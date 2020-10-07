Как открыть свой ресторан

Пять правил от создателей популярных заведений Екатеринбурга

Открыть кофейню легче, чем запустить собственный ресторан. Разбираемся в тонкостях бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Открыть место, которое станет популярным среди гастрономической тусовки и собирать полные залы — некоторые об этом лишь мечтают. А трое екатеринбуржцев исполнили свою мечту и рассказали, как это сделать остальным. Владелица модного заведения «Бюро находок» Ирина Орехова, ресторатор Ань Нгуен и создатель сети кофеен «Герои кофе» Иван Колосов — о различиях запуска кофейни и ресторана, сложностях и особенностях бизнеса, о то, что в тренде и как заставить весь город ходить именно в ваше заведение.

Концепция и меню — самый главный пункт

«Главное — гореть своей задумкой. Это важный пункт в самом начале. До основного плана» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ань Нгуен, владелец вьетнамского кафе Vietmon: «От того, какое меню и концепцию вы выберете, зависит абсолютно все. Эти два пункта определяют, каких поваров вы будете нанимать, какой у них должен быть стаж, какие ингредиенты вы будете закупать — нужны вам импортированные продукты или нет. Техническая часть, расстановка, дизайн — это тоже все зависит от вашей первоначальной идеи».

Рестораторы советуют не торопиться с выбором концепции. Нужно будет продумать все детали. Кроме этого, очень важно, чтобы весь персонал проникся идеей и транслировал ее правильно — именно так, как задумывал ресторатор.

Существуют беспроигрышные концепты заведений?

Ирина Орехова, владелица заведения «Бюро находок»: «Сейчас обороты набирает тенденция: люди предпочитают чаще питаться вне дома. Днем — понятная и простая еда. Вечером хотят пробовать что-то нестандартное за бокалом вкусного вина. В тренде как сочетание необычных продуктов, нетривиальные вкусы, так и обычная еда быстрого приготовления».

«Однако нужно быть готовым, что ваша идея прогорит. На такие случаи нужен план Б» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При этом те же привычные бургеры, стейки, итальянская и грузинская кухни все еще на пике популярности. К этому небольшому списку добавились лишь завтраки, которые стали невероятно популярны среди уральцев.

Ирина Орехова, владелица заведения «Бюро находок»: «Залог успеха уже давно ясен. Просто сделайте модные завтраки, подавайте матчу. Желательно не только утром, а нон-стоп. Сейчас это пользуется спросом».

А как сделать свою идею тенденцией?

Ань Нгуен, владелец вьетнамского кафе Vietmon: «Очень важно исследовать рынок, ведь ваша кухня может и не понравиться людям. В свое время я изучал этот вопрос с помощью доставки — пытался определить, пользуется спросом или нет. Ваша кухня может быть отличной, но это не значит, что вы станете успешным. Если бы я открыл вьетнамское кафе в 2008-м, а не в 2014 году, это не пользовалось бы таким успехом, потому что только в начале десятых годов: люди начало путешествовать, и вьетнамская кухня им полюбилась».

Также рестораторы уверяют, что в Екатеринбурге отслеживать тренд довольно легко: нужно следить за тенденциями Москвы и Петербурга, а вот самим москвичам и петербуржцем уже придется поломать голову или обратить внимание на популярные рестораны Европы и Америки.

Чтобы добиться успеха в гастрономической сфере, нужно чувствовать настроение горожан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ирина Орехова, владелица заведения «Бюро находок»: «Очень важно разглядеть тренд первым. Потому что если кто-то сделал это до тебя, то громкого успеха уже не будет. Однако есть нюанс: даже невероятное ноу-хау может не зайти в вашем городе, потому что за пределами Москвы и Петербурга иногда люди очень долго идут к тому, чтобы воспринимать что-то новое».

Что еще должно быть у ресторатора?

Ань Нгуен, владелец вьетнамского кафе Vietmon: «Если вы хотите заняться ресторанным бизнесом, конечно, лучше уметь готовить самому. Если у вас нет этого навыка, то придется полагаться лишь на шефа, а иногда за этим следует провал. Вы сами не сможете оценить вкусовые качества блюда, а шеф-повара иногда начинают халтурить».

По словам Ань Нгуена, немаловажным фактором становится наличие капитала. Будущий ресторатор должен просчитать все: от вложения в дизайн и строительства до оплаты за работу персонала и аренды на три месяца вперёд. Большой прибыли сразу ждать не стоит.

А если сделать упор на напитки и открыть кофейню?

«С мысли о дизайне стаканчика получилось создать концепцию сети кофеен. Обращайте внимание на свои идеи, даже самые, казалось бы, маленькие и незначительные» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Иван Колосов, сооснователь сети кофеен «Герои кофе»: «Для запуска кофейни все также важен один нюанс — концепция. Мы начали, как ни странно, с дизайна стаканчиков. Все-таки это символ современной культуры кофе и тот предмет, с которым больше всего взаимодействует гость. Мы довольно быстро определились с идеей, которой мы до сих пор гордимся. Такого мы не видели ни у кого. Наши стаканчики — интерактивные. На них надевается манжета, которая позволяет держать горячий кофе в руке, а на ней изображен персонаж. На месте лица — прорезь. Вращая манжету на стаканчике, гость может выбрать эмоцию для персонажа среди изображенных. Из этого быстро родилось название — „Герои кофе“. Герои — это как раз наши гости. Идея помогать самовыражаться — прямое отражение нашего подхода к созданию сети. Мы все делали своими руками, хотя это совершенно неэкономно. Есть мнение, что в Екатеринбурге слишком много кофеен, и в этот поезд запрыгивать уже поздно. Или невозможно из-за того, что нужно, например, сделать вкус кофе еще лучше. Однако я с этим совершенно не согласен, и дело тут даже не во вкусе напитков».

«Просто кофе без концепции и своей атмосферы обречено на провал среди огромного количества кофеен, так как люди приходят не только за напитками» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Как влюбить людей в свою кофейню?

Иван Колосов, сооснователь сети кофеен «Герои кофе»: «Когда мы только открылись в одном из бизнес-центров, рядом с нами работало много конкурентов, но некоторые люди начали ходить именно к нам. В чем секрет? Все просто: любители кофе идут не только за вкусом, но и за музыкой, атмосферой, ощущениями от места. Люди всегда находятся в поиске того, что им подходит больше всего. Кому-то нравятся шумные яркие кофейни, кому-то — тихие уютные места. Продолжать можно бесконечно. Тем более, есть один огромный плюс большого количества кофеен в месте, где вы планируете открыть свое заведение. Можно с легкостью посчитать проходимость и предположить конверсию. Обычно на локациях, где до вас никого не было, нужно ждать неприятных сюрпризов после открытия».

Какие нюансы нужно учитывать при запуске кофейни?

«Открыть кофейню значительно легче и дешевле, чем запустить собственный ресторан» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Иван Колосов, сооснователь сети кофеен «Герои кофе»: