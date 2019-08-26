Кандидаты в сенаторы едут в Курган. Последний шанс повлиять на Шумкова

Елена Перминова (слева) и Сергей Лисовский (справа) едут в Курган Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Действующие сенаторы, представляющие Курганскую область в Совете Федерации, Сергей Лисовский и Елена Перминова приедут в регион накануне выборов губернатора. Оба являются претендентами на сенаторское кресло на новый срок от врио главы региона Вадима Шумкова. В политтусовке считают, что это последний шанс повлиять на его выбор, но некоторые уверены — фаворит уже определен.

Сенатор Сергей Лисовский (представитель от курганской областной думы) в разговоре с «URA.RU» заявил, что планирует приехать в Курган до выборов, «чтобы поддержать одного из кандидатов в губернаторы». Точную дату визита он называть не стал. Сенатор от губернатора Елена Перминова рассказала, что приедет в Курган 2 сентября. До этого момента сенаторы не проявляли публичной активности, связанной с выборами в Зауралье.

В Зауралье гадают, кто же займет кресло сенатора от Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третий претендент из списка — начальник областного финуправления Константин Ермаков — также не проявлял политической активности, появляясь в публикациях СМИ лишь в связи со своими прямыми профессиональными обязанностями. Планирует ли он изменить свое поведение, уточнить не удалось — его телефон оказался недоступен для звонков.

Столь сдержанное поведение претендентов в сенаторы эксперты считают обоснованным. Политолог Александр Безделов отметил, что сейчас рейтинг Шумкова превосходит рейтинг любого из курганских политиков: «В их помощи нет необходимости». По мнению Безделова, независимость Шумкова — стратегия, которая несет выгоды в будущем. «Возможно, он не хочет быть обязанным действующим кланам и политикам. После победы отсутствие лишних обязательств положительно скажется на работе», — объяснил политолог

Константин Ермаков (в центре) на финише еще может обойти конкурентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Социолог Сергей Ширяев, с ним согласен и Безделов, считает, что Сергей Лисовский выглядит как наиболее сильная фигура в качестве лоббиста от региона. Они высказали предположение, что вопрос с главным претендентом на пост сенатора уже решен и вряд ли претерпит изменения. В то же время источник, знакомый с ситуацией, отметил, что нельзя сбрасывать со счетов Константина Ермакова, наличие которого в тройке кандидатов традиционно расценивали как техническое.

«Шумков дал понять, что политик в Курганской области должен быть один, все остальные — это исполнители. В этом смысле Ермаков отлично подходит на роль представителя, который без лишних слов четко и планомерно выполнит задачи», — высказал он свою точку зрения.

Кандидаты в губернаторы от оппозиционных партий также предложили своих претендентов на пост сентаторов. Шанс занять кресло в Совете Федерации с подачи Юрия Ярушина, который выдвигается в губернаторы от ЛДПР, получили депутат областной думы Юрий Александров, руководитель аппарата регионального отделения партии Ольга Дружинина и индивидуальный предприниматель Николай Соловьев. В список сенаторов кандидата от «Справедливой России» Татьяны Майбороды вошли предприниматель Игорь Путин, директор благотворительного фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» Лилия Маслова и преподаватель Дмитрий Фельдшеров. Претендент на пост губернатора от КПРФ Яков Сидоров включил в список жительницу Притобольного района, секретаря местной партячейки Татьяну Кузьмину, а также руководителя регионального отделения КПРФ Виктора Зырянова и депутата из Мишкино Анатолия Карасева.