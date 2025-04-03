В Челябинскую область ввезли 50 тысяч инкубационных яиц из Испании

В Челябинскую область в первом квартале из Испании ввезли 50 тысяч инкубационных яиц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, служба выдала разрешение на продукцию.
«Провели ветеринарный контроль при ввозе в регион 50 тысяч инкубационных яиц из Испании. В область продукция ввезена по разрешению Россельхознадзора», — сообщили URA.RU в офисе надзорного ведомства.
В первом квартале Россельхознадзор контролировал и другие грузы. На международном пункте пропуска «Челябинск» проверили 165 авиарейсов. Перевозилось 256 партий весом 10,2 тонны поднадзорных товаров. Среди грузов были 550 тысяч эмбрионов форели и 15,5 тысячи других обитателей водной стихии — гидробионтов.
В область запретили ввозить 160,3 кг животноводческой продукции. Грузы выявили, проверив 105 рейсов из Таджикистана. Запрещенной продукцией оказались молочные товары и мед — на них не было ветеринарных документов. После изъятия грузы уничтожили.
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