Понятное дело, что на пути встречается много сложностей и барьеров, но все это преодолимо. Государственная служба меняется. В нее приходят все больше молодых людей. Не все выживают в этой непростой системе. Но те, кто остаются, они и меняют ее к лучшему.

Если говорить о моих целях, то, как я уже говорил, хочу помогать людям и делать свою страну лучше. При этом, не только через свою работу, но и через те социальны проекты, которыми занимаюсь. Уверен, что хорошие дела не проходят бесследно, а запускают целую вереницу других добрых дел, которые и делают нас сильнее!