7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде

Велотур мечты по Европе доступен почти каждому

Подборка правил для тех, кто собрался в велотур по Европе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбурженка Анна Неза в свои 25 лет в одиночку проехала 4000 км на велосипеде через Европу — от Калининграда до Марокко. Если бы не пандемия коронавируса, она начала бы велотур по Азии. Но в новой реальности Анна ждет открытия границ. А пока делится с URA.RU правилами, которые необходимо учесть путешественнику, собравшемуся в велотур по Европе.

Тяга к путешествиям пришла к Анне в 12 лет, когда «папа заменил раздолбанный „Школьник“ на первый в ее жизни велосипед посолиднее». Чтобы протестировать новое приобретение, Анна тайком от родителей отправилась в свое первое велопутешествие. Нарисовала на листах А4 карту, взяла еду и стала крутить педали до озера Балтым.

1 ноября 2019 года Анна Неза отправилась из Калининграда в Марокко Фото: архив Анны Неза

Первой по-настоящему серьезной поездкой и репетицией велотура по Европе стало путешествие из Екатеринбурга в Сочи в 2018 году. Тогда Анна преодолела 3000 км российских дорог, а спустя два года отправилась по европейским трассам из Калининграда в Марокко.

«Уверена, у каждого человека есть врожденная потребность в путешествиях и свой способ ее реализовать. Я знаю парней, которые исследуют мир, передвигаясь на товарных поездах, и даже сама однажды пыталась прочувствовать эту романтику в Грузии. Товарники там ходили редко, поэтому в какой-то момент я плюнула и решила, что мой вариант все же велосипед», — делится Анна Неза. — Такой формат путешествия позволяет прочувствовать каждый километр пути своими ногами. В памяти остается намного больше впечатлений, и ты абсолютно по-иному воспринимаешь дорогу, чем если бы проделал тот же путь на машине — что-то пролетел на скорости, что-то проспал или просмотрел, погрузившись в свои мысли».

В Марокко путешествие Анны прервала пандемия коронавируса Фото: архив Анны Неза

Специально для читателей URA.RU, которым наскучили традиционные способы путешествий и затянувшаяся изоляция, Анна Неза подготовила 7 правил успешного велотрипа по Европе.

Выносливость (позволит довести путешествие до конца)

В голове может не быть никаких границ, но без выносливости далеко не уедешь. 40 км в день может проехать даже неподготовленный человек, я ставила себе задачу проезжать в сутки 100 км на комфортной скорости 10 км/час. Еще один важный момент — оценивать свое состояние по ходу дистанции и не переутомляться. Был случай, когда я заснула за рулем и упала прямо на трассе. В это время рядом не оказалось машин, и это меня спасло. Обычно я делаю передышки после 8-9 часов вождения, но, если почувствуете усталость раньше, не геройствуйте и делайте привал.

Удобный велосипед (ускорит и облегчит поездку)

Выбирать велосипед для путешествий лучше всего в компании спортсмена Фото: архив Анна Неза

Я понимала, впереди у меня не одно путешествие, поэтому копила на мечту, консультировалась с профессиональными велосипедистами и в итоге приобрела за 100 тысяч рублей легкий вариант с 29-дюймовыми колесами весом 12 килограммов. Важная ремарка: для путешествий люди чаще всего выбирают спортивные велосипеды или гибриды, у которых не предусмотрены багажники. Поверьте, велосипедисты с опытом расскажут, вам кучу полезных и забавных методов по креплению багажа. Так что выбирайте велосипед в компании профи.

Деньги (никаких экстремальных ночевок в заброшенных домах)

Запомните простое правило: Европа не для бедных. В дороге случается всякое, поэтому закладываем в бюджет непредвиденные расходы вроде ремонта велосипеда или незапланированной ночевки. Мой самый экстремальный вариант — заброшенный дом. Франция. Плохая погода. Мне не удалось своевременно найти подходящее жилье. Незнакомцам на пороге в домах не рады, поэтому пришлось спать на чердаке заброшенного здания. Всего за время пути от Калининграда до Марокко я сделала 7 остановок у каучсерферов. А на весь путь с учетом ремонта велосипеда и аренды жилья потратила порядка 200 000 рублей.

Приложение MAPS.ME (гарантирует отсутствие штрафов за вождение в неположенном месте)

Чтобы не платить тысячные штрафы, нужно прокладывать веломаршруты по специальным дорогам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуй, самое популярное приложение для мобильных телефонов на базе географической карты. Можно прокладывать веломаршруты в городах Европы и ездить по велосипедным дорогам, чтобы не попасть на штрафы. Во второй день путешествия по Польше мне пришлось заплатить 75 злотых (1500 рублей) за проезд по автобану. К слову, именно в Польше оказались самые худшие в Европе дороги, ну, а лучшие, без сомнения, в Нидерландах. Только голландцы могут пронестись мимо тебя, не держась руками за руль, потому что поправляют прическу, или усадить пятерых детей на один велосипед.

Велобаул с инструментами для ремонта (поможет завершить путешествие вовремя)

Каждый уважающий себя велотурист должен уметь починить свой велосипед Фото: архив Анны Неза

Важно обладать минимальными навыками починки велосипеда и набором соответствующих инструментов. Будьте готовы заклеить камеру, если пробьет колесо, или выправить рулевую колонку после падения. В небольшом французском городе я встретила путешественницу из Челябинска, которая поехала в Европу на подержанном велосипеде без малейших представлений о том, как его чинить. Конечно, ей помогли местные, но бывают ситуации, когда приходится полагаться исключительно на себя.

Знакомства с людьми (скрасят дорожные будни и помогут с языковой практикой)

Знакомьтесь в поездках с людьми и не бойтесь говорить с ними даже на ломанном английском. К концу путешествия вы прокачаете свою речь и будете с теплотой вспоминать каждого встретившегося на пути человека. В топе моих знакомств — 70-летний француз, бойкий и жизнерадостный, такой же любитель путешествий, только на своем старом трейлере. Он, как и другие собеседники, читал мне на камеру стихи на родном языке. Это стало своеобразной фишкой моего путешествия — записывать поэтические видео с иностранцами.

Аудиокниги (разгрузят мозг во время путешествия)

За исключением времени, когда ты продумываешь локации, твой мозг отдыхает. Так почему бы не нагрузить его, равно как и ноги, крутящие педали? В путешествии я стараюсь саморазвиваться, прокачивать свои интересы. В Польше слушала биографию Стива Джобса, в Испании — «Анну Каренину».