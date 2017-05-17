Политических вице-мэров Ямала вывезли в санаторий

19:39 17 мая 2017 0

Ирина Соколова сделала майский выезд для кураторов внутренней политики в территориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэров ямальских муниципалитетов вывезли в тюменский санаторий «Сибирь» (Тюменский район). Для кураторов внутренней политики окружные власти устроили выездной семинар. Инициатором стала вице-губернатор Ирина Соколова.

Мероприятие проходило накануне, 16 мая. В среду, 17 мая, муниципальные чиновники должны были отправиться домой. Как сообщил собеседник, это не первый подобный сбор. В нем помимо куратора внутреннего блока Ирины Соколовой участвует также и глава департамента внутренней политики окружной администрации Сергей Климентьев. Дозвониться до него в среду, 17 мая, не удалось. Телефоны руководителя ведомства Сергей Климентьева и его заместителей не отвечали.

«Вице-мэров собирают традиционно, были совещания в Салехарде, в Тарко-Сале. В этот раз выбрана Тюмень, это удобнее с точки зрения логистики — билет до этого города стоит дешевле из любого муниципалитета, чем внутренние перелеты на Ямале. Тема семинара — местное самоуправление», — сказал спикер. Он добавил, что муниципальные и окружные чиновники обсуждают обычно итоги и текущие задачи, федеральные установки. Кроме того, говорят о ключевых региональных проектах, таких как Северный широтный ход. Это нужно, чтобы чиновники на местах понимали их цели и могли разъяснить населению.

Фото с Никульшиной на странице вице-мэра Муравленко фото — «Фэйсбук» Хизри Алхаматова

«Раз в полгода примерно такие совещания проходят. Ничего экстраординарного в этом нет. Обсуждается, насколько четко местные элиты понимают региональные задачи», — сказал другой собеседник в окружном правительстве.

Традиционно на такие сборы приглашаются различные эксперты для обучения муниципальных чиновников. На этот раз спикером стала Татьяна Никульшина — тренер по коммуникациям, которая в том числе, учит общаться с прессой и владеть пиар-технологиями. Фотографию с мероприятия, на которой изображена женщина, опубликовал на своей странице в «Фейсбук» замглавы Муравленко Хизри Алхаматов.

Собеседники не сообщили, обсуждалась ли подготовка к предстоящей выборной кампании. Тем не менее это сейчас одна из самых важных задач для местной власти. В территориях стартовали праймериз «Единой России» по определению кандидатов для выдвижения осенью. В сентябре 2017 года пройдет множество мелких выборов — районных депутатов, довыборы в гордумы, главы поселков, а также будут выбраны главы Ямальского и Тазовского районов.

Место проведения — четырехзвездочный санаторий «Сибирь» — принадлежит тюменским властям.

Учредителем центра реабилитации является департамент имущественных отношений. Контракт правительственных учреждений Ямала на организацию семинара в центре реабилитации найти не удалось — стоимость поездки неизвестна. Судя по сайту учреждения, в санатории сделан современный ремонт, имеются номера люкс, ресторан, караоке-бар, спа-центр.

Сами муниципальные чиновники не спешат поделиться впечатлениями. Заместитель главы администрации по внутренней политике Алексей Ардышев не стал комментировать поездку. Замглавы Муравленко, который и опубликовал фото с тренинга, Хизри Алхаматов, пояснил, что это традиционный сбор, который проходит примерно два раза в год. Не были доступны для разговора замглавы Салехарда, управляющий делами Александр Зорин и замглавы Нового Уренгоя, управляющий делами Геннадий Сердюк.

Собеседник в окружном правительстве пояснил, что такого рода семинары всегда инициируются вице-губернатором Ириной Соколовой. Практика похожа на приглашение вице-губернаторов в Москву в управление внутренней политики администрации президента для учебы.

Политологи положительно оценивают такого рода сборы.

«Москва всегда задает темп и делает это лучшим образом. Я раньше о таких семинарах в регионах не слышал. Если в территориях начали эту практику внедрять — это хорошо.

Что касается темы семинара — тоже оценю ее положительно. Власть должна учиться разговаривать с людьми. У нас есть проблема со средствами коммуникации, многие еще не научились работать с соцсетями, например. Хотя это уже повсеместное явление», — сказал Дмитрий Гусев, политолог, глава «Бакстер Групп».