Как бросить город-миллионник и переехать в глухую деревню

А еще — зарабатывать на этом деньги. Лайфхаки

Герои нашего репортажа уехали в глухую деревню на ПМЖ, отказавшись от привычного образа жизни, и не пожалеть об этом Фото: личный архив героев материала

На фоне пандемии коронавируса — особенно в период самоизоляции — интерес к загородной жизни повысился. Счастливчиками стали считаться те, кто имеет домик в деревне и свое хозяйство. Герои нашего материала вынашивали идею «побега» из мегаполиса долгие годы, а потом в одночасье бросили все ради размеренной жизни. Чем так манит деревенский уклад, что заставляет людей переехать, придется ли забыть про привычный комфорт и досуг и как не остаться без средств к существованию — в материале URA.RU.

Елена Поморцева работала репортером на «Четвертом канале», а теперь обустраивает дом и варит варенье Фото из личного архива героев материала

Елену Поморцеву в Екатеринбурге знают как репортера и автора документальных программ на «Четвертом канале». Алексей Карасев — специалист в сфере высоковольтной энергетики и электротехники, в прошлом — работник завода «Электрощит». Чуть больше года назад пара сбежала из Екатеринбурга навсегда, оставив прежнюю жизнь. Сейчас осваивают 64 сотки земли в деревне. На участке уже появилась пасека, огород и мастерская варенья. Свое хозяйство, признаются, не только кормит, но и приносит доход.

Как давно вынашивали мысль сбежать в деревню? Зачем променяли темп Екатеринбурга?

Мысль о переезде назревала достаточно долго, еще до всей этой коронавирусной истории, которая, безусловно, повысила интерес к загородной недвижимости. В городе мы любили отдыхать, когда нам было лет по двадцать. Тогда была актуальна тема ночных клубов, концертов. Стали старше и начали сбегать из Екатеринбурга при первой же возможности. Немало денег и времени тратили, чтобы уехать подальше. В какой-то момент поняли, что формат «жить в деревне и иногда наведываться в город», а не наоборот, нам ближе. Прогулки по Екатеринбургу, к слову, никогда не приносили удовольствия. В плане благоустройства и городской среды этот город больше подходит для работы, а не для жизни.

Деревни во Владимирской области нарядные. Здесь много домов с резьбой Фото из личного архива героев материала

А почему деревня Владимировской области, а не Свердловской?

Каждый год мы путешествовали по разным регионам страны. От Екатеринбурга до Санкт-Петербурга проехали все. Запал в душу район Золотого Кольца России. Деревни здесь нарядные. Много домиков с резьбой. Владимирская область к тому же вполне благополучна в плане экологии, чего не скажешь об окрестностях Екатеринбурга. Никогда не было желания купаться в озерах типа Таватуя и Балтыма. За 10 лет, что я проработала на телевидении, мне довелось снимать сюжеты про людей, которые задыхались от горящей неподалеку свалки, жаловались на несанкционированные выбросы куриного помета с птицефабрики. Насмотревшись на это, покупать землю в Свердловской области передумали.

Во Владимирской области хорошие дороги, климат более устойчив, чем на Урале. Устроила и отдаленность от цивилизации. Наша деревня (расположенная на границе Ивановской и Владимирской областей) хоть и считается по местным меркам глухой, на машине за час мы добираемся до областного центра Владимира, 250 километров отделяют нас от Москвы и Нижнего Новгорода.

Чем занимаетесь в деревне?

На участке появилась пасека. Улья ребята сделали сами Фото из личного архива героев материала

Самый насыщенный был первый год. Нам надо было организовать в деревне все блага, к которым мы привыкли в городе. Бурили скважину, монтировали теплые полы, делали разводку воды по дому, строили мебель. Второе лето посвятили пчелам. В этом деле мы новички, поэтому времени ушло не мало. Улья сделали своими руками. Выбрали место под пасеку, скосили траву, отсыпали площадку щебнем, соорудили подставки под ульи, запустили пчел и начали ухаживать за ними. Также у нашего дома был так называемый крытый двор. Раньше в таких помещениях хранили сено, дрова, держали кур. Эту постройку мы разобрали и сделали новую из оцилиндрованного бревна. Внутри оборудовали мастерскую. Производим варенье.?

