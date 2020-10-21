Как стать благотворителем без денег

Истории екатеринбуржцев, которые помогают людям добрыми делами

Помогать людям можно не только деньгами, но и добрыми делами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие хотели бы помогать другим людям и заниматься благотворительностью. Однако зачастую люди не понимают, с чего начать и чем они лично могут помочь нуждающимся. Особенно, если нет возможности регулярно жертвовать большие денежные суммы. Но благотворительность не ограничивается только лишь финансовой помощью. URA.RU собрало истории людей, которые осуществляют свою мечту и помогают добрыми делами.

Мария Ситникова. Почетный донор России

Мария сдает кровь на протяжении 9 лет. Также она состоит в базе доноров тромбоцитов и костного мозга Фото из личного архива Марии Ситниковой

Впервые я стала донором в 2007 году, только устроившись на работу после университета. Тогда была выездная компания — специалисты станции переливания крови приехали к нам на предприятие, чтобы сотрудники сдали кровь. Я решила попробовать. Затянуло. Было еще несколько выездных компаний. Но потом по каким-то причинам они прекратились. С тех пор я самостоятельно езжу на станцию переливания крови. Кровь сдаю 4 раза в год. Больше женщинам нельзя. В позапрошлом году получила звание Почетного Донора России. Для меня это галочка. Однажды вместе с сестрой ездили в ОДКБ №1 и сдавали тромбоциты для детей с онкологическими заболеваниями. А пару лет назад сдала анализы для типирования костного мозга. Сейчас нахожусь в базе, но, видимо, пока я не нужна.

Нередко бывает так, что донорскими справками закрывают прогулы, также за сдачу крови положены дополнительные дни отпуска на работе. Однако потом это все равно затягивает, появляется осознание того, что твоя кровь помогла спасти чью-то жизнь. Стать донором легко. Главное, не нужно ничего бояться. Сдать кровь из пальца гораздо больнее, чем из вены. Надо просто начать, перешагнуть этот порог боязни, а там само уже пойдет по накатанной. Сейчас есть дополнительное обследование для тех, кто решил стать донором и впервые будет сдавать кровь. Сначала сдается анализ. Первая сдача 30 мл. Больше не возьмут. Также будет осмотр у терапевта. Если все в порядке, то мужчины могут сдавать кровь не больше 5 раз в год, женщины — не больше 4. Вес донора должен быть не менее 55 кг. Лучше всего пойти в любую ближайшую станцию крови.

Римма Мочалкина. Руководитель проектов благотворительного фонда «Люблю и благодарю»

Римма — профессиональный педагог. 10 лет проработала в сфере образования и ушла в благотворительность Фото из личного архива Риммы Мочалкиной

Особо ярко желание помогать у меня появилось в юности. Меня всегда беспокоила жизнь именно пожилых людей, стариков, бабушек. Особо горько было наблюдать просящих пожилых у магазинов и храмов. Всегда, когда у меня были деньги, я покупала им продукты и давала милостыню. Почему-то именно с волонтерскими движениями меня жизнь не сталкивала. Может быть, во время моей юности такие движения были не популярны или не развиты. Не было столько информации, как сейчас. Про фонд «Люблю и благодарю», в котором сейчас работаю, я знала с самого его основания. Мне была близка позиция учредителей — помогать именно питанием и именно пожилым людям, коих оказалось, как мы потом поняли, очень много. Сначала в фонд устроился мой супруг, и после этого я частенько стала приходить на выдачу питания, помогать в раздаче, общаться с нуждающимся, стала проникаться и понимать, что пожилым людям важно получать не только питание каждый день, также общение, внимание с нашей стороны, а еще важно иметь какой-то стимул, чтобы выйти на улицу. В 2018 году учредитель фонда «Люблю и благодарю» предложил мне курировать работу фонда и руководить проектами. Я согласилась, потому что уже прониклась проектом и людьми, которых знала.

