Челябинский депутат Госдумы вернула домой участника СВО с онкологией

Мобилизованный на СВО онкобольной смог вернуться домой благодаря помощи председателя комитета Госдумы Яны Лантратовой. В приемную депутата, представляющего в парламенте Челябинскую область, обратилась его супруга.
«Помогла еще одному участнику спецоперации — Евгению М. Ему, несмотря на тяжелые заболевания, требовавшие наблюдения у онколога, отказывали в увольнении со службы. После моего обращения в Минобороны мужчину освободили от исполнения обязанностей военной службы», — пояснила URA.RU Лантратова.
Мужчина был мобилизован в 2022 году. При этом он страдал целым рядом заболеваний: сильным варикозом ног, протрузиями и грыжами позвоночника. Помимо этого у мужчины удалена щитовидная железа и наблюдается высокий уровень сахара в крови.
В 2024 году он подал рапорт на увольнение в связи с состоянием здоровья. Однако рапорт отклонили и отправили Евгения служить в Херсонскую область. Там он и оставался до того, как его жена пришла в депутатскую приемную Лантратовой, которая и обратилась в Минобороны.
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