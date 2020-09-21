Как бросить город-миллионник и переехать в глухую деревню
На фоне пандемии коронавируса — особенно в период самоизоляции — интерес к загородной жизни повысился. Счастливчиками стали считаться те, кто имеет домик в деревне и свое хозяйство. Герои нашего материала вынашивали идею «побега» из мегаполиса долгие годы, а потом в одночасье бросили все ради размеренной жизни. Чем так манит деревенский уклад, что заставляет людей переехать, придется ли забыть про привычный комфорт и досуг и как не остаться без средств к существованию — в материале URA.RU.
Елену Поморцеву в Екатеринбурге знают как репортера и автора документальных программ на «Четвертом канале». Алексей Карасев — специалист в сфере высоковольтной энергетики и электротехники, в прошлом — работник завода «Электрощит». Чуть больше года назад пара сбежала из Екатеринбурга навсегда, оставив прежнюю жизнь. Сейчас осваивают 64 сотки земли в деревне. На участке уже появилась пасека, огород и мастерская варенья. Свое хозяйство, признаются, не только кормит, но и приносит доход.
Как давно вынашивали мысль сбежать в деревню? Зачем променяли темп Екатеринбурга?
Мысль о переезде назревала достаточно долго, еще до всей этой коронавирусной истории, которая, безусловно, повысила интерес к загородной недвижимости. В городе мы любили отдыхать, когда нам было лет по двадцать. Тогда была актуальна тема ночных клубов, концертов. Стали старше и начали сбегать из Екатеринбурга при первой же возможности. Немало денег и времени тратили, чтобы уехать подальше. В какой-то момент поняли, что формат «жить в деревне и иногда наведываться в город», а не наоборот, нам ближе. Прогулки по Екатеринбургу, к слову, никогда не приносили удовольствия. В плане благоустройства и городской среды этот город больше подходит для работы, а не для жизни.
А почему деревня Владимировской области, а не Свердловской?
Каждый год мы путешествовали по разным регионам страны. От Екатеринбурга до Санкт-Петербурга проехали все. Запал в душу район Золотого Кольца России. Деревни здесь нарядные. Много домиков с резьбой. Владимирская область к тому же вполне благополучна в плане экологии, чего не скажешь об окрестностях Екатеринбурга. Никогда не было желания купаться в озерах типа Таватуя и Балтыма. За 10 лет, что я проработала на телевидении, мне довелось снимать сюжеты про людей, которые задыхались от горящей неподалеку свалки, жаловались на несанкционированные выбросы куриного помета с птицефабрики. Насмотревшись на это, покупать землю в Свердловской области передумали.
Во Владимирской области хорошие дороги, климат более устойчив, чем на Урале. Устроила и отдаленность от цивилизации. Наша деревня (расположенная на границе Ивановской и Владимирской областей) хоть и считается по местным меркам глухой, на машине за час мы добираемся до областного центра Владимира, 250 километров отделяют нас от Москвы и Нижнего Новгорода.
Чем занимаетесь в деревне?
Самый насыщенный был первый год. Нам надо было организовать в деревне все блага, к которым мы привыкли в городе. Бурили скважину, монтировали теплые полы, делали разводку воды по дому, строили мебель. Второе лето посвятили пчелам. В этом деле мы новички, поэтому времени ушло не мало. Улья сделали своими руками. Выбрали место под пасеку, скосили траву, отсыпали площадку щебнем, соорудили подставки под ульи, запустили пчел и начали ухаживать за ними. Также у нашего дома был так называемый крытый двор. Раньше в таких помещениях хранили сено, дрова, держали кур. Эту постройку мы разобрали и сделали новую из оцилиндрованного бревна. Внутри оборудовали мастерскую. Производим варенье.?
А почему именно пасека?
Всегда очень любили мед, поэтому решили завести пчел. Держать их — целая наука, но нам интересно. Плюс и в том, что пчелы не привязывают к месту. Есть определенные периоды, когда нужно за ними ухаживать, откачивать мед. Но без проблем можно уехать на неделю и оставить их.
Что будете делать с 64 сотками земли?
Эти 64 сотки земли разделены на две части. На первой стоит дом, здесь же сад. В нем цветут яблони. Есть сливы, крыжовник, смородина, жимолость, голубика, малина. Планируем посадить вишню и грушу. Так же разбили небольшой огород. Вторая часть нашего участка занята лесом. Там есть поляна, где мы поставили нашу маленькую пасеку и там же планируем ее масштабировать. Следующим летом надеемся увеличить число ульев до 10 штук. Пока их четыре.
Какие плюсы деревенской жизни?
Главное преимущество деревенской жизни — своя земля. В отличие от городской квартиры — большое поле для творчества. Можно делать что-то своими руками, а нам это нравится. Почти всю мебель сделали сами. Например, кухонный гарнитур, фартук из спилов можжевельника, гардеробную.
А коронавирус как пережили? Изоляция в глухой деревне — рай?
Самоизоляция на 64 сотках земли проходит, как ни в чем не бывало. Отложили разве что дела, связанные со стройкой, чтобы лишний раз не выезжать в город. Выезжали только за пчелами. Им ведь не объяснишь, что у людей какой-то там коронавирус.
Многие боятся переезжать в деревню, потому что там нет работы. Как вы зарабатываете?
У нас нет готового рецепта, как заработать в деревне, нет какого-то бизнес-плана. Большую часть денег мы зарабатываем в городах, просто удаленно. Также планируем участвовать в ярмарках, которые проходят в городах Золотого Кольца. Продавать будем мед, варенье и джемы, приготовленные из собственных ягод. Традиционные русские лакомства и сейчас реализуем через социальные сети. Развозим друзьям, родным и знакомым. Много заказов поступает от московских компаний в новогодний период.
Идея запустить блог о деревенской жизни — это про деньги?
Мы завели
Какие советы можете дать тем, кто хочет перебраться в деревню?
Единственный вопрос, который нужно решить заранее — финансовый. Мы бы посоветовали не уезжать в глушь. Можно найти деревню, расположенную неподалеку от крупных населенных пунктов. Тогда работа всегда будет. Еще при выборе места, надо узнать, как обстоят дела с сотовой связью, интернетом. Этот вопрос актуален для тех, кто работает удаленно. Подушка безопасности зависит от запросов человека. Кому-то она не нужна, а кому-то и миллиона не хватит.
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