Как экстремисты научились незаметно работать на Урале

23:44 12 февраля 2018 0

Экстремисты пытаются вербовать сторонников в соцсетях Фото: Pixabay

Урал попал в список территорий, где совершено больше всего преступлений экстремистской направленности. В этой же группе оказались Москва и Подмосковье, Дагестан, Алтайский край, Кировская область. Такие данные прозвучали в Тюмени на научной конференции «Ислам в Евразии». Организатором встречи выступил Исследовательский институт «Диалог цивилизаций».

На конференцию в Тюмень приехали эксперты из Москвы, Томска, Новосибирска, Омска Фото: Надежда Карташова

Данные МВД за первое полугодие 2017 года для Свердловской области звучат неутешительно: уральский регион оказался в числе территорий, где предпочитают действовать экстремисты. В целом по стране количество таких преступлений выросло почти на 8% и достигло 421 — по сравнению с 2016-м. Об этом на заседании за круглым столом сообщил профессор ТВВИКУ Игорь Грошев в докладе о факторах риска в межконфессиональных отношениях.

«Нарастанию напряженности в межконфессиональных отношениях способствуют как социально-экономические проблемы в субъектах УрФО, так и приток на Север и Урал радикалов, получивших опыт боевых действий в горячих точках», — отметил профессор. Он напомнил о попытке взрыва в Пыть-Яхе в 2015 году, задержании в 2016 году в Екатеринбурге семерых членов запрещенной на территории России группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), взрыве в автомобиле исламского проповедника Вагифа Нурбаева в 2016 году в Нижневартовске и прошлогодней резне в Сургуте, официально признанной терактом.

При этом с января по июнь прошлого года в Тюмени и Ханты-Мансийске на миграционный учет встала 191 тысяча мигрантов; в Ханты-Мансийске, по данным Карнеги-центра, с 1990 по 2015 год на 70% выросло количество выходцев из Средней Азии. В 2,4 раза — выходцев с Северного Кавказа, в 2,1 раза — из Азербайджана.

Между тем, российский ученый Евгений Сатановский назвал мигрантов-выходцев с территории бывшего СССР британскими лордами по сравнению с их земляками, живущими в исламских странах.

«Обойтись без мигрантов невозможно, — отметил он, пояснив, что демография в стране упала. — Мы — вымирающая страна».

Конференция продолжалась весь день — в перерыве общение продолжалось Фото: Надежда Карташова

Участники дискуссии поставили под сомнение тот факт, что имамы в российских мечетях полностью контролируют ситуацию с прибывающими гостями из стран ближнего зарубежья. «Чтобы пошло расти напряжение, достаточно одной резни в Сургуте», — заметил один из экспертов.

Как выяснилось, Урал не попал в тройку территорий, которые облюбовали экстремисты для работы в соцсетях — в частности, «ВКонтакте». На первом месте в этом списке Северный Кавказ (38% всех российских сообществ), на втором Москва (21%), третью строчку занимает Поволжье (13%). Однако опасность оказаться втянутыми в опасные группы реальна для всех пользователей соцсетей.

Как рассказал новосибирский ученый, сотрудник лаборатории наук о больших данных Томского вуза, к. ф. н. Сергей Чудинов, оказалось, что после ужесточения российского законодательства в 2012 году экстремистские сообщества научились мимикрировать и скрывать опасный контент.

Эксперты лаборатории с осени 2016 года изучали соцсеть «ВКонтакте», и отыскали 29 экстремистских сообществ — летом 2017 года в них состояло больше 228 тысяч пользователей.

В основном это молодежь от 18 до 24 лет, на втором месте — категория до 30 лет. «Интересно, что превалируют женщины», — рассказал Сергей Чудинов, отметив, что в 2016 году дам было больше, чем мужчин, на 5%, а к лету 2017 года — на 2,6%.

«Сами участники сообществ далеко не всегда радикалы и экстремисты, это могут быть рядовые мусульмане, обычные пользователи интернета, которые интересуются исламской тематикой, но интересуются более строгими формами ислама, критикой современного светского общества, и в некоторой степени консолидируются с позицией администрации сообщества», — пояснил ученый.

Евгений Сатановский: «Идет война цивилизаций» Фото: Надежда Карташова

Новых участников эти группы привлекают, как правило, обсуждением правил семейной жизни мусульман, более строгих нравов в их семьях и критикой светского общества, говорит Сергей Чудинов. В ходе дискуссии администраторы раскрывают свою позицию — и она оказывается более радикальной, чем пользователям казалось ранее. Таким образом, просто интересующихся традициями людей постепенно подводят к радикальному исламу.

В основном во «ВКонтакте» обнаружились два сегмента сообществ, отметил эксперт: это ваххабитские, ориентирующиеся на богословов аль-Усеймин и Ибн Баз, и «мягкие» исламисты — салафиты. «Остальные, видимо, не интересуются данной соцсетью», — полагает ученый.

«Условия работы радикальных экстремистских группировок в интернете усложняются», — отметил Сергей Чудинов, пояснив, что с 2012 года «есть тренд по ужесточению цензуры в интернете, это государственная политика по противодействию экстремизму, в частности в соцсетях». Сообщества, в которых появляются экстремистские лозунги, быстро блокируют, поэтому подобные группы перестали напрямую пропагандировать свои идеи и изобрели новые инструменты.

Фото: pixabay.com

К примеру, часть стала мимикрировать под умеренный ислам, другие ведут страницы в стиле цитатного коллажа, практически не оставляя собственных записей.

«Выкладывают цитаты богословов, но эти цитаты выстраиваются в некую логику», — пояснил эксперт. Некоторые скрывают экстремистский контент или используют метод вторичной мимикрии — то есть переходят в закрытый режим или превращаются в группы, например, по якобы изучению арабского языка.

«В одном сообществе, например, появилась надпись «Удалено», а на самом деле все ссылки были так хитро перенесены, что кто знает, тот зайдет», — рассказал эксперт. «Одна очень интересная группа, называется «Коран», — рассказал ученый. — Там публиковали аяты Корана, понятно, что туда почти любой мусульманин может прийти, текстов почти не было, но пара картинок была откровенно Исламского государства, террористы на автомобилях.

А потом это пропало и почему-то появились картинки с синим китом из сами знаете каких сообществ. Непонятно, что это там делает — картинка в черных тонах, явно не изначальный вариант. Возможно, это такая программа манипулирования пользователями».

При этом ученый подчеркнул, что сейчас более пристальное внимание надо обратить на некоторые другие течения. «В частности, правые радикалы — это тоже достаточно широкий сегмент разных течений, среди них есть и неоязычники, и неонацисты, — пояснил он. — Этот сегмент вызывает некоторую тревогу — потому что эти сообщества более широкие, там большее количество участников.

За исламистами следит большее количество органов, и если там экстремистские лозунги появляются — их быстро закрывают, в течение двух недель блокируют. А правые радикалы существуют достаточно долго и могут допускать реально экстремистские лозунги».