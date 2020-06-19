Инсайды ЯНАО: прокурор пострадал в бане

Готовьтесь к дню селфи — ищите необычные виды Картинка: URA.RU

Власти ХМАО намерены вмешаться в «игру престолов», которую устроили чиновники в стратегически важном районе. В самом большом городе округа не знают, что делать с распространением коронавируса накануне всенародного голосования. Кроме того, в «Инсайдах»: силовики разваливают и тормозят расследование громких уголовных дел, а те, кто должен за этим следить, сами оказываются в двусмысленных ситуациях.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Статистику по коронавирусу искусственно занижают перед голосованием

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Близкие к властным структурам ЯНАО источники полагают, что ситуация по коронавирусу в некоторых муниципалитетах более катастрофична, чем говорят уполномоченные структуры. «Сейчас нельзя допустить срыва голосования за поправки в Конституцию РФ, — рассказывают слухмейкеры. — А в том же Новом Уренгое все показатели говорят за то, что нужны дополнительные ограничения — в городе только официально болеют более тысячи человек, экстренно разворачиваются дополнительные инфекционные госпитали, о каком голосовании может идти речь в таких условиях — непонятно».

Между тем, как указывают собеседники, остановить избирательный процесс уже нельзя: до начала голосования остается меньше недели. Чиновники понимают: если в июле ситуация ухудшится, с них же и спросят, почему не было предпринято мер по недопущению распространения инфекции и почему не были введены более жесткие ограничения.

В стратегическом районе ЯНАО развернулась война компроматов…

Источники, близко знакомые с ситуацией на местах, рассказывают о настоящей войне, которая разворачивается в Пуровском районе. «Кресло главы района Андрея Нестерука еще не освободилось, но борьба за него уже ведется, — рассказывают источники агентства. — Основные интриги сейчас плетут замы главы Геннадий Куправа и Нонна Фамбулова, сливающие компромат друг на друга».

По мнению собеседников, Куправе с этим справиться проще — он бывший силовик с серьезными связями, да к тому же ставленник экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Куправа, к примеру, стал негласным инициатором выемки документов, связанных с фирмами родственников Фамбуловой, а та, в свою очередь, стоит за историей с выкупом администрацией дома у тещи Куправы за 22 млн рублей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…кто в ней победил, решат в Салехарде

Близкие к высшим эшелонам ямальской власти источники отмечают, что ситуацией в Пуровском районе окружной цент плотно займется уже в ближайшее время. «Непрекращающийся поток жалоб друг на друга, постоянные интриги, чиновники собирают на конкурентов компромат, выплескивают его через СМИ и блогеров вместо того, чтобы заниматься реальной работой, — негодуют во властных структурах округа. — Нестерук (действующий глава Пуровского района — ред.) и так „кандидат на вылет“, а тут еще и его подчиненные ему в этом активно помогают».

Пока у окружных властей нет четкой уверенности, что Нестерука намеренно «подставляют» его же подчиненные, однако факт, что он утратил над ними контроль — налицо, утверждают слухачи. В связи с этим нужно оперативно решать, кто в итоге освободит кресло — глава, упустивший ситуацию или его замы-интриганы, рассказывают инсайдеры.

Чиновники пытаются скрыть подробности пожара в Губкинском

В Губкинском ходят слухи, что пожар, случившийся в марте этого года, не так прост, как кажется, и власти явно что-то о нем утаивают. «На рядовое происшествие вместе с оперативными службами зачем-то приезжал лично глава города Андрей Гаранин, — рассказывают знающие люди. — А связано это с тем, что в горящей бане был прокурор Губкинского Олег Черкес, он тогда получил ожоги и попал в больницу».

По словам собеседников, прокурор в бане находился не один, но с кем — тайна. По мнению инсайдеров, речь идет о человеке, которого там по определению не должно было быть. Огласка же обернется еще большим скандалом, чем просто пострадавший при пожаре чиновник надзорного ведомства.

