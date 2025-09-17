Глава Соцфонда: прибавку к пенсии получили 37 млн россиян

Для 37 млн пенсионеров пересчитали выплаты
Для 37 млн пенсионеров пересчитали выплаты

Около 37 миллионов россиян, получающих страховую пенсию, а также 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет получили прибавки к пенсии в 2025 году. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«С этого года начали делать перерасчет пенсии работающего пенсионера с учетом индексации. Ранее пенсия таких граждан не индексировалась, а с нового года это решение состоялось. Оно охватило 37 миллионов пенсионеров», — процитировало Чиркова РИА Новости.

Также Чирков уточнил, что с 1 августа работающие пенсионеры получили дополнительные средства благодаря перерасчету пенсии по новым пенсионным баллам, заработанным за прошедший период. Общее число таких получателей составило около 10 миллионов человек.

Как сообщало URA.RU ранее, в России действует система адресной социальной поддержки, которая гарантирует минимальный уровень дохода для всех пожилых граждан, независимо от их трудовой истории. В 2025 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 250 рублей, а для тех, кто не набрал необходимого стажа, пенсия доплачивается до этого показателя. Кроме того, с 2025 года в Госдуме рассматривается законопроект о поэтапном увеличении надбавок для пенсионеров старше 70 лет.

