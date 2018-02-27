Чернов: «Попытки поставить меня на колени не увенчались успехом»

23:36 27 февраля 2018 5

Анатолий Чернов (справа) готов поддержать выдвижение Алексея Кокорина на новый срок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Генеральный директор завода «Корвет» Анатолий Чернов в свое время жестко конфликтовал с экс-губернатором Зауралья Олегом Богомоловым. В последнее время он не боялся высказывать претензии в адрес региональной налоговой службы, руководитель которой, Владимир Рыжук, накануне был арестован по обвинению в получении взятки. Источник честных и жестких заявлений рассказал «URA.RU», как у него сейчас складываются отношения с властью и обоснованы ли слухи о продаже завода.

— Анатолий Васильевич, в этом году исполняется 35 лет, как вы руководите заводом. Недавно были слухи, что вы его хотите продавать. Расскажете о своих планах?

— Может, вы заметили, напротив кабинет Чернова Павла Анатольевича, дальше кабинет Волковой Натальи Анатольевны. Это мои сын и дочь. Я намерен передать им бизнес, они уже определенный опыт приобрели. Я боюсь, что даже если серьезным людям продать завод, будет соблазн сделать то же самое, что с КМЗ. 40 миллионов долларов там за акции заплатили — надо быстренько их вернуть. Вместо модернизации завод пошел в упадок.

Анатолий Чернов готов передать свое предприятие детям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здесь мы иногда побыстрее, иногда помедленнее, но всегда движемся вперед, развиваемся. И поэтому я не собираюсь никуда уезжать из Кургана, не собираюсь бросать это и другие предприятия. У нас маленький концерн уже получился. Два завода еще — наши стопроцентные «дочки» — это машиностроительные предприятия в Каргополье и в Шумихе. Плюс теперь у нас собственный литейный завод в Челябинской области. Поэтому целая группа заводов завязана на «Корвете». До последнего издыхания я не собираюсь тут работать или цепляться. Пока могу обеспечивать оперативную работу и чувствую, что у меня достаточно сил, я буду продолжать это делать. Но в любой момент я готов уйти, замена есть.

— У нас же есть в Кургане успешный опыт преемственности поколений у Парышевых на «Курганстальмосте»…

— Да, вот недавно мы с Дмитрием встречались. Чувствуется, что окреп, ведет свое дело достойно. Пусть работает, дальше развивает завод, создает продукцию.

— В прошлом году выявились хищения на вашем предприятии, которые совершали бывшие сотрудники. За этим делом уголовным делом вы следите?

— Главная цель у нас не наказать, не крови чьей-то попить. Главное — чтобы все поняли, что этим нельзя заниматься. Мы сейчас сталкиваемся с систематическим обращениями, когда простят подтвердить качество продукции. Нередко обнаруживается контрафакт, причем безобразный. Несколько лет назад нам приходит сообщение: срочно вылетайте, при обслуживании вашей задвижки на трассе высокого давления произошел несчастный случай со смертельным исходом. Запросили — нам присылают фотографии: ничего близко похожего на корветовскую продукцию нет. То есть кто-то в гараже собрал из хлама — вот результат. Такие примеры бывают регулярно.

Продукция завода пользуется спросом далеко за пределами области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Нечасто вас можно увидеть в каких-то тусовках элиты, на публичных мероприятиях. Это связано с тем, что вы не вписались в команду Кокорина? Или просто вас не интересуют сейчас такие вещи?

— Это, скорее всего, наследие взаимоотношений с предыдущим губернатором. Я оставил пост в региональном Союзе промышленников и предпринимателей, поскольку нормальных взаимоотношений с [экс-губернатором Олегом] Богомоловым не было, это мешало работе. А то, что касается Кокорина, я его поддерживаю во всем. Я понимаю, что ему очень сложно. Наследство досталось очень тяжелое.

Многие говорят: губернатор ничего не решает. Примерно 90% таких кивков — у меня во дворе грязно, кто-то не убирается — это кивки на себя. Ребята, занимайтесь сами! Есть проблемы, которые действительно на нем висят. Он должен создать инвестиционный климат. Подвижки в этом плане я вижу. Новые предприятия открываются. Сказать о том, что какие-то серьезные предприятия погибли из-за того, что руководство области не принимало достаточных мер, я не могу.

