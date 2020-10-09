Как стать ведущим шоу «Орел и решка»

Секреты успеха шоумена из Екатеринбурга

Антон Зайцев родом из Екатеринбурга. Новым ведущим «Орла и решки» стал в январе 2019 года Фото из личного архива Антона Зайцева

Оказаться по ту сторону телеэкрана реально даже в самом юном возрасте. Это доказывает история шоумена из Екатеринбурга Антона Зайцева, который в семь лет вел передачу «Пять с плюсом» на свердловском телевидении. Сейчас ведущему 27 лет, за его плечами Екатеринбургский театральный институт, успешная карьера на радио, телевидении и тысячи проведенных мероприятий. Кардинальные изменения в жизни артиста произошли два года назад — ему удалось покорить продюсеров популярного тревел-шоу «Орел и решка».

Специально для URA.RU Антон рассказал, как он попал в проект, сколько длятся съемки и что приходится делать ради рейтингов программы. Также поделился принципами, которых стоит придерживаться всем, кто всерьез намерен покорить сердца зрителей.

Для Антона «Орел и Решка» — не первый телевизионный проект. До этого он был ведущим «Утреннего экспресса» на «Четвертом канале» Фото из личного архива Антона Зайцева

— В 25 лет ты круто изменил свою жизнь ради шоу «Орел и решка». Не страшно было?

Еще как! Бросить любимый телеканал Екатеринбурга, где я всегда хотел работать, рейтинговую передачу на радио «Пилот» — это все далось непросто. Но я оставил Екатеринбург не совсем ради проекта «Орел и решка». В 25 лет я понял, что прожил четверть века, я уже старый, больной, седовласый человек, и пора что-то менять. В уральской столице я добился, чего хотел — работа на престижном телеканале, на одном из лучших радио, проведение больших мероприятий. Хотелось дальше и больше. Я понимал, что если я еще 10 лет пробуду в Екатеринбурге, то моя жизнь существенно не изменится, разве что будет меньше волос на голове. Я решил рвануть в Москву, а уже потом случилась вся эта история с «Орлом и решкой». Случилась, правда, стремительно. Буквально через два месяца после переезда я помчал в свой первый съемочный пул.

— День, когда тебя утвердили, помнишь?

Амбициозный шоумен из Екатеринбурга впервые сделал попытку попасть в «Орел и решка» еще в 2011 году Фото из личного архива Антона Зайцева

Я дважды ездил на очный кастинг в Киев (там базируется офис), а решение по нему получил по СМС за пять минут до большого мероприятия в Екатеринбурге, на которое приехал специально из Москвы, где уже жил практически два месяца. Это было 14 ноября. Продюсер «Орла и решки» Елена Синельникова сообщила, что меня утвердили.

В мыслях я закричал на весь отель Хаятт, так что дрогнули все столы, столовые приборы. Я отвел мероприятие, в Москву летел уже глубокой ночью и думал, что теперь жизнь будет другая, буду носить дорогие шляпы, заходить в красивые двери. Все оказалось не совсем так, конечно. Это сложная, но удивительно прекрасная работа. Но в тот момент я был абсолютно окрылен.

— У каждого ведущего «Орла и решки» своя фишка. Твоя какая?

Антон уверен, его любят за то, что всегда находит общий язык с людьми Фото из личного архива Антона Зайцева

Во-первых, я блистательно ломаю все, к чему притрагиваюсь.

Во-вторых, мой девиз «Слабоумие и отвага» стал чрезвычайно популярным в передаче, потому что подразумевает решаться на экстремальные вещи, не зная, как они происходят, не погружаясь в механику. Получается довольно весело и идиотично.

И, наверное, самая главная фишка, за которою меня там любят, ценят и терпят — это коммуникация с людьми. За то, что я задалбываю народ, могу договориться хоть о чем и хоть с кем. Это же сказка, и ведь этому меня никто не учил!

— Как проходят съемки?