Проект «Пункт заботы» во время пандемии запустили при поддержке Фонда Президентских Грантов Фото из личного архива Риммы Мочалкиной

С наступлением пандемии коронавируса нам пришлось экстренно переформатироваться. Ведь из-за режима самоизоляции потребность в нашей работе выросла у пожилых людей. Мы просто не имели права остановить свою деятельность. Поэтому проведя все согласования, мы начали активно привлекать волонтеров для развоза обедов нашим подопечным. И что удивительно, мы получили невероятно большой отклик от простых людей, которые готовы были развозить обеды на дом нуждающимся. Для надомной доставки были выбраны именно те, кто не имел родственников рядом, имел физические ограничения или слишком маленькие пенсии. Число с каждым днем увеличивалось. Если с 1 апреля на доставку были записаны 40 человек, то уже к концу апреля это было 100, а с июля порядка 170 человек получали наше питание в Орджоникидзевском районе. Большая часть обедов развозилась на дом, у автомобиля получали нуждающиеся не достигшие 65 лет, либо проживающие от точки погрузки волонтеров в шаговой доступности. Около 35 человек получали питание на дом в Ленинском районе. Каждый день 7-8 человек на автомобилях и несколько пеших волонтеров отправлялись с обедами и путевым листом. С недавнего времени мы вновь открыли пункты выдачи питания, куда люди сами приходят. Однако часть обедов до сих пор развозятся волонтерами.

Мой самый главный совет — будьте внимательны к окружающим, не стесняйтесь оказать помощь человеку. Иногда нам кажется, что, если я сейчас попробую помочь, меня неправильно поймут. Однако чаще всего, от помощи не откажутся, а даже если и поймут неправильно, или косо посмотрят… Зато мы не остались в стороне, не постеснялись, не побоялись. Давайте быть не равнодушными к бедам других людей. Очень много людей, которым нужна помощь. И не только наши пожертвования или кусок хлеба, еще просто добрые слова, улыбка, внимание. Пожилые люди не часто просят помощи, они воспитаны по-другому. Но когда они видят от молодого поколения внимание, на глазах у них часто выступают слезы. Это слезы благодарности.

Екатерина Тарасенко. Доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

К отряду «Лиза Алерт» Екатерина примкнула 6 лет назад Фото из личного архива Екатерины Тарасенко

В поисково-спасательном отряде я состою с 2014 года. Кстати, отряд «Лиза Алерт» в Свердловской области сформировался именно в 2014 году, в апреле. Я пришла в октябре на обучение и осталась. В тот момент по телевизору шел сериал «Пропавшие. Последняя надежда». Это один из первых сериалов про добровольцев отряда «Лиза Алерт». Я посмотрела этот сериал и мне понравилась сама идея, что люди ходят, ищут, делают такое замечательное дело. Этой идеей я заболела и, узнав, что в Свердловской области тоже есть отделение «Лиза Алерт», сразу пошла. Сейчас в свердловском отряде около 100 человек, которые сами готовы отправиться на поиски в лес и повести за собой других людей. За все время существования отряда мы обработали 2500 заявок о пропавших.

Больше всего мне запомнились поиски Димы Пескова — 4-х летнего мальчика, который потерялся в лесу на берегу Рефтинского водохранилища. Я занималась так называемой инфорг работой. Сборы экипажей, отслеживание всех участников поисков, кто уехал, кто приехал, размещение постов в социальных сетях о том, что нам еще нужны люди — все это было на мне. Было очень тяжело, потому что тогда пришлось практически трое суток работать вообще без сна. Количество людей, которые выезжали на активные поиски было просто огромное.

Прежде чем отправиться на поиски, все добровольцы «Лиза Алерт» проходят обучение Фото из личного архива Екатерины Тарасенко

Зачастую люди хотят к нам примкнуть, но боятся. Думают: я ничего не знаю, ничего не умею, у меня нет подготовки к передвижению по лесу… Бояться этого не нужно. Практически каждый год мы проводим обучение. Также есть страх из-за того, что нет времени на активные выезды. То есть, я могу, но из дома. Такие люди тоже нужны. В отряде очень много направлений работы. Это и информационная работа, и короткие прозвоны — как раз то, что можно делать, не выходя из дома. Достаточно телефона и интернета.

Для тех, кто хочет присоединиться к свердловскому отряду «Лиза Алерт», у нас в группе в контакте постоянно появляется информация. Там мы набираем людей и на обучение, и на выезды. Также пишем, когда нам нужна помощь в поклейке объявлений.