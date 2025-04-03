Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор экс-мэру Троицка Виноградову

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Первое уголовное дело Александра Виноградова пересмотрят
Первое уголовное дело Александра Виноградова пересмотрят Фото:

Верховный суд РФ по представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор по делу о превышении полномочий в отношении бывшего мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Представление прокуратуры было удовлетворено. Решение Троицкого городского суда от 29 мая 2023 года было отменено, определения Челябинского облсуда и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции также отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры Челябинской области. Там сообщили, что по ходатайству прокурора области в Верховный суд РФ было внесено кассационное представление об отмене оправдательного приговора Виноградову. Также были обжалованы решения апелляционной и кассационной инстанций. Суд поддержал позицию прокурора.

Виноградов попал под следствие по делу о превышении полномочий весной 2021 года. Тогда он занимал пост мэра Троицка. Ему поставили в вину то, что в 2019 году он инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. В суде версия обвинения развалилась, Виноградова оправдали. Областной суд утвердил его невиновность, а сам глава города потребовал от Минфина РФ 10 млн рублей в качестве компенсации.

Деньги же Виноградов получить не успел. Так как в середине декабря 2023 года его вновь задержали. В этот раз по коррупционной статье. Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 годы он получал взятки от местного предпринимателя Дмитрия Виноградова. За это он оказывал однофамильцу всеобщее покровительство при ведении бизнеса. Сейчас дело по факту получения взяток рассматривается в суде.

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Верховный суд РФ по представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор по делу о превышении полномочий в отношении бывшего мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Представление прокуратуры было удовлетворено. Решение Троицкого городского суда от 29 мая 2023 года было отменено, определения Челябинского облсуда и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции также отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры Челябинской области. Там сообщили, что по ходатайству прокурора области в Верховный суд РФ было внесено кассационное представление об отмене оправдательного приговора Виноградову. Также были обжалованы решения апелляционной и кассационной инстанций. Суд поддержал позицию прокурора. Виноградов попал под следствие по делу о превышении полномочий весной 2021 года. Тогда он занимал пост мэра Троицка. Ему поставили в вину то, что в 2019 году он инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. В суде версия обвинения развалилась, Виноградова оправдали. Областной суд утвердил его невиновность, а сам глава города потребовал от Минфина РФ 10 млн рублей в качестве компенсации. Деньги же Виноградов получить не успел. Так как в середине декабря 2023 года его вновь задержали. В этот раз по коррупционной статье. Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 годы он получал взятки от местного предпринимателя Дмитрия Виноградова. За это он оказывал однофамильцу всеобщее покровительство при ведении бизнеса. Сейчас дело по факту получения взяток рассматривается в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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