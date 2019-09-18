Сельская школа под Челябинском стала центром протеста школьников

Двухдневная акция протеста на расписании никак не сказалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя школа в селе Долгодеревенском («столица» пригородного Сосновского района, прозванного «челябинской Рублевкой») оказалась в центре скандала из-за демарша 10-классников, выступивших против второй смены. Пикет дети провели в День знаний, но широкая общественность о нем узнала только сейчас, в середине сентября. Учителя шокированы, руководство школы не может скрыть переживаний. Корреспондент «URA.RU» побывал на месте и выяснил, что происходит в небольшом населенном пункте под Челябинском.

«Линейка 1 сентября, торжественная часть, гимн — и вдруг у 10-х классов, стоявших сбоку, появляются плакаты!» — вспоминает врио директора Наталья Бочкарева (директор школы Анна Пазухина сейчас находится в отпуске).

На транспарантах значилось: «Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену», «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны».

Школа в небольшом челябинском селе оказалась в центре скандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 2 сентября, акция повторилась в более камерном варианте. «В первый учебный день у двери директора ученики встали с плакатами. Сказали, что хотят первую смену. А за счёт кого? Сказали, что им все равно», — говорит Бочкарева.

Учиться с утра десятиклассники Долгодеревенского хотят, чтобы заниматься у репетиторов и посещать дополнительные занятия. «Мы не против второй смены, но нет времени на остальное. На свои личные дела, на те же секции, на курсы ездить. В нашем классе все кроме одного ученика ездят к репетитору. А уроки делаем утром», — рассказал один из них «URA.RU». «Мы уже расписали занятия с репетиторами. Иначе не поступим в вузы, не будет золотых медалистов», — вторит ему старшеклассница.

Пустуют классы только на переменах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проблема в том, что одна из самых больших в районе школ не может принять всех желающих, чтобы учиться в одну смену. «В том году было два класса десятиклассников и первая смена. В этом году уже три класса — и встал вопрос размещения», — поясняет врио директора.

«Экзамены, поступление в вузы и колледжи по итогам учебного года предстоит выпускникам 9-х и 11-х классов. Им, по справедливости, и репетиторы актуальнее, и дополнительные занятия, — добавляет глава района Евгений Ваганов. — Или будет справедливо сдвинуть на вторую смену малышей из начальных классов?»

В школе сегодня побывала замминистра образования Челябинской области Елена Коузова, но никаких нарушений в организации занятий не выявила. То же самое заявил «URA.RU» и ее начальник, министр Александр Кузнецов. Он напомнил, что двухсменка — обычное дело и для многих других учебных заведений. «Если нужны дополнительные занятия, то школьники везде выбирают для этого свободное от учебы время», — заметил он также.

У ворот школы ждут учеников совсем не «сельские» авто их родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на неожиданно закипевшие страсти график обучения не поменялся. Десятиклассники так и учатся «во вторую» — с 12:40 или 13:10, а последний урок в школе заканчивается в 18:50. «Мы сказали, что родители могут написать заявление с просьбой освободить ребенка от занятий в те дни, когда у них репетитор. Но никто заявлений не принес», — резюмировала временный директор.

Радикально решить вопрос можно, лишь построив новую школу. Но это, как замечает глава Сосновского района, «вопрос не быстрый» — его решение запланировано на 2022—2023 годы. Впрочем, даже если каким-то чудом найти деньги и запустить проект прямо сейчас, нынешним десятиклассникам это никак не поможет.

Челябинский психотерапевт Андрей Бабин в разговоре с «URA.RU» обратил внимание на грамотную позицию руководства школы: «Само по себе бузотерство прекрасно, тем более в таком возрасте. Им не пошли на уступки, но с ними вступили в диалог. Если подросткам представлять внятные аргументы, то реальной силой подобные акции не станут».