Хорватская команда «3x3 Zagreb», в составе которой выступают игроки национальной сборной, первой прибыла в Челябинск для участия в Кубке Губернатора по баскетболу 3х3, который пройдет 5 и 6 апреля. Спортсмены планируют показать свое мастерство и удивить болельщиков эффектными бросками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Челябинской области (ФБЧО).
«Мы играли на турнирах по всему миру с нашей командой, но этот международный турнир для нас особенный. Нам нравится Россия, и мы действительно рады быть частью этого события», — поделился баскетболист Popovic Dean, один из лидеров команды.
В составе «3x3 Zagreb» — Popovic Dean, признанный лучшим игроком Хорватии, а также Spaseski Baburek Roco, Balasko Demian и Stunja Zvonimir, входящие в топ лучших игроков страны. Двое участников команды имеют опыт выступлений в китайской лиге Super 3.
Предстоящие соревнования приурочены к юбилею Великой Победы и пройдут под девизом «Смелость. Сила. Победа». Турнир соберет в Челябинске звезд баскетбола 3x3 из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Челябинскую область представят команды «Курчатов» и «Металлург». Зрителей также ждет Кубок Солидарности с участием команд из исторических территорий России. Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей и гостей региона посетить это яркое спортивное событие.
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