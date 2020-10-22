Как стать олимпийским чемпионом

Секреты звездного биатлониста Антона Шипулина

В копилке биатлониста Антона Шипулина две олимпийские медали — золотая и бронзовая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стать победителем Олимпийских игр — заветная мечта каждого профессионального спортсмена. Потомственный биатлонист Антон Шипулин в Олимпиаде принимал участие дважды. Свою первую олимпийскую медаль завоевал в канадском Ванкувере в 2010 году — в составе российской команды получил бронзу в эстафетной гонке. А спустя четыре года на домашних играх в Сочи было золото в мужской эстафете.

URA.RU пообщалось с известным уральским биатлонистом и выяснило, чем приходится жертвовать ради олимпийских побед и что приходится проходить по пути к победному пьедесталу.

Выходных у спортсменов мало. Начиная заниматься спортом, нужно это понимать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

-Как проходит день профессионального биатлониста во время подготовки к Олимпиаде?

Биатлонисты, как и другие профессиональные спортсмены, огромное количество дней в году проводят на сборах и соревнованиях. В этот период каждый новый день похож на предыдущий и подчинен четкому расписанию. То, как этот день пройдет, во многом зависит от того, какое количество тренировок запланировано, есть ли сегодня гонка. Ранний подъем, любой прием пищи — все проходит по расписанию. Относительно расслабиться спортсмены могут себе позволить только в выходные дни, которых в году у них, мягко говоря, немного. Начиная заниматься спортом, нужно это понимать.

Разнообразных тренировок в рамках подготовки огромное количество: кроссы, тренажерный зал, лыжи, стрелковая подготовка. Однако в определенный момент все это превращается в рутину, с которой нужно бороться и искать мотивацию. Очень многое зависит от тренеров, которые должны грамотно выстроить тренировочный процесс, объяснять, что и для чего спортсмен делает, какой это даст результат. Тем не менее, личная ответственность спортсмена, конечно, не менее высока.

-Сколько длится период подготовки к Олимпийским играм?

Подготовка к любой Олимпиаде длится весь предолимпийский цикл — приблизительно четыре года, которые проходят между играми. Ключевым является предолимпийский сезон, когда вся подготовка выстраивается исходя из предстоящего главного старта. Крайне важно грамотно распределить силы по ходу сезона, чтобы подойти к Олимпиаде в оптимальной форме. Ведь для большинства спортсменов именно медали Игр — главная цель в карьере.

-Остается ли время на иные личные дела?

Во время подготовки к Олимпиаде четыре года спортсмены проводят вдали от дома и семьи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Когда ты профессиональный спортсмен, 90% твоего времени уходит на подготовку к соревнованиям и сами старты. Ты должен быть постоянно сконцентрирован на своей цели, усердно работать. В течение сезона выходные дни, как правило, тратятся на восстановление — как физическое, так и моральное. В моем случае, все последние годы, все свое свободное от спорта время я старался посвящать семье и своему благотворительному фонду. Посчитать сколько времени я проводил вдали от близких практически невозможно. Очень много! В какие-то периоды количество дней на сборах и соревнованиях достигало почти 300 в году. В такие моменты, конечно, выручают современные средства коммуникации — мессенджеры и видеосвязь. Но ничто и никогда не заменит личного общения. Поэтому все свое свободное время я всегда старался проводить с семьей. На остальные дела времени всегда будет оставаться мало, но на что-то действительно важное его всегда можно найти.

-От чего приходится отказываться ради победы на Олимпиаде?

Ради побед и в целом успеха в спорте приходится многим жертвовать. Ты должен постоянно находиться вдали от близких, строго следить за своим режимом, рационом, изучать собственный организм, как он реагирует на те или иные продукты. Безусловно, не стоит злоупотреблять сладким, стоит отказаться от фаст-фуда, ограничить себя в употреблении газировок и других вредных продуктов. Правильное питание — важная часть залога любого спортсмена. Этот список можно продолжать почти до бесконечности. Но все это уходит на второй план, когда ты стоишь на высшей ступени пьедестала, видишь, как в честь тебя или команды поднимается флаг России и играет наш гимн. Это абсолютно невероятные ощущения, ради которых ты пахал на тренировках и соревнованиях.

«Для многих именно психология становится преградой на пути к большим победам» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

-Помимо физической подготовки нужно ли готовиться к Олимпийским играм морально?

Психология — очень важная составляющая подготовки. Можно сколько угодно быть готовым к старту физически, но если дать себе неправильные установки в голове, засорить ее ненужными мыслями, то все пойдет не так. Необходимо быть сконцентрированным, верить в свои силы, осознавать ответственность перед собой и болельщиками, но при этом важно не загнать себя в психологическую яму. Для многих именно психология становится преградой на пути к большим победам.

-Какие советы можете дать спортсменам, которым еще только предстоит участвовать в Олимпиаде?

Любому, кто хочет принять участие в больших стартах, нужно понимать, что для этого придется долго и упорно работать. Нужно перестать лениться, где-то работать через «не могу». Путь к успеху, как правило, является долгим и непростым. Необходимо четко поставить себе цель и идти к ней, несмотря на все возникающие сложности. И, конечно, нужно верить в себя.