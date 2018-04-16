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Главные новости Ямала
21:37  16 апреля 2018 0

Власти Ямала привезут нового вице-мэра Ноябрьска из Сибири

Округ сделал выводы из кадровых ошибок Романова
Сергей Зубанов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэру Ноябрьска округ поможет обновить командуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Ноябрьска Алексей Романов больше четырех месяцев не может определиться со своим первым заместителем. Источники агентства сообщают: в округе больше не намерены ждать — вице-мэра присмотрели в Сибирском федеральном округе.

Ранее, один из замов главы Ноябрьска, в частной беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказывал, что кадровый вопрос полностью прерогатива мэра и только от него зависит решение по таким ключевым назначениям. С этим не согласен ямальский политолог, директор «Арктического центра информационных проектов» Кирилл Истомин. Близкий к правительству округа эксперт уточнил, что кандидат на должность первого заместителя главы муниципалитета не может не согласовываться с окружной властью. «Ноябрьск — самый крупный и самый проблемный муниципалитет в ЯНАО, и внимание к формированию команды главы уделяется пристальное», — уточнил политолог.

Александра Боткачика (на фото) потребовал уволить замгубернатора Сергей Карасев

Эксперт настаивает, что в округе больше не хотят ошибаться с ключевыми кадрами, как в случае с бывшим первым замом главы Ноябрьска Александром Боткачиком и скорее всего вице-мэра пришлют из округа. Это может быть чиновник не из ЯНАО, где кадровый потенциал уже истощен, но рекомендованный окружной властью, уточняет политолог. С ним соглашаются и местные наблюдатели.

Источник «URA.RU» приближенный к Ноябрьской администрации сообщил, что один из кандидатов, с которым ведутся сейчас переговоры на должность вице-мэра — молодой специалист из Сибирского федерального округа. Где на прошлой неделе на Красноярском экономическом форуме во главе ямальской делегации побывал губернатор Дмитрий Кобылкин.

В городской администрации Ноябрьска традиционно не комментируют кадровые назначения, предлагая следить за официальными сообщениями. Но подчеркивают, что действительно сейчас сосредоточены на этом вопросе. «После успешно проведенных президентских выборов и последующих за ними заслуженных отпусков, пришло время заняться кадровыми вопросами», — рассказал агентству на правах анонимности один из высокопоставленных сотрудников городской администрации. При этом чиновник согласился, что решение на пятьдесят процентов будет зависеть от округа.

Напомним, с осени прошлого года от главы Ноябрьска Алексея Романова ушли двое заместителей и двое начальников ключевых управлений. Переход заместителя по экономическому развитию Сергея Бездомникова на работу в городскую думу, чтобы возглавить Счетную палату был согласован с главой. А вот отставка первого зама Александра Боткачика стала неожиданностью. С прошлой осени в администрации нет и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи. Временно исполняет обязанности руководителя УЖКХТЭС Сергей Пархомчук. После ухода Ольги Межиной с муниципальной службы пустует кресло начальника управления общей политики.

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