Фото: Александр Бондарчук, «ВКонтакте»

Скандальному оппозиционеру отомстил потерпевший ямалец

В политических кругах ЯНАО уверены: испорченная наглядная агитация скандального оппозиционера Александра Бондарчука — вовсе не «привет» от политических конкурентов, а месть мужчины, который попал под машину народного избранника осенью прошлого года. «Он оказался злопамятным, вот и разрисовал Бондарчуку физиономию, — посмеиваются в политэлитах. — Оппозиционер тогда сбил человека, но как обычно утверждал, что это была „подстава“ со стороны оппонентов, чтобы не дать ему прийти на важное заседание гордумы».

В итоге невиновность политика в совершении ДТП тогда доказать удалось, но одним врагом в Ноябрьске у Бондарчука стало больше, иронизируют собеседники. Беспартийный депутат от КПРФ и эту ситуацию пытается списать на политику, хотя ею тут и не пахнет.

Власти инициировали травлю женщины за лезвия на детской площадке

Знакомые с ситуацией источники в Новом Уренгое рассказывают, что на местную жительницу, нашедшую бритвенные лезвия на детской площадке, началась настоящая травля. «Сначала городские чиновники начали усиленно проверять детские площадки, но уже через несколько дней заявили, что ничего подобного больше нигде не обнаружили, — полагают инсайдеры. — Потом начались заявления, будто женщина — автор фейка, а сейчас в городе и вовсе запустили слух, что это чуть ли не она сама и приматывала лезвия скотчем к конструкциям и вставляла их в щели горок».

Слухачи уверены: все эти слухи и заявления делаются от бессилия местных властей, так как ни им, ни силовикам, проводившим проверку, так и не удалось найти злоумышленника. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, виновника нужно назначить, а заявитель в данном случае — самая удобная кандидатура, возмущаются собеседники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Многомиллионные махинации ямальских налоговиков могут не дойти до суда

Слухмейкеры, знакомые с ходом расследования уголовного дела о махинациях налоговиков из Нового Уренгоя, полагают, что началась волокита, из-за которой часть фигурантов может уйти от наказания. «Следственный комитет уже несколько раз пытался передать на утверждение в прокуратуру обвинительное заключение, в котором вся вина фактически лежит на рядовом исполнителе, — рассказывают собеседники агентства. — Надзорное ведомство каждый раз находит недочеты и возвращает дело на доследование, но за последний год каких-то серьезных подвижек так и нет».

Между тем, как утверждают собеседники, процессуально все сроки уже завершились. Причина, по которой силовики не могут или не хотят собрать доказательства на всех известных фигурантов, среди которых есть и руководители новоуренгойской УФНС, непонятна.

Беглого ямальского активиста хотят выманить в ЯНАО

Осведомленные источники рассказывают, что силовикам пришлось пойти на хитрость, чтобы выйти на след активиста Александра Можаева, пустившегося в бега осенью прошлого года. «Сейчас Можаеву по всем каналам предлагают выйти на связь с представителями следствия — якобы, чтобы уладить недоразумение и снять с него уголовное преследование, — делятся инсайдеры. — На самом деле, это всего лишь уловка, один из элементов оперативно-розыскной работы, речи об освобождении беглеца от ответственности не идет, а сроки уже поджимают».

Несмотря на то, что власти Губкинского демонстративно игнорируют Можаева и пытаются создать ему имидж «городского сумасшедшего», активист изрядно достал чиновников и близких к ним бизнесменов, говорят в городе. Даже будучи на нелегальном положении он продолжает публиковать изобличительные посты, что не может нравиться властям города.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Громкое дело о заказном убийстве разваливается

Источники, знакомые с ходом расследования дела о предотвращенном заказном убийстве бизнесмена из Нового Уренгоя, уверены, что организатор, посредники и исполнитель смогут избежать серьезного наказания. «Если говорить прямо, то у силовиков нет доказательств, что обвиняемые жители Калининграда намеревались убить жертву, — рассказал инсайдер. — Пока все строится на провокации со стороны оперативников, которые решили „срубить палку“ на раскрытии дела, но сами даже не отрицают, что пошли на инсценировку для задержания фигурантов».

Информация инсайдеров совпадает с позицией защиты обвиняемых: речь действительно идет о заказе, но не на убийство. Один из фигурантов дела якобы решил отомстить недругу, для чего через посредников нанял исполнителя, который должен был «проучить» жертву.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.