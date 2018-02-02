В Арктике смирились с продуктовым коллапсом и очередями, как в СССР

16:07 02 февраля 2018 0

Полупустые полки — не редкость для салехардских супермаркетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде набирают популярность группы в соцсетях и каналы в месенджерах, где рассказывается о новых поступлениях в местные магазины. Вот только в рассылках они сообщают клиентам не о новой коллекции сапог или поступлении в продажу элитной итальянской сантехники, а о завозе свежих овощей, мяса или молочной продукции. Официальной статистики нет, но субъективно почти каждый взрослый житель города состоит хотя бы в одной подобной группе с объявлениями.

Салехард — единственный город в мире, расположенный на Северном Полярном круге. Он же отличается полной изоляцией от внешнего мира. По существующим дорогам из города можно выехать только в несколько соседних поселков. Ближайший город Лабытнанги находится рядом, но с Салехардом разделен Обью. В летнее время через реку курсируют паромы. Зимой автомобили пересекают реку прямо по льду. В межсезонье связь между городами останавливается. Для Салехарда это особенно тяжелый период, поскольку ни автомобильных, ни железных дорог здесь нет. Все продукты поставляются по железной дороге до Лабытнанги, а дальше грузовиками в Салехард. Пока нет дорог — в город не приходят продовольствие, почта, стройматериалы и прочие грузы.

В межсезонье доставить продукты в Салехард можно только на «воздушной подушке» или вертолетом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Некоторые предприниматели возят небольшие партии продовольствия на вездеходах и «воздушных подушках». Но много они не перевезут, а из нескольких коробок не снабдить всех желающих.

Отдаленность от основных транспортных магистралей сказывается на гастрономическом рынке ямальской столицы. Продукты в магазинах всегда есть, но ассортимент не изобилует. Например, в Салехарде есть всего несколько магазинов, которые позволяют себе торговать охлажденным мясом. Доставлять его дорого и проблематично. А привычных для больших городов деликатесов в виде какой-нибудь индейки или баранины в заполярном Салехарде вообще не найти. Если что-то подобное появляется, то редко и раскупается мгновенно.

«Салехард, несмотря на то, что крупный город — логистический ад для местных предпринимателей. За годы работы они приспособились к перебоям работы переправы, закупаются товарами заранее. Но проблемы периодически все равно возникают», — поделились специалисты городской администрации, хорошо знакомые с продовольственным рынком.

По мнению специалистов, по тем же причинам в Салехарде до сих пор нет ни одного крупного сетевика. Здесь не встретишь «Пятерочку» или «Магнит» на каждом шагу. И даже захватившие ямальские города магазины «Красное и белое» до Салехарда еще не добрались.

По официальным данным, в Салехарде на 43 тысячи населения работает около семи десятков продуктовых магазинов. Из них лишь около десятка — это крупные (по местным меркам) супермаркеты. Остальные — небольшие магазинчики и торговые павильоны.

Современные мессенджеры заменили салехардцам «сарафанное радио» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Именно поэтому новости о поступлении в местные магазины свежих овощей, фруктов и других скоропортящихся продуктов моментально передаются по «сарафанному радио» между горожанами. Современные технологии упростили распространение информации, и с каждым днем группы в мобильных мессенджерах и соцсетях с подобными рассылками в Салехарде становятся все популярнее.

«Я состою в одной такой группе, там торгуют, в основном, свежей рыбой. Покупали у них уже несколько раз. Еще у нас есть общий чат с коллегами. Коллега постоянно пишет о завозе свежих овощей и картошки на оптовой базе. И мы часто вместе собираемся и едем закупаться. Или составляем заказы кому-то, чтобы привезли», — рассказала агентству жительница города Надежда.

Собеседница добавляет, что в моменты завозов в некоторых магазинах собираются достаточно большие очереди. «Как в Союзе за колбасой!». И это даже несмотря на рабочее время.

Пока мода на подобные рассылки только набирает обороты. Чаще всего местные предприниматели используют Viber — но лишь в форме обычных частных чатов. Информация о них передается из рук в руки, и самостоятельно их найти из-за особенностей сервиса и непродуманных названий почти невозможно.

Так, через местных жителей нам удалось найти аккаунт, торгующий замороженным мясом. Никаких деликатесов, обычные куры, свинина и говядина. Но цены в среднем на несколько десятков рублей ниже, чем в магазинах. Еще один местный бизнесмен решил пиарить свои товары через «Инстаграм». Наравне с постами о скидках и акциях там постоянно появляются сообщение о поступлении свежих огурцов, молока, творожков и прочих гастрономических прелестей.

1/2 Скрин страницы «Первый Мясной» в «Вайбер»

Цены — разговор отдельный. Ценник на обычные продукты на Ямале существенно выше, чем в центральной части России и на Урале. Например, булка хлеба, по официальным данным Росстата, на Ямале в среднем стоит почти 70 рублей. Для сравнения, в среднем по УрФО стоимость хлеба примерно 47,46. По России эта цифра еще ниже — 44,87. Конечно, и средняя зарплата на Ямале самая высокая по стране, однако местные жители уверяют, как ранее уже рассказывало «URA.RU», что статистика далека от реальности и рассказы о больших северных зарплатах — это миф.

К такому образу жизни горожане привыкли, и никто на ассортимент в магазинах особо не жалуется. Критичной ситуация становится только в редкие годы, когда из-за погодных аномалий переправа через Обь парализуется слишком надолго. Тогда в магазинах возникает дефицит молочной продукции, яиц и прочих товаров с маленьким сроком хранения.

Решить проблему продовольствия в городе можно, только решив вопросы логистики. Перспективы в этом направлении уже намечены. Во-первых, строится трасса «Салехард — Сургут». Большая часть ее уже функционирует. Недостроенным остается лишь участок между Салехардом и Надымом, стройка которого затянулась из-за недостатка финансирования. По последним данным, его должны сдать в 2022 году, частично в гравийном покрытии, что уже лучше, чем голая непроходимая тундра.

Еще одно решение — строительство моста через Обь, о котором местные жители мечтают со времен начала освоения Севера. Прогресс в этом вопросе тоже есть. Мост стал частью крупного проекта «Северный широтный ход», имеющего федеральное значение. Пока ведутся переговоры и согласования. Но, по неофициальным данным, стройка может начаться уже в этом году.