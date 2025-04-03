В Балашихе и Иваново сотрудники УБК МВД РФ совместно с оперативниками Ивановской и Челябинской областей, а также ФСБ задержали троих студентов, пытавшихся нажиться на челябинке с использованием типичной легенды замены электросчетчиков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, аферисты пытались убедить женщину заплатить 109 тысяч рублей за замену приборов.
«В отдел МВД РФ по Агаповскому району Челябинской области обратилась местная жительница с заявлением о попытке хищения у нее 109 тысяч рублей под предлогом замены электросчетчиков. Женщина уже была готова оформить кредит на эту сумму и перевести деньги телефонным аферистам, но работники банка приостановили финансовую операцию и вызвали полицейских», — сообщила Волк.
Злоумышленников задерживали в арендованных ими квартирах в Балашихе и Иваново. Там оперативники обнаружили пять сим-боксов и пять GSM-шлюзов для синхронной работы нескольких каналов связи. Также изъято 6200 сим-карт и другие улики, доказывающие вину мошенников.
«В 2024 году в этих помещениях соучастники разместили оборудование для массового обзвона граждан. Они регулярно меняли заблокированные операторами связи сим-карты на действующие, чтобы обеспечить эффективную работу оборудования для заказчиков из-за границы. Все свои действия студенты согласовывали с анонимными кураторами», — отметила Волк.
С задержанных студентов сейчас взяли подписки о невыезде. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
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