Как стать успешной моделью

Сколько можно заработать? Какие требования? Заключать ли контракт с агентом?

Модельный бизнес — это про новые знакомства, творчество, высокий заработок и путешествия Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сниматься для обложек журналов, рекламировать трендовые вещи и принимать участие в fashion-показах — заветное желание многих современных девушек и парней. И воплотить эту мечту возможно с любой внешностью и в любом городе. Модели с Урала рассказали, как получить контракт от агентства, стать лицом брендов со специфическими параметрами и сколько можно заработать на этой профессии.

Как быть замеченным модельными агентствами?

На собеседование могут пригласить лично, а могут перенести в скайп. Знакомство со скаутом — важный момент, поскольку от него зависит карьера модели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральские модели утверждают: чтобы попасть в их ряды, никаких особых навыков не нужно. Однако если есть желание работать именно со скаутами, придется смириться с мыслью, что без определенных параметров про контракт лучше забыть. Самое главное — это рост от 172 сантиметров и размер XS. Хотя бывают исключения, и агенты могут взять особо приглянувшихся кандидатов с ростом ниже заявленного и нестандартными параметрами. В некоторых случаях можно услышать фразу: «Мы тебя возьмем, но только если ты похудеешь». Нужно запомнить: никаких других требований нет. В моделинге нет понятия «красивый» и «некрасивый». Все очень субъективно.

Юля Иванова, модель, агентство Pret-a-Porter:

-Первый шаг — подготовка снепов. Снепы — это фотографии модели в полный рост на каблуках и в черном купальнике или бесшовном белье. Важное условие — на снимках не должно быть макияжа или фотошопа. Модель рассылает готовые фотографии в разные агентства. И ждет ответа. Так и попадают на собеседования к агентам.

Обязательно ли заключать контракты с агентами?

Многие модели отмечают, что с помощью агентства можно намного легче и быстрее получать контракты от крупных брендов. Однако есть нюанс. Нужно найти агента, который будет действительно заинтересован в том, чтобы модель часто сотрудничала с брендами, потому что далеко не все скауты добросовестно выполняют работу. Кроме этого, именно с помощью личных менеджеров можно получить заветные контракты с зарубежными компаниями, чего очень сложно добиться в одиночку.

У международных моделей есть возможность путешествовать, жить в разных странах по несколько месяцев и побывать на подиумах в рамках зарубежной Fashion Week Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Юлия Иванова, агентство Pret-a-Porter:

-Все мечтают о зарубежных контрактах, потому что за границей можно заработать действительно хорошие деньги. За каждый тип сотрудничества своя цена. Это могут быть съемки для каталогов, лукбуков, проходки по подиумам. Например, в Таиланде готовы заплатить за участие в телевизионной рекламе белья от 120 тысяч рублей.

Стоит ли платить за обучение в модельной школе?

Благодаря личному опыту уральские модели запомнили истину: если начинающим кандидатам предлагают пройти модельные курсы, а после обещают «золотые горы» и контракты, не стоит этому верить. Но если хочется получить базовые навыки, то оплатить курсы все-таки стоит.

Валерия Зыкова, самозанятая модель:

-Я пошла на обучение, потому что не могла раскрепоститься перед камерой. Я, например, не знала, какие бывают стили проходок. Хотела получить навыки, которые помогут самостоятельно продвигаться, и школа действительно дала эту базу.

Прохождение модельных курсов дает навыки, но не дает гарантий, что с вами заключат контракт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однако все же стоит выбирать курсы именно при модельных агентствах. Если вы будете оплачивать обучение в простых школах, которые не сотрудничают с агентами, потом придется продвигаться самостоятельно и не ждать, что тебя посоветуют скауту.

Максим Шмотин, модель, агентство Sigma:

-Меня заметили модельные агенты и сказали, что им нравится мой типаж. Предложили пройти обучение и после курсов предложили заключить контракт, но нужно понимать, что такие предложения поступают не всем.

Можно ли стать моделью без агента?

Можно зарабатывать на моделинге и без скаута, но есть нюансы. Девушки и парни, которые работают на себя, советуют активно вести Instagram, чтобы начинающих моделей могли заметить и позвать на съемки.

«Также один раз согласилась поучаствовать в съемках для конкурса и попала на обложку французского журнала Moevir» Фото из личного архива Валерии Зыковой

Валерия Зыкова, самозанятая модель:

-Например, в Екатеринбурге лучше всего писать визажистам и ходить к ним моделями на макияж. Появляется много шансов, что тебя могут заметить и пригласить поучаствовать в интересных проектах. Так получилось и у меня, но целый год я работала бесплатно, чтобы собрать хорошее портфолио.

Уже после того, как моделям удается раскрутиться, с ними начинают связываться крупные бренды. Появляется возможность участвовать в интересных проектах и даже попадать на обложки зарубежных журналов.

Валерия Зыкова, самозанятая модель:

-За год я успела поработать на парфюмерную сеть «Золотое Яблоко», местный ювелирный бренд Chamovskikh, с известными уральским брендами Ushatava, SiamSiam и Namelazz. Сейчас почти каждую неделю снимаюсь для шоурума Klukva в Екатеринбурге и сотрудничаю с брендом масок Zinaida Kudrina.

Сколько можно заработать на моделинге?

За съемочный час в среднем модели получают от тысячи рублей. При этом заказчики чаще всего не платят за время, которое уходит на подготовку к съемкам — оплачивается исключительно рабочий процесс со съемочной группой. Если заказчик опаздывает, за время ожидания он тоже вряд ли станет платить.

Юлия Иванова, агентство Pret-a-Porter:

-Еще точно стоит свыкнуться, что это всегда будет нестабильный заработок. Можно заработать много денег за одну съемку, и жить месяц на эти деньги, а можно потом долгое время собирать гроши.

Сфера моделинга: требования, плюсы и минусы

Модель всегда должна надевать качественное белье пастельных оттенков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Валерия Зыкова, самозанятая модель:

-От модели всегда требуют выглядеть ухоженно: маникюр, педикюр и чистые волосы. Кроме этого, нужно знать свои удачные ракурсы, позы и активно использовать их во время съемок, чтобы они не затягивались. Если ты работаешь на себя, к внешним данным нет требований. Я модель с ростом 165 сантиметров. И с размером, далеким от XS. Никогда не скрываю это от заказчиков, а они от меня не отказываются.

В работе придется столкнуться с тем, что иногда съемки затягиваются и могут сильно выматывать. Часто моделей просят отсняться в нескольких образах за час, переодеваться приходится на улице, в туалете, машине или кафе.

Максим Шмотин, агентство Sigma:

-Если ты зависишь от скаутов, ты не можешь договариваться сам о съемках и сотрудничестве. Если тебя приглашают на съемку, ты должен сначала поговорить об этом с агентом.

Но, по словам моделей, плюсы значительно перевешивают: новые знакомства, интересная творческая работа, возможность пробовать себя в новых образах, высокий заработок, путешествия, а у кого-то узнаваемость и полезные связи.