А почему именно пасека?

Сейчас на участке четыре улья. Пчелы уже дали первый мед Фото из личного архива героев материала

Всегда очень любили мед, поэтому решили завести пчел. Держать их — целая наука, но нам интересно. Плюс и в том, что пчелы не привязывают к месту. Есть определенные периоды, когда нужно за ними ухаживать, откачивать мед. Но без проблем можно уехать на неделю и оставить их.

Что будете делать с 64 сотками земли?

Эти 64 сотки земли разделены на две части. На первой стоит дом, здесь же сад. В нем цветут яблони. Есть сливы, крыжовник, смородина, жимолость, голубика, малина. Планируем посадить вишню и грушу. Так же разбили небольшой огород. Вторая часть нашего участка занята лесом. Там есть поляна, где мы поставили нашу маленькую пасеку и там же планируем ее масштабировать. Следующим летом надеемся увеличить число ульев до 10 штук. Пока их четыре.

Какие плюсы деревенской жизни?

В деревне больше пространства для творчества, считает Елена. Большую часть мебели пара из Екатеринбурга сделала своими руками Фото из личного архива героев материала

Главное преимущество деревенской жизни — своя земля. В отличие от городской квартиры — большое поле для творчества. Можно делать что-то своими руками, а нам это нравится. Почти всю мебель сделали сами. Например, кухонный гарнитур, фартук из спилов можжевельника, гардеробную.

А коронавирус как пережили? Изоляция в глухой деревне — рай?

Самоизоляция на 64 сотках земли проходит, как ни в чем не бывало. Отложили разве что дела, связанные со стройкой, чтобы лишний раз не выезжать в город. Выезжали только за пчелами. Им ведь не объяснишь, что у людей какой-то там коронавирус.

Многие боятся переезжать в деревню, потому что там нет работы. Как вы зарабатываете?

Елена готовит варенье из брусники, земляники, морошки, клюквы, черники и крыжовника. Лакомство охотно разбирают Фото из личного архива героев материала

У нас нет готового рецепта, как заработать в деревне, нет какого-то бизнес-плана. Большую часть денег мы зарабатываем в городах, просто удаленно. Также планируем участвовать в ярмарках, которые проходят в городах Золотого Кольца. Продавать будем мед, варенье и джемы, приготовленные из собственных ягод. Традиционные русские лакомства и сейчас реализуем через социальные сети. Развозим друзьям, родным и знакомым. Много заказов поступает от московских компаний в новогодний период.

Идея запустить блог о деревенской жизни — это про деньги?

Мы завели ютуб-канал спустя полгода жизни в деревне. Он называется «Побег из мегаполиса» и посвящен переезду из города на свою землю. Ну как не сделать блог на YouTube, если 10 лет проработал на телевидении, умеешь снимать и монтировать видео? Но пока это не про деньги. Чтобы блог приносил доход, нужно хотя бы 100 тысяч подписчиков и регулярно выпускать ролики. Мы снимаем только тогда, когда есть, что показать. Подписчиков пока 15 тысяч человек. Если интерес увеличится, возможно, будем уделять этому больше времени.

Какие советы можете дать тем, кто хочет перебраться в деревню?

Единственный вопрос, который нужно решить заранее — финансовый. Мы бы посоветовали не уезжать в глушь. Можно найти деревню, расположенную неподалеку от крупных населенных пунктов. Тогда работа всегда будет. Еще при выборе места, надо узнать, как обстоят дела с сотовой связью, интернетом. Этот вопрос актуален для тех, кто работает удаленно. Подушка безопасности зависит от запросов человека. Кому-то она не нужна, а кому-то и миллиона не хватит.