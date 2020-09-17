Как набрать 100 баллов на ЕГЭ

Чек-лист для воплощения мечты миллионов школьников

Если ученик любит предмет, то ему не придется бездумно зазубривать его, так как за счет неподдельного интереса потом приходит и понимание информации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сдать ЕГЭ на 100 баллов — одно из самых актуальных желаний молодежи. В 2020 году 8,5 тысяч учеников получили максимальный результат на экзаменах, но это только 1,2% от общего числа школьников. Стать стобалльником сложно, но все-таки реально.Трое выпускников, которые добились идеального результата на экзаменах по информатике, химии и русскому языку, объяснили, можно ли обойтись без везения на ЕГЭ, стоит ли нанимать репетитора и как нужно готовиться к экзаменам, чтобы увидеть заветные 100 баллов.

Чтобы получить максимальный балл, не нужно к этому стремиться

Ученики должны надеяться только на себя, а не на репетиторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парадоксально, но стобалльники ЕГЭ советуют не ставить цель в 100 баллов, поскольку безошибочно написать экзамен можно только в том случае, если школьник ни на что не надеется, а, значит, чувствует себя спокойнее остальных выпускников, которые боятся допустить ошибку.

Руфина Талалаева, стобальница ЕГЭ по информатике:

-Не нужно мечтать о максимальном результате. Нужно гореть предметом и по-настоящему интересоваться им.

Лучше отказаться от репетиторов

Иронично, но каждый из стобалльников добился идеального результата именно по предметам, к которым он готовился без дополнительной помощи.

Анна Ильина, стобалльница ЕГЭ по химии:

-Все то, что школьники делают с репетитором, можно делать дома бесплатно. Самое главное — изучить кодификатор и выстроить систему в голове вместо того, чтобы бездумно проходить одну тему за другой. В голове все должно быть разложено по полочкам и связано между собой. Ни один репетитор не сделает это за ученика.

По мнению выпускников, репетиторы нужно только в том случае, если выпускник сам не может заставить себя сесть и разобраться в программе. Но не слишком ли дорого будут обходиться «мотивационные пинки»?

Проработка каждого задания — залог успеха

Решая тесты дома, школьники должны всегда ставить таймер и следить за временем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нужно регулярно прорешивать пробники каждого задания в тесте. Например, если на первых вопросах нет ошибок, можно переходить к тренировке по следующему заданию. А уже после того, как все части экзамена будут выполняться идеально, можно начать решать обычные цельные пробники.

Школьники упускают важный аспект — время

Даже самый уверенный ученик будет волноваться на ЕГЭ, а страх и нервозность замедляют мозговую деятельность. Итог: на экзамене ученик тратит больше времени на решение задач, чем дома. Если и дома подвергать себя стрессовой ситуации с ограниченными временными рамками, то со временем можно увеличить скорость решение пробников, и на ЕГЭ появляется намного больше шансов не наделать ошибок.

Руфина Талалаева, стобальница ЕГЭ по информатике:

-На ЕГЭ нельзя верить всему, что написано даже самым гениальным учеником. Лучше все перепроверить по три раза, перерешать задачи, чтобы быть уверенным в правильных ответах. Из-за стресса можно что-то упустить.

Банально, но для тренировки стоит выбирать самые сложные варианты

Не нужно бояться нравоучений со стороны, если табель пестрит плохими оценками за пробники. Истинные результаты знать крайне важно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Очень удобно решать самые легкие варианты с сайта «СдамЕГЭ» и с каждым днем все больше убеждаться в успехе на экзамене. Однако со временем ученикам лучше переходить к более сложным заданиям, потому что ЕГЭ — это лотерея.Не всем попадаются варианты с огромным количеством легких вопросов.

Руфина Талалаева, стобальница ЕГЭ по информатике:

-Кстати, у одиннадцатиклассников есть привычка — списывать на пробниках, чтобы не получить критику от учителей, не расстроить родителей. Нужно отказаться от этого, поскольку сложно готовиться к предметам, не зная истинного уровня знаний.

Без везения все-таки не обойтись

Анна Черепанова, стобальница ЕГЭ по русскому языку:

-Удача — выпавший в конверте вариант. Когда после самого экзамена мы с одноклассниками обсуждали темы их сочинений, мне казались они очень сложными. Сомневаюсь, что мне удалось бы так же хорошо написать экзамен с другим вариантом. Но, если хорошо готовиться, даже при отсутствии удачи можно получить больше 90 баллов.