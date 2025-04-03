Баскетболисты из Хорватии первыми прибыли на Кубок Губернатора 3x3 в Челябинске. Фото, видео

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В Челябинске за Кубок Губернатора по баскетболу поборются лучшие игроки из Хорватии (архивное фото)
В Челябинске за Кубок Губернатора по баскетболу поборются лучшие игроки из Хорватии (архивное фото) Фото:

Хорватская команда «3x3 Zagreb», в составе которой выступают игроки национальной сборной, первой прибыла в Челябинск для участия в Кубке Губернатора по баскетболу 3х3, который пройдет 5 и 6 апреля. Спортсмены планируют показать свое мастерство и удивить болельщиков эффектными бросками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Челябинской области (ФБЧО).

«Мы играли на турнирах по всему миру с нашей командой, но этот международный турнир для нас особенный. Нам нравится Россия, и мы действительно рады быть частью этого события», — поделился баскетболист Popovic Dean, один из лидеров команды.

В составе «3x3 Zagreb» — Popovic Dean, признанный лучшим игроком Хорватии, а также Spaseski Baburek Roco, Balasko Demian и Stunja Zvonimir, входящие в топ лучших игроков страны. Двое участников команды имеют опыт выступлений в китайской лиге Super 3.

Предстоящие соревнования приурочены к юбилею Великой Победы и пройдут под девизом «Смелость. Сила. Победа». Турнир соберет в Челябинске звезд баскетбола 3x3 из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Челябинскую область представят команды «Курчатов» и «Металлург». Зрителей также ждет Кубок Солидарности с участием команд из исторических территорий России. Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей и гостей региона посетить это яркое спортивное событие.

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Хорватская команда «3x3 Zagreb», в составе которой выступают игроки национальной сборной, первой прибыла в Челябинск для участия в Кубке Губернатора по баскетболу 3х3, который пройдет 5 и 6 апреля. Спортсмены планируют показать свое мастерство и удивить болельщиков эффектными бросками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Челябинской области (ФБЧО). «Мы играли на турнирах по всему миру с нашей командой, но этот международный турнир для нас особенный. Нам нравится Россия, и мы действительно рады быть частью этого события», — поделился баскетболист Popovic Dean, один из лидеров команды. В составе «3x3 Zagreb» — Popovic Dean, признанный лучшим игроком Хорватии, а также Spaseski Baburek Roco, Balasko Demian и Stunja Zvonimir, входящие в топ лучших игроков страны. Двое участников команды имеют опыт выступлений в китайской лиге Super 3. Предстоящие соревнования приурочены к юбилею Великой Победы и пройдут под девизом «Смелость. Сила. Победа». Турнир соберет в Челябинске звезд баскетбола 3x3 из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Челябинскую область представят команды «Курчатов» и «Металлург». Зрителей также ждет Кубок Солидарности с участием команд из исторических территорий России. Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей и гостей региона посетить это яркое спортивное событие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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