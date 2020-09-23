С этими советами мечта сбудется без денег и знакомств

Чтобы работать в кино, Камила Сафина окончила Независимую школу КИНО и ТВ «Интерньюс», а также факультет режиссуры игрового кино ВГИКа Фото: личный архив Камилы Сафиной

Сняться в кино непросто. И еще сложнее его снять. Как попасть в киноиндустрию и найти в ней свой путь. Историей и советами с URA.RU поделилась Камила Сафина — девушка из Ижевска, которая уехала за мечтой в Москву, закончила ВГИК, сняла короткометражку в главной роли с Виктором Сухоруковым и попала в самый топовый сериал этого лета «Чики».

«Режиссер сериала „Чики“ написал роль специально под меня»

Премьера российского сериала «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна состоялась летом 2020 года на онлайн сервисе more.tv. За три месяца история о девушках легкого поведения из маленького городка на юге России набрала более 13 миллионов просмотров и получила множество восторженных отзывов критиков. У Камилы Сафиной в сериале роль эпизодическая. Девушка сыграла банковскую работницу. Но этим ее участие в проекте не ограничилось. Так же Камила участвовала в процессе видеомонтажа и написала музыку для «Чик».

Камила Сафина написала несколько музыкальных треков для сериала «Чики» Фото: личный архив Камилы Сафиной

Я училась во ВГИКЕ на режиссера. Одним из моих одногруппников там был Эдуард Оганесян — режиссер сериала «Чики». Так я туда и попала. Он написал роль специально под меня, потому что он меня знает, и назвал героиню моим именем. Во время съемок пилота я работала в качестве одного из режиссеров монтажа. После того, как сняли пилот, я работала над музыкой к самому сериалу. Я сделала два трека, к одной из композиций я записывала голос. Я много над чем работала, но не все пошло. Например, одна из песен, которую написала для главных героинь, в сериал так и не попала. У меня есть песня, специально написанная для этого сериала, но она не вошла в него. Зато вышла недавно в моем музыкальном альбоме.

Лично мне сериал «Чики» не очень нравится. То ли я не разбираюсь во вкусах зрителей, то ли стечение каких-то странных обстоятельств, типа все сидят на карантине и соскучились по красивому изображению, югу России и сочности всего этого. По мне, в фильме есть очень большие драматургические проблемы со сценарием.

«Позвонила Виктору Сухорукову и предложила сняться в короткометражке»

В фильме «Чиппендейл» Витор Сухоруков сыграл главную роль Фото: личный архив Камилы Сафиной

Во ВГИКЕ Камила Сафина училась на режиссера. Сейчас самая признанная из ее работ — короткометражная комедия «Чиппендейл». Главную роль в ней сыграл народный артист России Виктор Сухоруков. Фильм получил множество наград: спецприз на фестивале короткометражного кино Alter-Native в Румынии, приз за лучший художественный фильм на Кембриджском студенческом фестивале Watersprite в Великобритании, приз за лучший игровой фильм на кинофестивале «PROвзгляд» в России и еще несколько призов на зарубежных фестивалях. На сайте youtube.com короткометражка набрала 700 тысяч просмотров.

Я позвонила Виктору Сухорукову и на автоответчик наговорила, что хочу ему предложить прочитать сценарий короткометражки. Его номер я взяла на Мосфильме. У студентов ВГИКА есть три часа, чтобы воспользоваться базой Мосфильма. Три часа за всю жизнь! До этого Виктор Сухоруков в короткометражках не снимался, тем более в студенческих. Но он перезвонил и сказал, чтобы я принесла сценарий на вахту театра Моссовета и оставила там. А он когда прочтет сценарий, скажет о своем решении. Он прочел и согласился. Виктор Иванович Сухоруков великий актер и прекрасный человек. Работалось с ним замечательно, он очень помогал. Это был классный неожиданный опыт. Тогда еще мало у кого в короткометражках снимались известные актеры. Это была победа.

«Надо осваивать профессии и стучаться во все двери»

Всего в фильмографии режиссера Камилы Сафиной на данный момент пять игровых короткометражных фильмов. Еще в трех картинах она снялась в качестве актрисы (в их числе нашумевший сериал «Чики»). Также Камила занимается созданием музыкальных клипов, fashion-видео, трейлеров, пишет музыку для себя и, конечно, для кино.

На съемочной площадке фильма «Чиппендейл» Фото: личный архив Камилы Сафиной

Профессиональное образование очень важно, если вы хотите работать в кино. Вот, например, у меня нет актерского образования, и я на себя на экране смотреть не могу. Как режиссер, никогда не позвала бы себя играть.

Именно во время обучения появляется очень много полезных знакомств. Чем больше людей ты знаешь, тем больше о тебе будут вспоминать в какой-то ситуации, когда это будет актуально.

Если хотите стать актером, советую завести себе друга режиссера. Готовиться к пробам и записывать само пробы вместе с ним. Такой человек направит талант в нужное русло. Актеров не учат «режиссерски» разбирать и анализировать отрывки, из-за этого они и нередко переигрывают. Друг режиссер сможет посмотреть и дать дельные советы.

Так же могу посоветовать осваивать дополнительные профессии, связанные с индустрией кино. Я всю жизнь занимаюсь видео монтажом. Также всегда с удовольствием берусь за съемки рекламы, и клипов. Недавно я, как музыкант и как режиссер, снимала для себя клип, обеспечила себя работой. Но главная моя цель — все-таки снимать кино. Я уже написала два сценария для полного метра и отправила продюсерам. Фидбека пока не получила. Сейчас пишу третий сценарий. Ведь главное, если хочешь попасть в кино, не останавливаться в своих попытках.