— С Олегом Богомоловым отношения с тех пор наладились?

— Какие были — такие и остались. Был юбилей области, мы от души наобнимались с Сашей Бухтияровым, его первым замом. Потому что у нас были хорошие деловые отношения. А там [с Богомоловым] не было отношений — и нет. Ни он, ни я от этого не страдаем. Его попытки поставить меня на колени не увенчались успехом.

— Вы активно критиковали руководителя регионального управления налоговой службы Владимира Рыжука, арест которого в конце прошлой недели наделал много шума.

— Я свое отношение четко высказал: творилось безобразие. Радоваться тому, что арестовали, не буду. Он сам себя довел до большой беды. Я был бы рад, если бы назначили нового руководителя, который бы слово «налогоплательщик» произносил с огромным уважением. Чтобы и мы уважали налоговую инспекцию, а не боялись ее.

— Мы уже коснулись того, что люди недовольны окружающей жизнью в Зауралье. И у нас последнее время часто говорят, что молодежь бежит из Кургана, что это неперспективный город. Вы с этим согласны?

Анатолий Чернов порой делает весьма смелые заявления для прессы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Если есть отток, значит, действительно, не все у нас в порядке. Надо разбираться с причинами. Надо проанализировать, сколько в тысячах уехавших курганцев молодежи.

Есть проблемы с обучением в области. По сути дела, технарей мы выращиваем с нуля. Качество подготовки, я бы сказал, очень неудовлетворительное. Точки приложения сил есть для молодых. Но, где-то легче, где-то быстрее получается… Я знаю и другое — что многие потом возвращаются.

— Социальных проблем хватает. Вот и учителя возмущаются, что им недоплачивают.

— Вы знаете, зарплатой никто никогда не будет доволен, тут надо смотреть объективно. Я не специалист — я не берусь говорить, почему так. Я добросовестно плачу налоги. Если их не будут растаскивать и разворовывать, будет возможность повысить учителям заработную плату. Конечно, учитель должен получать больше.

— У нас не только учителя, у нас уже и чиновники жалуются, что им не повышают зарплату…

— Если то, что делают чиновники, сократить на одну треть — никто ничего не заметит. Почему я так говорю — идут сплошные запросы. Я должен держать десять человек дополнительно, чтобы отвечать. Сколько завтра будет стоить доллар, чтобы я мог составить прогноз — они сказать не могут. Резерв для повышения зарплаты чиновникам — за счет повышения производительности труда. Численность сократили — фонд зарплаты оставили. Чиновники посоле этого могут зарабатывать очень хорошо.

— Губернатор нередко говорит о социальной ответственности бизнеса.

Руководитель «Корвета» не ждет помощи от государства, считая, что кредиты для промышленности слишком дорогие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— И детским школам, и музыкальным, и кому только не помогаем. Обращений слишком много, поэтому стараемся, чтобы это было разовое крупное дело. Я считаю, что первая и главная ответственность руководителя — перед своими работниками. Чтобы зарплата была достойной, чтобы им не надо было ни от кого никаких подачек ждать.

— А вы чувствуете поддержку государства? Сейчас многие жалуются на большую закредитованность.

— Для промышленных предприятий ставки кредитов сильно завышены. Когда начинают говорить: а может, до семи процентов снизим… Вы хотя бы задачу себе поставьте — до трех, до двух с половиной снизить. Вот это будет нормально. Мы на развитие производства затратили в прошлом году средств меньше, нежели заплатили по процентам по кредитам. Как это, нормально?

— Сейчас для сельского хозяйства льготные кредиты дают, для вас они недоступны?

— Для нас только обещают. А когда начинаешь разбираться, условия там совершенно неприемлемые. Мы проходили все, наш проект был принят Минпромторгом. Когда дело дошло до финансирования, мы столкнулись с тем, какие требования предъявляют… Я от этой идеи отказался.