Как стать звездой Tik-Tok

Советы от блогера, который собрал 15 миллионов подписчиков

На аккаунт Кирилла подписались 15 миллионов человек Фото из личного архива Кирилла Колесникова

Более двух лет сервис для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok является одним из самых скачиваемых приложений в мире. Авторы собирают многомиллионную аудиторию и превращаются из обычных людей в настоящих звезд со своей армией поклонников. URA.RU пообщалось с Кириллом Колесниковым, который входит в топ российских звезд TikTok и узнало, как раскрутить блог.

Первое видео снял ради интереса

Кирилла Колесникова можно найти в TikTok под именем thekiryalife. За два года молодой человек снял и опубликовал почти тысячу видео. Сегодня у него 15 миллионов 100 тысяч подписчиков, а у его роликов 285 миллионов лайков. В приложении Кирилл зарегистрировался два года назад. «Я зарегистрировался в ТикТоке, потому что там было много моих друзей. Первое видео было в формате stories, которую я снял в московском отеле, когда приезжал в столицу на съемки фильма каскадером. Просто покрутил сальтушки в номере, и этот первый ролик залетел тысяч на пятьсот просмотров. Тогда я был в шоке, конечно» — вспоминает Кирилл.

Без спортивного трюка не обходится ни один ролик Кирилла Колесникова Фото из личного архива Кирилла Колесникова

Звезда ТикТока родился и вырос Питере. Окончил девять классов школы, затем с головой ушел в спорт. Думал даже о спортивном образовании. Однако сначала отучился в колледже на инженера-архитектора, а сейчас продолжает обучение в университете технологии и дизайна. Спорт не стал профессией, зато стал фишкой блогера. Без спортивных трюков не обходится ни один видеоролик. Сальто Кирилл выполняет на городских улицах, в общественном транспорте, в торговых центрах. Сначала на глазах у недоумевающих прохожих, а потом и многомилионной аудитории TikTokа.

«Первый миллион я набрал где-то за полгода. Тогда еще был Musical.ly (социальная сеть для создания видео, впоследствии поглощенная и объединенная с TikTok). Но потом на одних соревнованиях я получил очень серьезную травму колена. И так как мой блог связан с трюками, то я не мог ничего снимать в течение полутора лет. Больше года я просто перезаливал видео, которые особо не набирали просмотров. И вот в конце этой весны я снова начал снимать ролики, а еще я попал в компанию, которая снимает TikTok. Блог снова начал потихоньку набирать обороты. С июня до августа я искал себя, пробовал, экспериментировал. За лето на меня подписалось 300 тысяч человек. Затем я нащупал свой формат, и с августа по сегодняшний день у меня идет активный рост аудитории. Я вырос с 1,5 до 15 миллионов зрителей» — продолжает рассказывать свою историю Кирилл.

Хорошая камера не спасет плохую идею

Хобби превратилось в профессию. Кирилл свое будущее связывает с социальными сетями Фото из личного архива Кирилла Колесникова

Со стремительным ростом аудитории TikTok превратился из хобби в профессию. На протяжении двух месяцев блогер занимается созданием роликов каждый день, без выходных. Иногда снимать видео приходится ночью, а процесс монтажа практически никогда не останавливается. Кирилл говорит, что успех блогера кроется в идее. Для зрителя она важнее, чем качество съемки. «У меня есть много друзей, которые снимают с очень крутым сюжетом, но качество видео оставляет желать лучшего. И при этом у них такие ролики набирают миллион просмотров. А есть те, кто снимают идеи не очень, но с офигенным качеством. Как ни странно, это тоже, бывает, заходит. Но второй вариант заходит намного реже. На мой взгляд, самое главное в видео — это идея. Потому что хорошая камера не спасет плохую идею. Нужно быть оригинальным, уметь подстраиваться, анализировать свой контент» — заключает блогер.

Свои ролики Кирилл снимает на мобильный телефон. Конечно, дорогая камера у звездного блогера тоже есть. Но пока что он воспользовался ей лишь однажды. Считает, что телефона более чем достаточно. С ним работать гораздо проще и быстрее, не зря ведь он называется мобильным. «Нужно придумывать тренды в любом жанре. Еще нужно меньше смотреть на других блогеров, связанных, например, одной тематикой контента. Я взял другую позицию: Я задаю тренды, а не повторяю их. Нужно желание и много терпения и упорства. Никогда нельзя терять мотивации, даже когда видео не попадают в рекомендованные. Все равно любой труд рано или поздно будет оправдан» — делится опытом Кирилл.

Начинайте делать контент прямо сейчас!

На сегодняшний день приложение TikTok объединяет более миллиарда пользователей из 150 стран мира. Как и в других социальных сетях блогеры зарабатывают с помощью размещения рекламы. Кирилл Колесников после звездного триумфа свое будущее связывает с соцсетями. Причем, не обязательно именно с TikTok. Ведь, может, через пару лет подобно этому приложению появится новое. Тем же, кто мечтает также покорить миллионы зрителей своими короткими видеороликами, Кирилл Колесников советует поспешить: «Если вы мечтаете раскрутить свой блог в TikTok, то начинайте прямо с той секунды, когда вы прочтете это интервью. На мой взгляд, сейчас уже происходит „запрыгивание в последний вагон“. Последний поезд уходит с перрона. Если вы успеете в него залезть, то у вас все получится. Поэтому если хотите, то начинайте делать контент! Успехов вам, и все получится!»