В Новом сезоне путешествуют вопреки ограничениям Фото из личного архива Антона Зайцева

Съемки — это весело и тяжело одновременно. На данный момент мы уехали практически на 40 дней, снимем шесть выпусков. Из-за коронавируса очень длительны стали перелеты. Мы из Греции во Францию можем добираться три дня. Всего на съемки летят семеро — два ведущих, два режиссера, два оператора и продюсер. Это человек, у которого много денег и у которого радостный огонек в глазах, пока эти деньги не начинают тратить. Все отснятое отправляется в Киев, там находится продакшн. В общей сложности там сидят 70-80 человек. Бог всего этого — человек в монтажной. Он не выходит на свет, но знает все плохое и хорошее про нас. Он — последняя стадия цензуры. И через полтора месяца после съемки — эфир.

— 26 сентября на «Новом канале» состоялась премьера. Чем отличается новый сезон?

Иногда приходится не спать по 26 часов Фото из личного архива Антона Зайцева

Это «Чудеса света. 3 сезон». Я работаю в паре с Василисой Хвостовой. В целом, правила неизменны. В аэропорту подбрасываем монетку, и все решает орел или решка. Кому выпадет орел, тому в руки «золотая карта», и он проводит уикенд, не задумываясь о тратах. Второму — рюкзак и 100 долларов. Но новый сезон отличается тем, что мы путешествуем как бы вопреки, когда никто не может путешествовать. Люди смотрят на это, истекают слюной, бросают в нас скумбрией.

— С учетом частой смены часовых поясов со сном есть проблемы?

Мы как раз недавно летали в другой конец мира. И если у нас было 8 вечера, там было 6 утра. Конечно, организм в какой-то момент сказал: «Антон, прости, но хватит. Я терпел тебя почти два года». А если серьезно, самолет уже давно стал не средством передвижения, а идеальной локацией для сна. Я могу здесь занять любую позицию, достойную самых талантливых акробатов, и уснуть.

— А вообще работа телеведущего сложная? К чему надо быть готовым?

Сейчас Антону сложно перечислить, что он только не сделал для рейтингов программы Фото из личного архива Антона Зайцева

Все говорят, что работа в «Орле и решке» — это работа мечты. Безусловно, так и есть. Но это очень тяжелая работа мечты. Надо быть готовым не спать по 26 часов в сутки из 24 часов, потому что столько может длиться смена. Нужно выбирать очень преданных друзей, вторую половинку, которые будут тебя ждать по 30-40 дней из съемочного пула.

Но все это с лихвой заменяют впечатления, потому что за один день у тебя происходит то, что в обычной жизни с тобой могло бы случиться или даже не случиться за месяц. Ты за день успеваешь прыгнуть с парашютом, побывать в невероятном отеле, прокатиться на яхте, подраться с бизоном за еду. Количество впечатления на единицу времени зашкаливает.

— В семь лет ты вел программы «5+» на свердловском телевидении. Это был уже осознанный выбор профессии?

У меня была официальная должность «эксперт по играм». Мы рассказывали другим ребятам в студии, какие игры дома, в детском саду, школе можно проводить. В целом, я рос в творческой среде. Мама работает в Дворце культуры, папа — ведущий мероприятий и сценарист, брат — артист музыкального театра. Отец, помню, сокрушался, что ни одного нормального сантехника в семье. Я же вдохновлялся близкими людьми и без нажима с их стороны выбрал похожее поле деятельности.

Популярность, признается, настигает не часто. Большую часть времени ведущий проводит в разъездах Фото из личного архива Антона Зайцева

— Звездная болезнь знакома? Сложно поверить, что ребенок, выходивший с малых лет на сцену, срывавший овации, мог избежать этого…

Мне безусловно приятно внимание, когда ко мне подходят люди, чтобы сфотографироваться. Обычно это происходит в магазине, рядом с коллекцией багетов. Но сейчас я чаще в путешествиях, а где-нибудь в Греции, Доминиканской республике всем плевать, кто ты. Поэтому эта популярность меня не так часто настигает, но, когда узнают, это приятно.

— Какие советы можешь дать тем, кто мечтает попасть на экраны?

Главное — это ответственность перед собой и перед зрителем. Начитанность. К огромной радости, сейчас стало модно быть образованным. Это умение сочетать работу, понимая, что ты этим зарабатываешь деньги, и игру. Мы же не создаем лекарство от рака, мы просто отвечаем за эмоции. И когда ты это делаешь легко — это круто. Мне этому хочется постоянно учиться. А когда научусь, смогу говорить, что состоялся в профессии.