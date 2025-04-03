Челябинские дизайнеры представили в Китае люксовую одежду: сколько стоят вещи и где их купить

Челябинские дизайнеры Елена Ермаковишна, Маруся Боярова, София Енидулаева и Светлана Размахова на фестивале Russian Fashion Display в Китае представили свои коллекции одежды. Это были уже третьи гастроли южноуральских брендов по миру при поддержке АНО «Агентство международного сотрудничества». Люксовую одежду от челябинских дизайнеров, посетивших Китай, можно купить и в челябинских магазинах. Стоимость на некоторые вещи доходит до 350 тысяч рублей, рассказали девушки, передает корреспондент URA.RU.
«Гастроли южноуральских брендов проходили уже в третий раз. До этого были выезды в Казахстан, Беларусь и вот сейчас в Китай. Это дает возможность нашим локальным дизайнерам стать более узнаваемыми в мире», — рассказала Ирина Чиркова, заместитель директора по развитию креативных индустрий АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», передает корреспондент URA.RU.
Насколько продуктивной была поездка, станет ясно со временем, говорит Маруся Боярова, создательница локального бренда. Боярова делает одежду в современной русской айдентике, используя народные ремесла и уникальные собственные принты. «На показе присутствовали представители со всей России. И уже после мероприятия женщина с Владивостока приобрела одежду из моей коллекции», — сообщила Боярова.
Поддерживает коллегу и София Енидулаева, которая тоже отмечает, что подобные поездки помогают привлечь новых покупателей. «Для любого дизайнера это очень круто», — добавила она.
Запрос на одежду локальных брендов растет и среди жителей Челябинской области, отмечает дизайнер Елена Ермаковишна. Если три года назад в Челябинске было всего три магазина с одеждой от местных дизайнеров, то сейчас таких магазинов уже 11-ть. «Рынок меняется по всей стране. За базовыми вещами клиенты идут на маркетплейсы, а вот за эксклюзивными — к локальным дизайнерам», — говорит Ермаковишна.
И это несмотря на то, что стоимость некоторых вещей может доходить до 350 тысяч рублей. «В моей коллекции стоимость на джинсовые товары варьируется от шести до 20 тысяч рублей, на вязаные — от 50 тысяч до 350 тысяч рублей», — говорит Боярова. И уточняет, что столько стоит вязаное платье ручной работы в пол.
Енидулаева отмечает, что ее вещи из коллекции от-кутюр выбирают звезды эстрады на торжественные мероприятия. Что касается моделей прет-а-порте, то их покупают по всей России, а стоимость составляет от 14 тысяч до 60 тысяч рублей, производство находится в Кыштыме.
В Челябинской области для представителей креативной индустрии действуют адресные меры поддержки, напомнила Чиркова. Поездка в Китай состоялась также в рамках этих мер поддержки. «Мы готовы помочь с рекламным сопровождением, созданием презентационных материалов, с логистикой. Важное условие, производство и сама организация должны быть зарегистрированы в Челябинской области», — добавила Чиркова. Подробности об имеющихся мерах поддержки можно узнать на сайте креативных индустрий Челябинской области. Распространяются они не только на дизайнеров одежды.
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