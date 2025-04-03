Челябинский депутат Госдумы вернула домой участника СВО с онкологией

Яна Лантратова помогла демобилизоваться военному, заболевшему раком
© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря вмешательству Яны Лантратовой военнослужащий уволился из армии и поехал лечиться домой
Благодаря вмешательству Яны Лантратовой военнослужащий уволился из армии и поехал лечиться домой Фото:

Мобилизованный на СВО онкобольной смог вернуться домой благодаря помощи председателя комитета Госдумы Яны Лантратовой. В приемную депутата, представляющего в парламенте Челябинскую область, обратилась его супруга.

«Помогла еще одному участнику спецоперации — Евгению М. Ему, несмотря на тяжелые заболевания, требовавшие наблюдения у онколога, отказывали в увольнении со службы. После моего обращения в Минобороны мужчину освободили от исполнения обязанностей военной службы», — пояснила URA.RU Лантратова.

Мужчина был мобилизован в 2022 году. При этом он страдал целым рядом заболеваний: сильным варикозом ног, протрузиями и грыжами позвоночника. Помимо этого у мужчины удалена щитовидная железа и наблюдается высокий уровень сахара в крови.

В 2024 году он подал рапорт на увольнение в связи с состоянием здоровья. Однако рапорт отклонили и отправили Евгения служить в Херсонскую область. Там он и оставался до того, как его жена пришла в депутатскую приемную Лантратовой, которая и обратилась в Минобороны.

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Мобилизованный на СВО онкобольной смог вернуться домой благодаря помощи председателя комитета Госдумы Яны Лантратовой. В приемную депутата, представляющего в парламенте Челябинскую область, обратилась его супруга. «Помогла еще одному участнику спецоперации — Евгению М. Ему, несмотря на тяжелые заболевания, требовавшие наблюдения у онколога, отказывали в увольнении со службы. После моего обращения в Минобороны мужчину освободили от исполнения обязанностей военной службы», — пояснила URA.RU Лантратова. Мужчина был мобилизован в 2022 году. При этом он страдал целым рядом заболеваний: сильным варикозом ног, протрузиями и грыжами позвоночника. Помимо этого у мужчины удалена щитовидная железа и наблюдается высокий уровень сахара в крови. В 2024 году он подал рапорт на увольнение в связи с состоянием здоровья. Однако рапорт отклонили и отправили Евгения служить в Херсонскую область. Там он и оставался до того, как его жена пришла в депутатскую приемную Лантратовой, которая и обратилась в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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