Прокуратура потребовала сделать в Озерске проезд на пять рублей дешевле

Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть проезд в Озерске по цене 25 рублей в качестве обеспечения иска. Как сообщили в пресс-службе арбитража, надзорное ведомство оспорило пять контрактов по перевозкам.
«Прокуратура направила заявление о принятии обеспечительных мер. Просит обязать ответчиков при осуществлении перевозок руководствоваться решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26 декабря 2018 года. В соответствии с документом, размер тарифа составляет 25 рублей за одну поездку», — пояснили в суде.
При этом действующие контракты предусматривают плату в размере 30 рублей. Контракты с предпринимательницей Инной Таланиной и компанией «Выстрел» заключались в декабре 2024 года. От лица мэрии документацию подписали в Управлении капитального строительства и благоустройства. Контракты прокуратура потребовала признать недействительными.
Суд рассмотрел заявление о введении обеспечительных мер. В требованиях о пересмотре оснований, установивших стоимость проезда, арбитраж отказал.
При подготовке материала URA.RU направило запросы участникам спора. Ответы будут опубликованы позже.
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