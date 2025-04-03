Прокуратура потребовала сделать в Озерске проезд на пять рублей дешевле

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Суд отказался возвращать тарифы по 25 рублей за поездку
Суд отказался возвращать тарифы по 25 рублей за поездку Фото:

Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть проезд в Озерске по цене 25 рублей в качестве обеспечения иска. Как сообщили в пресс-службе арбитража, надзорное ведомство оспорило пять контрактов по перевозкам.

«Прокуратура направила заявление о принятии обеспечительных мер. Просит обязать ответчиков при осуществлении перевозок руководствоваться решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26 декабря 2018 года. В соответствии с документом, размер тарифа составляет 25 рублей за одну поездку», — пояснили в суде.

При этом действующие контракты предусматривают плату в размере 30 рублей. Контракты с предпринимательницей Инной Таланиной и компанией «Выстрел» заключались в декабре 2024 года. От лица мэрии документацию подписали в Управлении капитального строительства и благоустройства. Контракты прокуратура потребовала признать недействительными.

Суд рассмотрел заявление о введении обеспечительных мер. В требованиях о пересмотре оснований, установивших стоимость проезда, арбитраж отказал.

При подготовке материала URA.RU направило запросы участникам спора. Ответы будут опубликованы позже.

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Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть проезд в Озерске по цене 25 рублей в качестве обеспечения иска. Как сообщили в пресс-службе арбитража, надзорное ведомство оспорило пять контрактов по перевозкам. «Прокуратура направила заявление о принятии обеспечительных мер. Просит обязать ответчиков при осуществлении перевозок руководствоваться решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26 декабря 2018 года. В соответствии с документом, размер тарифа составляет 25 рублей за одну поездку», — пояснили в суде. При этом действующие контракты предусматривают плату в размере 30 рублей. Контракты с предпринимательницей Инной Таланиной и компанией «Выстрел» заключались в декабре 2024 года. От лица мэрии документацию подписали в Управлении капитального строительства и благоустройства. Контракты прокуратура потребовала признать недействительными. Суд рассмотрел заявление о введении обеспечительных мер. В требованиях о пересмотре оснований, установивших стоимость проезда, арбитраж отказал. При подготовке материала URA.RU направило запросы участникам спора. Ответы будут опубликованы позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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